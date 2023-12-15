澳門自助餐｜新葡京酒店自助餐$200起!米芝蓮星級菜實試5分鐘回本

去澳門快閃旅遊，歎一餐豐富又性價比高的自助餐，可大大昇華旅程的體驗感！近日，《香港01》好食玩飛記者發現澳門新葡京酒店推出了激抵的$200「日夜午市自助餐」，可任食由米芝蓮廚師團隊領軍炮製的中式燒味、點心及甜品，加上蝦魚貝冷盤海鮮、刺身、歐陸菜、手工麵包及湯等逾百款環球美饌，食5分鐘即回本！即睇實試報告！

攝影：黃寶瑩



澳門自助餐往往性價比較高，新葡京酒店自助餐只需$200起！（黃寶瑩攝）

有別於香港嘗到的版本，澳門自助餐往往性價比較高，菜式繁多！當中特別是中菜，在澳門食自助餐，總會發現中式熱葷比例最多，而今次記者實試的新葡京酒店「日夜自助餐」亦不例外！

同為中菜，新葡京酒店的版本就份外有誠意，不但特別找來星級中菜廳的廚師團隊領軍，炮製秘製燒鴨、滑嫩白切雞、手工豬肉燒賣、蠔皇叉燒包等中式燒味及點心，還吃到來自另一間星級餐廳的招牌甜品「咖啡啫喱」等，質素自然不在話下，自助午餐只是$200/位（未連加一），真心食一兩道菜已回本，好抵食！

自助餐必食推介【1】米芝蓮大廚主理中菜 星級燒鴨白切雞

好多人食自助餐主攻海鮮凍盤，因最易回本，不過今次記者就先攻中菜區，不想錯過出自米芝蓮星級餐廳廚師團隊炮製的中式佳餚！

即炸錦鹵雲吞，酥脆香口！（黃寶瑩攝）

手工豬肉燒賣及蠔皇叉燒包任夾任食！記者大力推薦蠔皇叉燒包，趁熱食，包子質感份外鬆軟，餡料又不似香港食到版本的過甜，中間夾有少許馬蹄粒，口感爽爽地好特別！

自助餐必食推介【2】麻辣鮮香川菜系列 水煮牛肉酸菜魚

除了粵菜，「日夜自助餐」另一特色就是可歎各式各樣的川菜，如水煮牛肉、夫妻肺片、胡椒豬肚、酸菜魚、青瓜皮蛋、涼拌木耳及雞腎等，每一款都麻辣鮮香，卻有不同的滋味！記者最愛就是水煮牛肉，非常香辣惹味，吃了一點已汗流浹背，卻神奇地愈吃愈起勁，停不下來！輕鬆KO一碗白飯！

自助餐必食推介【3】冷盤刺身火炙吞拿魚壽司 煙三文魚必配蟹籽沙律醬

自助餐必有刺身及海鮮凍盤，在「日夜午市自助餐」選擇其實不多，刺身只有吞拿魚及八爪魚；海鮮凍盤則是煙三文魚、青口及海蝦，不過貴精不貴多，整體海鮮均不經雪藏，新鮮即日劏切醃製，好鮮甜軟腍！記者還留意到煙三文魚可加一隻蟹籽沙律醬，加在一起吃更惹味！咬到蟹籽還會卜卜聲，好有咬口！

新葡京酒店自助餐刺身及海鮮凍盤（黃寶瑩攝）

至於壽司及冷麵方面，自助餐也提供逾十多款選擇，個人至愛火炙吞拿魚壽司，吞拿魚經過火烤，肥美甘香，好味！

自助餐必食推介【4】即點即煮粉麵檔 彈牙手打丸

每次食自助餐，總會去粉麵檔，食碗暖笠笠湯麵！「日夜自助餐」提供生麵、蘭州拉麵同埋米粉等3款手工麵，客人還可按喜好加餸，加各式手打丸及蔬菜。不得不讚，手打魚丸好彈牙，魚味濃郁鮮美，不似坊間食到一口粉！至於生麵，蛋香極重，入口爽口，質素不錯！

自助餐必食推介【5】秘製咖啡啫喱、木糠布甸、Tiramisu

急攻一輪自助餐後，是時間食甜品為一餐作結。「日夜自助餐」有來自另一間星級餐廳的招牌甜品「咖啡啫喱」！清清爽爽，完全無苦澀味，加上秘製煉奶汁，為啫喱注入香滑微甜，好特別！另外，自助餐的木糠布甸及Tiramisu都是每日新鮮現做，口感好細滑香甜，不似出面食到的太「實」。

新舊元素融合 典雅中式氛圍

抵食不意味著不應對用餐環境有期待，今次令記者驚喜，另一原因是自助餐所在的U2樓層餐廳，裝潢比想像中好美侖美奐！以中式荷花庭園為主題，紅色涼亭，銀色荷花，並加入大量鏡面設計，看上去空間感十足又典雅，光是環境都非常打卡！

紅色涼亭，銀色荷花，並加入大量鏡面設計，看上去空間感十足又典雅（黃寶瑩攝）

新葡京酒店 「日夜自助餐」

價錢：平日星期一至星期五午市$200/位、晚市$400/位；假日午市$300/位；晚市$500/位 (以上價目需另加一服務費)

時間：午市12:00-15:00；晚市18:00-22:00

地址：新葡京酒店U2層

訂座電話：(853) 8803 7755

訂座連結：https://www.grandlisboahotels.com/zh-hant/dining/round-the-clock-buffet

2023幻彩耀濠江 璀璨燈飾花影繽紛懷舊澳門情

今個12月，澳門旅遊局主辦了「2023幻彩耀濠江」，新葡京酒店自身及周邊地方都換上華麗燈飾，吃過豐富的自助餐後，不妨順道逛逛！

中區花影繽紛 璀璨光影世界

今次記者就遊走了中區「花影繽紛」燈光裝置，如大堂前地「彩燈耀濠江」、板樟堂巷「幻燈拱門」及金碧文娛中心「懷舊澳門情」及「繽紛人力車」等，裝置於晚上7時至10時開放，非常值得一看。

中區花影繽紛 璀璨光影世界

「2023幻彩耀濠江」中區燈光裝置（張旭珠攝）

2023幻彩耀濠江

亮燈時間：19:00-22:00

地點查詢：https://lum.macaotourism.gov.mo