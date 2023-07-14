廣州周邊好去處｜橡皮艇漂流刺激又安全　玻璃棧道平台驚險啱打卡

想出去玩的心，總是被高温封閉在家。炎炎夏日，給你續命的除了有冷氣，還有漂流！



大灣區漂流攻略，清遠佛山另類遊玩景點👇👇👇

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清遠古龍峽漂流

被譽為「漂流天花板」的古龍峽漂流，全長6063米，最快時速72公里，是廣東省賽道最長、落差最大、流速最快的漂流項目。這裏被譽為落差之王漂流巔峰，追求刺激膽子大的朋友不要錯過！

九曲十八彎、180°的大回轉體驗，全程讓你一路飄蕩一路歡叫，急轉、漂移、俯衝，彷彿坐上「浪尖上的過山車」，玩的就是心跳！

除了漂流賽道外，這裏還有雲天玻霸玻璃棧道、叢林飛越也很好玩，從水上飛馳到陸地探險、空中攬瀑，在古龍峽一日就能玩遍水陸空！假期體驗感max+！

清遠古龍峽森林探險王國

地址：清遠市清新區太和鎮三坑灘村古龍峽景區



清遠神峰關地心裂谷漂流

地心裂谷漂流，2800米地心溶洞漂流，落差最大（98米），在五座山體和多個村寨的地下穿越。

顛覆傳統的露天漂流概念，在地下溶洞暗河中，穿越大片原生態的石鐘乳和石筍，與三億年前石炭紀時期的海底生物化石零距離接觸。

而當你衝出洞天后，恍如隔世，迎接你的便是那壯觀的飛瀑景觀！

清遠神峰關生態旅遊度假區

地址：清遠市陽山縣畔水村岩心神峰關景區



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清遠黃騰峽漂流

憑藉刺激的漂流體驗和優越的生態環境，黃騰峽漂流在業內享有「漂流之王」和「小九寨」的美譽。河道奇石飛舟、高潮迭起，一路上劈波斬浪，還會經過好幾處刺激的彎道，像在玩林中滑翔機，又像在坐水上過山車！

白天玩漂流，晚上看懸廊燈光秀，日夜狂歡，一天的行程安排妥妥的！趕緊約上你的朋友一起來打卡吧！

清遠黃騰峽生態旅遊區

地址：清遠市清城區東城街黃騰峽生態旅遊區



佛山九道谷漂流

想感受刺激與自然的完美結合嗎？來九道谷！

沿九道溪溯溪而上，漂流在山谷之中，呼吸着純淨的森林氣息，穿越縱橫交錯的綠野，感受山泉水席捲全身的透徹冰涼吧！

佛山九道谷生態旅遊度假區

地址：佛山市三水區南山鎮九道谷生態旅遊區



最後奉上友情提示：

1、漂流時不可攜帶現金、手機、相機等貴重物品。

2、攜帶一套乾淨的衣物準備更換，備雙拖鞋。

3、漂流時不要做危險動作：一般來說，漂流河段都是比較安全的，只要不自作主張隨便下船、不互相打鬧、不主動去抓水中的漂浮物和岸邊的草木石頭，漂流筏不會翻。

4、以下人士不宜參加漂流：60歲以上老人，12歲以下身高1.3米以下兒童，孕婦和殘疾人，患有心腦血管等病人。

5、聽從工作人員的安排，緊抓安全繩，遇事不慌張，沉着應對。



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