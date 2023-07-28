旅遊達人投稿比賽2023 | 圖文組最後五強參賽作品【內蒙古】

入圍參賽者：C**** K** F***



【以下為參賽者提交作品】

疫情至今相隔多年沒法出境，作為打工仔的我被壓抑得相當辛苦，通關後當然要好好計劃疫情後的首次旅行，好好地放鬆一下啦！

這次我選擇去了內蒙古，還沒去過的朋友仔一定要看看我推介的夢幻景點，擔保就算你們沒去過，但凡看完我推介的也能幻想得出來。

不會揸車的我們在內蒙古的五天遊。

內蒙古是一個交通便利的地方，有地鐵，有巴士，去哪裏都非常方便，我們甚至都不用報團，只需放鬆腳步去享受我們自己計劃的行程。

DAY 1: 入住蒙古包-下馬酒>> 希拉穆仁草原>>晚餐-特色詐馬宴>> 草原篝火晚會

DAY 2: 觀賞草原日出>> 早餐-手把肉，羊雜碎，鹹奶茶>> 響沙灣沙漠>> 晚餐-澤成冰煮羊

DAY 3: 早餐-羊肉稍麥>> 烏蘭哈達火山>> 塞上老街”夜市

DAY 4: 二連浩特>> 腦木根蘇木大紅山>> 晚餐-蒙古珍燒烤

DAY 5: 套娃廣場>>回程返港

搭了這麼長途機的時間終於抵達呼和浩特，心情特別興奮，因為我們即將要入住蒙古包！來到內蒙古不能不體驗一下牧民生活，我們選擇了希拉穆仁草原蒙古包度假村。

到達的那瞬間真的驚艷了我，一個個蒙古包整齊地排列著，在那遼闊的大草原上真的很震撼！他們還會向我們以最高崇的迎賓禮節——下馬酒儀式，感受到非常熱情的哈達和添滿滿的美酒，那刻真的受驚若重。原來這才是真正的遠離繁囂，放鬆身心去感受大自然的美。

住了幾天的感受，我認為住在當地牧民的帳篷比一般住在酒店是昇華的體驗。

漆黑的晚上躺在床上，從星空帳篷玻璃望出去，無任何高樓大廈遮擋，無數星星映入眼簾，整體環境超舒適，周圍牛羊成群，毫無壓抑感，真正回歸自然，真的永世難忘，那感覺很難用言語去形容，必須親身去體驗才得。

若然只想住當地酒店的，我也非常推薦皇冠假日酒店，因為所有必去景點，美食餐廳都離這間酒店很近，如五塔寺、大召寺和塞上老街等，都是一個不錯的選擇。但這次我比較想體驗不一樣的旅程，便選擇入住蒙古包。

山長水遠來到當然趕快去打卡熱點影多幾張相呃like！第一站先把牧民區玩一遍！單單在牧區裏已經可以玩上一整天，騎馬一定少不了。小馬走走停停，我們邊拍照，一開頭挺害怕的，但讓我們兜了一圈熟習後，就越來越覺得刺激，還讓小馬小跑一下，最後更讓我牽著小馬走，真的超過癮！

到了晚上，享用了內蒙古特色的詐馬宴。很特別的用餐體驗，我們必須先換上一整套蒙古服，瞬間都愛上了自己，服裝很可愛呢！邊吃還有show看，中途更突然請人去切第一刀的烤全羊，很有意思，必定讓那人留下深刻的旅遊回憶。

最後節目，就是參加了草原篝火晚會，當地人都非常熱情主動和我們交流，欣賞了他們當地的音樂和跳舞，整晚都很熱鬧，每個人都很Hyper投入，點着火枝很有特色，真的感受到當地的風土人情。但必須留意一點，一到晚上就特別凍，我也穿了件厚外套。

第一天行程已經感到非常充實美好，非常期待第二天的到來。

第二天一大早起床為的就是觀賞草原日出，我還真是第一次看日出，竟然就是在這麼美的地方看，很開心！

早餐吃了當地的特色手把肉，羊雜碎，鹹奶茶，全部都很好吃，就像鹹奶茶本來我是抱着試幾啖，誰知一喝就停不了口，茶葉味很濃，再加上是用新鮮牛奶，一點點鹽，不錯的口感。

之後立馬出發去響沙灣沙漠暢玩，又是一個初體驗的行程，這個沙漠很大，難怪被譽為是沙漠中的迪士尼，腳踏沙漠那一刻，感覺相當興奮。在這裏真的可以玩上一整天，買了¥419的門票（已包括所有景區內大部份的活動項目）玩了仙沙島和悅沙島，整天感覺很熱很曬卻又大風，但非常值得到來。我們在這裏玩了沙灘車、騎駱駝、滑沙、神仙過山車、全地形探險車、碰碰車、高空滑索…..實在太多項目，數之不盡。總結駱駝真的很大，但他們都很溫馴的讓我摸，幾乎所有遊戲都非常刺激好玩。建議大家都要預一整天的時間來玩才夠時間，還要記得搽很多次的防曬！

晚餐就去包頭市吃澤成冰煮羊，本身我自己都很怕羊膻味，但在這裏吃不必擔心。首先它們是用造型很有質感的銅鍋加入冰粒，從而去除羊膻味的同時又能讓羊肉慢慢收緊，因此他們的羊肉不膻，肉質相當鮮嫩，點了羊扒都非常彈牙，再加上他們秘製的醬汁，點來吃真的非常惹味。大家來到一定要吃，包保你吃過返尋味！

來到第三天，早餐吃了不容錯過的羊肉稍麥。對！沒看錯，又是羊，亦是內蒙古最出名的，吃過才知真材實料，皮薄餡大，每粒都鮮嫩多汁，配上辣椒油和醋，食多幾盤都沒問題，而且我覺得幾乎在那裏隨便找一間店都很好吃。

之後就出發去烏蘭哈達火山，一直都很想親眼看看火山，來這裏又如願了。首先直接先去了6號火山，非常壯觀的一座火山，它的石頭面積挺大，而且很黑，真的很像在月球，火星的表面，在這裏更可以¥80租太空人服裝打卡影相，影出來的都很有feel。相對保存得最完整的火山是5號火山，火山面還有些綠色草覆蓋着，更有一條小路讓人上去，只是太斜了，我都不敢上太高。來這裏可以一嘗做太空人的感覺，很真實，而且在這裏隨便影一張相都很美，可能自己戴了頭套遮住了個樣吧，哈。

時間還早，先去小召五塔寺，這是免費入場的景點，建於雍正年間，年代遠久寺精工雕琢，非常宏偉。再順道去大召無量寺，這是一座佛教寺廟，又有驚喜發現，我被寺院的精美所震撼，披著寶石的玉佛閃閃生輝，高超技藝的壁畫，經過每一處都很美，重點是旅客不太多，珍寶很多，大家可以慢慢觀賞拍照，很值得細細品味。

晚餐時段，我們去了”塞上老街”夜市掃街，捐窿捐罅為的就是吃好吃的美食，走！

這個夜市人山人海，一條是小食街，一條是工藝品街，最愛這樣人逼人的夜市，超有氣氛。特別推薦金絲牛肉餅、肚包肉、煮羊蹄，烤奶皮，到現在也回味中。

第四天安排行程去了二連浩特，深信看過侏羅紀大冒險的都會喜愛這個景點，這個就是恐龍博物館，像真度超高，簡直像穿越到了遠古的恐龍時代。

有興趣的話，從恐龍博物館出發數分鐘即抵達如来神掌手掌印，絕對建議大家用航拍機影，這樣才能看到它的全貌。

之後緊接的行程，我們去了腦木根蘇木之大紅山，這個不得不來，你會被大自然的威力所震懾，慨嘆大自然是多麼美，美得像一幅畫。

這根本就是地球的血脈，所有山頭都染滿紅色。紅色主要的因素是因為經千萬年受風雨所侵蝕而又形成凹凸的山形，非常適合喜歡探索大自然的朋友前來。

這幾天幾乎每餐都離不開羊肉，但就是不會覺得溜，也不會吃滯，所以今晚就去吃蒙古珍燒烤。

這裏是炭烤的，烤完香味四溢，再放些辣椒粉和孜然粉，簡直吃不夠。

這麼快便到了行程的最後一天，第五天。

爭取時間一大早特地去了套娃廣場，彷彿就像童話世界般，每一個角落都是色彩繽紛的俄羅斯套娃，用馬戲團的風格展現出來。

這樂園還有很多刺激的機動遊戲，像過山車、鏡子迷宮、高空飛翔等等。

這裏的俄式建築真的讓我大開眼界，很鮮艷，很美！

這是一個絕對不會讓你後悔選擇來內蒙古的地方，這地方會讓你有不一樣的旅遊體驗，我只後悔沒有更多時間逗留在這個充滿民族風的地方。

+ 3

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