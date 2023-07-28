旅遊達人投稿比賽2023 | 圖文組最後五強參賽作品【澳洲】

入圍參賽者：Y* C**** F***



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奇妙的西澳

不時查看香港地圖，圖表海洋以外的地方，總是綠油油一片。我不自覺認為，人們總以綠色標示陸地。然而西澳刷新了我的觀念——原來地球上也有土地是橘色的。

色彩上的強烈差異，使我對這個南半球的地方，產生莫大興趣。當客機飛越印度洋，我親眼目睹那艷麗的橘時，心頭不禁有點激動。

西澳的橘，源於其沙漠形氣候。四面環海的澳洲竟佈滿乾旱、缺乏植被之地，氣壓帶與洋流之作用，委實不可思議。橘色的表面上，刻滿樹狀的紋理，意味乾涸的大地，也有流有河水的時候。只是這些生命之泉源捱不過烈日的煎熬。雨季結束，它們便蒸發得乾淨，遺下痕跡，像水的墓碑一樣。

這水的來與散之急，也不時反映在我們的行程之中。多少次我們駛過地圖標示為湖的地方，但沒有湖；又多次路標寫上「泛濫」警告，但方圓十里半滴水也沒有見到。

不一樣的地理位置，帶來不一樣的地貌，旅遊，本該如此。

雖然西澳奇妙的風景不少，但更奇妙的是澳洲人不太拿風景作宣傳。當地海報與明信片的主角，更多是野生動物。推敲原因，壯麗的風景舉世皆有，但袋鼠與樹熊，卻是只此一家，別無分號。

遭大海隔絕，澳洲形成獨特的生態環境，其實除了袋鼠與樹熊，還有很多不見於他處的動物，像鴯鶓（我們初時不曉其讀音，一直稱之為「鳥鳥」）、柯卡布拉、袋熊等等。當地的生態旅遊，因而蓬勃非常。

澳洲屬於發達國家，動物權益相對完善，但這亦意味當地的生態旅遊有很多「眼看手勿動」的部分。羅特尼斯島位於西澳首府珀斯以西，以短尾矮袋鼠聞名。該鼠笑容可掬，尤其擅於（被）自拍，素為遊客寵兒。我其中一位同伴伸出食物，假裝餵食，試圖吸引阿鼠注意，誰知一目測5歲左右的妹妹連忙趕過來，半是害怕，半是著急地說：「Don't feed them.」吸了一口氣，續說：「because they're wild animals.」這公民意識之培養，委實叫人可敬。

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