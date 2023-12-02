日本自由行｜大阪景點Pass懶人包　3款價格特色比較｜附景點介紹

日本大阪是香港人旅遊最喜歡的城市之一，各種熱門景點、傳統文化建築與特色美食，去幾次都不會膩！今天小編就來介紹幾張實用的大阪景點通票，不僅能省去現場購票的時間，還能以相當划算的費用暢遊大阪各大景點，現在就跟著小編一起看下去吧！



景點通票介紹

景點通票是一種專為旅客設計的景點通用門票，遊客只需要購買一張通票，就可以在有效期內體驗通票範圍內的多個熱門景點，不用每個景點都單獨購買門票，既方便又省時。對於短期的旅程來說，可以說是相當划算的選擇～

大阪景點通票介紹

大阪知名的景點的非常多，如果每個景點都單獨購買門票，那費用累積起來一定不便宜！以下是小編推薦的三款大阪景點通票，每張通票所涵蓋的景點範圍和使用規則都不太一樣，基本的熱門景點像是通天閣展望台和滑梯、梅田空中庭園展望台、HEP FIVE摩天輪等都有在通票內，其餘的大家可以依據自己的行程選擇購買～

大阪周遊券 Osaka Amazing Pass

大阪周遊券相較於大阪樂遊券，能使用的範圍、設施更廣更多。使用範圍多達50個景點、設施，像是天王寺動物園、大阪城天守閣、萬博紀念公園（自然文化園・日本庭園）等等都是大阪樂遊券沒有的。另外還能無限搭乘大阪地鐵、部分路線巴士，若是購買一日券，更可搭乘阪急電鐵、京阪電鐵、南海電鐵、阪神電鐵和近鐵。基本上只要計劃前往三個以上景點，就能值回票價。

小編小提醒：大阪周遊券非電子通票，在網上購買後須到指定地點兌換實體卡才能使用呦！



票價：一日券2800日圓／二日券3600日圓（連續使用）



適用交通：

【一日券】大阪地鐵、阪急電鐵、京阪電鐵、南海電鐵、阪神電鐵、近鐵、部分巴士路線

【二日券】大阪地鐵、部分巴士路線



注意事項：

※ 同一景點、設施，無論是一日券還是二日券都只能使用一次

※ 連續使用通票時，需間隔30分鐘以上才能使用

※ 無兒童票

※ 每項設施、景點開放時間可能有所變動

※ 一日券才有包含私鐵



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大阪樂遊券 OSAKA e-PASS

大阪樂遊券是張景點電子通票，不用特別到車站兌換紙本券，直接拿手機QRcode到景點售票口掃描就可以直接入場。涵蓋的範圍以通天閣附近景點為主，包含通天閣展望台、通天閣塔式滑梯、梅田空中庭園展望台、HEP FIVE摩天輪、道頓堀水上觀光船、大阪樂高樂園等多達30個景點設施。較適合於親子旅遊、行程較彈性或是已經購買交通券的朋友～

票價：一日券2000日圓／二日券2500日圓（連續使用）



注意事項：

※ 同一景點、設施，無論是一日券還是二日券都只能使用一次

※ 連續使用通票時，需間隔30分鐘以上才能使用

※ 大阪樂遊券 OSAKA e-PASS不包含任何交通票

※ 無兒童票

※ 每項設施、景點開放時間可能有所變動



KLOOK大阪景點通票

KLOOK大阪景點通票是KLOOK自家販售的電子通票，適用範圍雖然不廣但使用起來卻相對彈性。大家可以從7個熱門景點中自選2/3/4個景點於30天內開通使用，沒有1日或2日上的限制～景點包含阿倍野 HARUKAS 300展望台、梅田空中庭園展望台、HEP FIVE摩天輪、大阪空庭溫泉、大阪長居植物園 teamLab Botanical Garden Osaka等等。

小編小提醒：購買通票後要在30天內開通，並回到KLOOK票夾中預約使用日期。（於「預訂」>「我的帳戶」，然後按「預約」）



票價：

成人：任選2景點$203，3景點$271，4景點$360

兒童（4-15歲）：任選2景點$149，3景點$256，4景點$276



注意事項：

※ 各景點限使用通票1次

※ 各景點開放時間可能不同，部分景點可能需預約入場時段

※ 此優惠不適用於日本護照持有者



大阪熱門景點介紹

1. 通天閣展望台／塔式滑梯

通天閣坐落於新世界商店街，是去大阪遊玩時必訪的景點，周圍餐館、商店眾多，逛街吃美食都能一次滿足～搭乘電梯到通天閣的瞭望台還可以俯瞰大阪風景，其中最知名的就是在2022新開幕的通天閣塔式滑梯，從三樓展望台向下滑至地下一樓，不到10秒的速度超級刺激，不怕高的朋友一定要試試！

交通：地鐵惠美須町站3號出口步行約2分鐘

票價：

展望台（特別室外展望台需另外付費）：成人900日圓，兒童400日圓

塔式滑梯：成人1000日圓，兒童500日圓

營業時間：10:00-20:00（19:30停止入場）



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2. 大阪城天守閣

大阪城一直以來都是大阪的歷史中心，也是所有第一次來到大阪的遊客們，絕對要打卡走訪的景點。而大阪城中的天守閣已經有超過400年的歷史，目前天守閣裡面改建成一個歷史文物館，記載了整個大阪城的發展史及重要的文物。西之丸庭園在天守閣的外圍，占地6.45公頃，同時也是大阪熱門的賞櫻景點！

交通：地鐵森之宮站、JR大阪城公園車站

票價：成人600日圓／初中生以下免費

營業時間：9:00-17:00（最後入場時間16:30、根據季節會延長開放時間）



3. 梅田空中庭園展望台

梅田地區可以說是大阪最熱鬧的地方，一棟棟的高樓拔地而起，而其中最令人矚目的就是那挑高173公尺高的梅田藍天大廈了，這棟梅田藍天大廈不僅只是個百貨商場，頂樓的空中庭園展望台可以說是大阪夜景的指標，儘管不是最高的展望台，但因為他360度的環繞設計，讓人可以全方位的俯覽整個大阪，視野上可說是無人能比的！

交通：JR大阪站步行約10分鐘

票價：成人（13歲以上）1,500日圓，兒童（4至12歲）700日圓，4歲以下免費

營業時間：9:30-22:30 （最後入場時間22:00）



4. HEP FIVE摩天輪

大阪梅田車站對面的HEP FIVE紅色摩天輪是大阪市區唯一的摩天輪，位在HEP FIVE百貨購物中心內，購物逛街之餘，還能搭乘摩天輪緩緩的觀賞熱鬧的大阪、梅田車站周圍的繁榮景色。重點是，車廂內還有喇叭可以連接手機撥放自己喜歡的音樂，就算在高空中賞景也不無聊～

交通：阪急大阪梅田站步行約3分鐘／地鐵梅田站步行約4分鐘

票價：600日圓（5歲以下免費）

營業時間：11:00-23:00 （最後入場時間22:45）



5. 大阪樂高樂園LEGOLAND® Discovery Center Osaka

如果來到大阪只知道環球影城那就太弱了，大阪可是還有個超好玩的親子友善室內遊樂園，就是在天保山摩天輪旁邊的大阪樂高樂園啦！園區內提供超過上萬個樂高磚，以具互動性的樂高展示品提升親子體驗。其中最為特色就是各式各樣縮小版的代表性地標以及互動體驗，包含DIY手作遊戲區、4D電影觀賞以及樂高娛樂設施等，非常適合親子一同前往～

小編小提醒：成人必須與孩童同行才可入場！



交通：地鐵大阪港站2號出口步行約7分鐘

票價：成人、兒童2,800日圓，3歲以下免費

營業時間：平日10:00-18:00／假日10:00-19:00（部分時期營業時間有所變動）



6. 四天王寺（中心伽藍、本坊庭園）

位於天王寺附近的四天王寺是由聖德太子模仿中國建築建造而成的日本最初的官寺，特徵在於主要的堂宇沿南北一條直線排列的迴廊式建築，被稱為「四天王寺式伽藍」，是日本最古老的伽藍配置樣式之一。只是寺內很多地方嚴禁拍照錄影，參觀的時候要注意一下是不是有警告標語哦～

交通：地鐵四天王寺前夕陽丘站4號出口步行約5分鐘

票價：成人300日圓，高校生、大學生200日圓，中學生以下免費

營業時間：【4～9月】8:30-16:30／【10～3月】8:30-16:00



7. 阿倍野HARUKAS展望台

阿倍野HARUKAS為日本最高的摩天大樓，展望台位於60樓，360度的視野可以晀望整個大阪市景，無論是白天還是夜晚都很壯觀，完全沒有死角！從展望台搭電梯下去就是近鐵百貨，看完風景還能直接購物一波，大阪自由行必收藏！

交通：地鐵天王寺站步行約2分鐘

票價：成人1,800日圓，中學生1,200日圓，小學生700日圓，4歲以下免費

營業時間：9:00-22:00（最後入場時間21:30）



看完以上小編的介紹，下次去大阪就別再一一購買景點門票啦！大家可以先規劃好行程，看看通票內有沒有想去的景點或設施，如果充分利用真的可以省下不少費用呢！現在就趕緊收藏起來，下次去大阪旅遊時就能派上用場啦～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：大阪景點通票懶人包！價格、特色、優惠一次比較！】