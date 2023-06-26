一APP包辦 想飛就飛！永安旅遊8大優惠　即慳$600

坊間咁多旅遊預訂App，與其用不同app分別去訂機票酒店，今次為大家推介一個旅遊App方便又好用，價格又優惠，可以訂晒旅行所需產品。永安旅遊App幫你一站式預訂，一個App可以訂晒機票、酒店、套票、澳門船票、火車票、當地體驗活動、樂園門票、機場接送車等等，一App訂晒的好處就係可以集中儲積分，積分又可以當錢使，而且永安App有好多不同推廣碼優惠，加埋可以慳好多！ 趁暑假同摯愛朋友環遊全世界都無難度，由即日起至8月31日，更賞你8重優惠，讓你玩得更慳更盡興。



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活動詳情︰https://hk.wingontravel.com/3N3tLxA

第1賞︰APP限定推廣碼 高達$600即時折扣

無論計劃短線日韓東南亞，抑或長線歐洲中南美，只要下載永安旅遊APP，即可買齊機票、酒店、澳門船票、高鐵票、活動門票等等旅遊產品！即日至8月31日，輸入指定推廣碼，即享折扣優惠，高達$600，慳到的旅費，讓你食豪啲、玩盡啲！

推廣碼︰

【MT200】訂購全線單程/來回機票單一訂單滿HK$2,000(未連稅)，可享 HK$200即時折扣

【MH150】預訂本地海外酒店住宿單一訂單滿HK$1,500，可享 HK$150即時折扣

【MP250】 預訂自由行套票滿單一訂單HK$2,500，可享 HK$250即時折扣

優惠日期：即日至8月31日(23:59pm)

第2賞︰IG答問題 贏新濠影𣿬水上樂園門票

趁炎炎夏日，去澳門短線2日1夜Chill一Chill就最prefect！永安旅遊幫你消消暑，只要到永安旅遊官方IG參加有獎問答遊戲，答得最有心思的朋友，有機會贏得$1換領新濠影𣿬水上樂園1日門票（價值$580），名額共30名！

活動日期： 7月3日（12am）至7月16日（23:59pm）

第3賞︰Happy Friday精選當地玩樂半價優惠

由7月7日開始，整個7月逢星期5均有精選當地玩樂半價優惠，每次設有兩款優惠，打頭陣於7月7日中午12時，記得mark低日期時間瘋搶優惠啦！

活動日期：7月7日（12nn）

第4賞︰週三機票勁減

^上述圖片中的優惠為過往優惠

除了上述APP限定優惠，永安旅遊亦推出機票勁減、精選酒店低至5折、精選套票等。每逢星期三均設有「週三喜飛 機票勁減」，多個航點機票隨時勁減，之前仲試過勁減高達$1,100！想知你的心水地點有沒有優惠，就要密切留意網站及APP的最新消息。

第5賞︰精選酒店5折

而本地、日、韓、台、泰精選旅遊酒店可享低至5折，簡單輸入入住日期，即可搜尋，清晰顯示折扣後價格，理想假期盡在掌握；不能錯過精選套票優惠，台灣、韓國的重點行程已經幫你計劃好，最適合同家人輕鬆外遊無煩惱！訂完機票之後仲有機會拎到酒店折扣優惠！

立即預訂酒店︰https://hk.wingontravel.com/449BDUU

第6賞︰高鐵車票優惠

想同家人朋友暢遊神州，不少人都會選擇搭乘快捷方便的高鐵，用永安旅遊網及APP已經可以提早預訂高鐵車票，不用親身到車站排隊，輕鬆訂到想要的班次及座位等級！中銀Visa/Mastercard信用卡客戶於6月30日或之前憑推廣碼【BOCJ040】並預訂高鐵車票滿HKD480或以上更可享HK$40 折扣優惠！

第7賞︰新濠影滙水上樂園$100門票優惠

由即日起至7月15日，憑推廣碼GN409預訂指定一天玩樂產品<新濠影滙水上樂園門票可享2人同行優惠，全單$900減$100。

第8賞︰新會員優惠

新會員更享獨家優惠，只需做以下簡單步驟，包括會員驗證電郵/手提電話，即賞你3,000積分，兩項共賞5,000積分！每2,000分當HK$10使，折扣優惠最實際！新會員更可獲得高達92折優惠券！

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永安旅遊APP限定優惠︰

活動日期﹕即日至至8月31日23:59pm

活動詳情及頁面*﹕https://hk.wingontravel.com/3N3tLxA

(資料及相片由客戶提供)