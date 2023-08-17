台北五大最潮玩法　快來體驗!

台北一向是港人快閃旅遊的熱門選擇，闊別3年重遊舊地，除了要大吃夜市美食外，絕對不能錯過當地人大推的新景點！台北市觀光傳播局這次整合了來台北必遊的「山林系貓空秘境品茶」、「療癒系台北大縱走山林森呼吸」、「懷舊系文青小舖」、「藝文系北藝北流新地標」、「美食系時尚觀光餐車」等五大最新潮玩法，馬上安排假期，出發囉！



貓空秘境 山林系品茶、鮮嚐綠竹筍

位於台北城南的「貓空」，是台灣鐵觀音茶的主要產地。搭乘貓空纜車來到山上只需約莫30分鐘，不但能享受到山林系的芬多精，更是品茗、嚐美食、欣賞夜景的好去處，除了春、冬季都會舉辦「優良鐵觀音茶比賽」，由觀光傳播局指導的「台北貓空茶會」更結合了採茶、揉茶、手作茶香御守等活動，讓遊客可以透過文化體驗，深度認識貓空。此外，貓空也是台北市綠竹筍的最大產地，木柵綠竹筍因外觀像牛角而被稱為「金牛角筍」，口感清爽細嫩，被譽為台灣綠竹筍界的精品。每逢4至10月的產季，山上茶坊餐廳紛紛推出竹筍風味餐，令人一試難忘。

每逢4至10月的竹筍產季，山上茶坊餐廳紛紛推出竹筍風味餐

台北貓空茶會結合了採茶、揉茶、手作茶香御守等趣味活動。

森林系療癒旅行 台北大縱走

繁忙的都市生活讓人累積不少壓力，不妨趁假期來一場超人氣的「台北大縱走」。「台北大縱走」涵蓋環繞台北的8條經典健行路線，由大屯山系、七星山系、五指山等山系步道和淡水河自行車道環繞而成，旅客可選擇在山林中健走，也可選擇在河濱踩單車，用不同視野和角度，感受台北的山水之美。

穿梭於台北的山林間，一洗煩惱。

「台北大縱走」環繞台北8條經典健行活動路線

「台北大縱走」第七段指南宮竹柏參道，禪意濃濃

騎著台北便利的YouBike，暢遊風光明媚的河濱公園

台北文化創意軟實力 盡藏巷弄街底

在台北，保留傳統又兼具文化創新的文化創意場域不只有「松菸文創園區」與「華山文創園區」，位於南港的「瓶蓋工廠台北製造所」曾在日據時代生產軟木塞，到後來台灣菸酒公司生產酒瓶蓋子，現已轉換成結合職人、新創、會展所構成的開放學習場域。

2022年才被打開的「榕錦時光生活園區」曾經是台北刑務所官舍，由古典優美的日式懷舊老屋串連，引進人氣九州鬆餅、興波咖啡等，好玩又好拍，不只吸引文青到訪，更成為IG打卡熱點。

隱身在台北巷弄裡的，還有前身為美國前大使官邸的「光點台北」電影主題館。位於中山國小站老宅區的「CEO 1950 總裁藝文空間」，前身為央行前總裁徐柏園的私人宅邸，經歷70多年的歲月洗禮、老屋新生後現在是一處提供美酒、飲食的全新藝文空間。老建築的故事，新生命的無限可能，希望一起來挖掘！

日式風的「榕錦時光生活園區」成為台北熱門景點之一

「南港瓶蓋工廠台北製造所」以職人、創新、會展為訴求，也是生活日常的職人展覽空間

最新藝文地標 世界級的北藝、北流

台北最新的藝文地標、世界級的台北表演藝術中心（北藝）及台北流行音樂中心（北流）是不容錯過的拍照點。「北藝」鄰近美食寶地士林夜市，由普立茲克建築獎得主荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）設計，榮獲《時代雜誌》2021年全球最佳百大地方（景點），靈感來自在地美食鴛鴦麻辣鍋；而位於南港的「北流」，外形如魔幻科技太空船，由美國建築師事務所RUR Architecture設計，以金色建築和玻璃帷幕，搭配不規則貝殼狀的前衛設計，早已成為攝影愛好者爭相取景的勝地。

「台北表演藝術中心」鄰近士林夜市，由台北捷運劍潭站下車即可到達。

五彩絢爛的「北流」是年輕人聚會相約的熱點之一。

台北市雙層餐車 盡享城市風光及美食

全台首輛「台北市雙層餐車」就在台北！餐車駛進繁華的信義、大安區，行經台北101、陶朱隱園、國父紀念館、大巨蛋、仁愛敦南圓環、W飯店等標誌性建築及景點；1.5小時的城市餐車之旅，可以欣賞台北的美麗天際線、感受時尚繁華的台北夜晚，還能邊享用由五星級酒店每季輪流推出的獨家美食，暢享視覺與味覺的雙重饗宴，絕對是性價比最優的享受，記得網搜「台北雙層餐車、＠我要訂位」要先預約喔！

全台唯一美食觀光巴士「台北市雙層餐車」提供視覺味覺雙重饗宴

無論你是秘境控、森林系旅人、文青或熱愛打卡，台北熱門新玩法都可以輕鬆安排一日遊程小旅行，喜歡的，就馬上把它們加入台北旅行Checklist裡吧！

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（資料及圖片由客戶提供）