南山咖啡節｜世界咖啡師大賽／逛市集看機械人拉花4大重點推介

咖啡是不少人每天不可或缺的精神食糧，同時亦代表了一種生活的品味。為了讓更多人了解咖啡的文化，由10月21日至10月24日於深圳人才公園將會舉辦「咖X咖X（KāChāKāChā）」2023深圳灣咖啡文化周，到時候不僅會舉辦世界咖啡師大賽，入場的市民亦可參加不同活動，嘆靚咖啡之餘，還可體驗慢活人生。想知有甚麼活動適合自己就要繼續看下去！



深圳首辦世界咖啡師大賽 雲集全國好手參賽

世界咖啡師大賽（World Barista Championship）於咖啡界之中的盛事，猶如業界的奧林匹克，透過比賽選出最優秀的咖啡師之餘，亦可推廣咖啡文化。今年，世界咖啡師大賽中國區選拔賽將於10月21至22日，首次在深圳人才公園求賢閣舉行。

全國最頂尖的咖啡師將會雲集於深圳人才公園，並且參加世界頂級咖啡賽中國區選拔賽，勝出者更可以代表中國出戰世界賽。（圖源：上海博華國際展覽有限公司）

比賽將會由專業的評審選出最優秀的參加者，並且代表中國爭取國際殊榮。（圖源：上海博華國際展覽有限公司）

除了世界咖啡師大賽中國區選拔賽之外，同場亦會舉行第十一屆潮飲大賽大灣區分區賽，有興趣的市民不妨到深圳人才公園求賢閣二樓參觀。（圖源：上海博華國際展覽有限公司）

世界頂級咖啡賽中國區選拔賽

日期：2023年10月21至22日

時間：早上9:30至下午6:30

地點：深圳人才公園求賢閣

咖啡市集盡掃精品咖啡 看機械人咖啡拉花

不同的咖啡均有各自的個性和味道，甜度、酸度和烘焙深度的配搭都會影響咖啡的口感，想找到一款適合自己口味的咖啡需要逐款細味品嚐。

除了比賽，10月21日起至24日於深圳人才公園還舉行咖啡市集，20多個咖啡品牌包括INPASSION、豆舞咖啡、鵲什咖啡都會參展，市民可以購買精品咖啡之外，亦可以即場試飲品牌的皇牌咖啡，適合大手掃貨！現場還有2台全自動拉花機械人，為入場市民即席表演取杯、咖啡製作、拉花、出杯、清潔等流程，全程毋須人手參與，市民不容錯過。

現場有2台全自動拉花機械人，做出咖啡之餘亦可以拉花。（圖片來源：深圳市越疆科技股份有限公司）

咖啡X活動市集

日期：2023年10月21日至24日

時間：（10月21至22日）早上9:00至晚上9:00｜（10月23至24日）中午12:00至晚上7:00

地點：深圳人才公園

咖啡商機無限 業界人士教你分析投資前景

可有想過手上的一杯咖啡，都是日後投資的機會？隨著咖啡文化在全球發展，連帶咖啡產業的商機亦大增。2023深圳文化周亦會邀請業界，向在場的市民講解咖啡界未來的產業鏈，從非洲的咖啡果園到深圳咖啡店裡的咖啡，從每個步驟分析業界的發展潛力，深入淺出了解咖啡貿易、品牌的建設以至消費模式等，從另一個角度認識咖啡。

隨著咖啡產業在全球的發展，投資潛力亦愈來愈大，想了解更多不妨參加大會舉辦的咖啡研討會。

咖啡X商界精英分析咖啡產業鏈

日期：10月22日

時間：下午2:00至4:00

地點：深圳人才公園

一張地圖帶你遊勻南山咖啡必到景點

想感受深圳南山的咖啡文化，又豈止只有咖啡文化周。深圳各處都有不少特色或具個性的咖啡店，值得市民逐一探索。因此，大會貼心地為入場人士製作了一份南山咖啡店的紙本地圖，並於現場派發，地圖收集了南山大大小小值得前往的咖啡店的地址和交通方法，讓你尋找隱世咖啡店。紙本地圖數量有限，派完即止，不過就算紙本派完，有興趣的市民亦可以於「Voyage新旅行」同步下載，漫步深圳街頭，細味慢活生活。