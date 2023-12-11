銀聯環球購物優惠賞 為你獻上豐盛聖誕

每年聖誕都是香港的外游旺季，無論是前往日韓體驗白色聖誕，還是前往東南亞「避寒」，銀聯在上述熱門出游目的地均推出了一系列精彩優惠，為大家獻上一個豐盛的聖誕！同時，大部分香港發出的銀聯卡在海外簽賬均免手續費，匯率亦極具競爭力，消費時自然更輕鬆！



白色聖誕篇

日韓一向深受港人喜愛，更是距離香港最近的賞雪、滑雪所在地，再加上溫泉、購物和美食等各種玩樂搭配，真的是未出發先興奮！

你聽說過「粉雪」嗎？這可不是粉色的雪！而是指雪質鬆軟、特別適合滑雪的粉狀雪。位於日本中部的長野就擁有這樣珍稀的「粉雪」，誠意推薦長野的志賀高原滑雪場，場內共有21條雪道，號稱「全亞洲最大」滑雪地，變化多端的雪道令滑雪高手也十分嚮往。滑雪場內的太陽谷酒店裏設有溫泉，在一場酣暢淋漓的滑雪後再來個溫暖舒適的泡湯，實在是無比愜意。無論滑雪場的門票和滑雪課程，還是酒店和溫泉都支持使用銀聯卡消費。

對於每年都會滑雪的發燒友，推薦自行購置裝備，比起在滑雪場內租賃性價比更高。日本各大百貨商場均可使用銀聯卡支付，其中銀聯卡持卡人在遍布全日本的三井購物中心出示優惠碼，可享最高9折以及精美禮品。

近年來，前往韓國過白色聖誕的熱度已經不亞於日本，各大滑雪場均支持使用銀聯卡。其中位於首爾附近的伊利希安江村滑雪場，乘坐地鐵便可到達十分方便，場內有10條雪道，與其他滑雪場相比，這裏的雪道難度較低，較適合初學者，令更多人能够享受滑雪的樂趣。通過各大OTA平台，還可憑銀聯卡購買滑雪場的套票，更加優惠。

銀聯是你在日本享受人生的最佳拍檔。

韓國電子支付同樣十分普及，其中ZeroPay還與銀聯達成合作，旗下近百萬主掃商戶均已經支持銀聯二維碼，雲閃付APP用戶可在ZeroPay受理商戶直接掃碼支付。目前憑雲閃付APP在ZeroPay受理商戶支付還可享10%立减優惠，單筆立减金額最高10元人民幣，還有機會獲得最高2,888元人民幣隨機立减。

雲閃付APP可在韓國近百萬商戶使用。

來到日韓，一張當地的交通卡是必不可少的。Apple Wallet已經支援開通日本的Suica/PASMO/ICOCA電子版卡，同時可以憑銀聯卡綫上增值，只要在Apple Wallet綁定銀聯卡，即可隨時隨地為日本交通卡充值。來到韓國，如果是使用具備NFC功能的Android手機，現在可以憑銀聯卡以100元韓幣優惠價購買原價為3,000元韓幣的T-money電子版交通卡，還可以憑銀聯卡隨時隨地增值。

熱帶風情篇

怕凍的人可以選擇去東南亞「避寒」，來到東南亞水上活動當然不可錯過，新加坡聖淘沙名勝世界是享譽盛名的度假勝地，新加坡環球影城、S.E.A.海洋館、海豚園和水上探險樂園等世界級景點均坐落於此，當中的冒險元素令人腎上腺素飈升，8家獨特豪華酒店與衆多著名餐廳的體驗相輔相成。現在憑銀聯卡、銀聯二維碼或手機閃付，在以上主題樂園、酒店和指定餐廳消費滿150/700新幣可享立减15/70新幣。在聖淘沙玩盡興後，不妨前往烏節路的新加坡最大百貨公司高島屋逛一逛，現在憑銀聯卡單筆消費淨額滿300新幣立减15新幣、滿1,000新幣立减60新幣。

銀聯二維碼在新加坡隨處可見。

泰國的水上活動一向聞名世界，但近年來因其價廉物美的優勢，也成為了新興的血拼聖地。其中在遍布泰國、共有11家分店的King Power免稅店，現在使用銀聯卡單筆消費滿5,000泰銖，經驗證使用電子優惠券可享立减300泰銖。而在泰國最大的購物中心運營商The Mall Group旗下7間購物中心以及東南亞著名的購物旗艦店Central，銀聯持卡人在參與商戶消費，經驗證使用「優計劃」電子現金券可享9折優惠，單筆最高立减600泰銖。在港人最常到訪的四面佛商圈，經雲閃付APP報名後憑銀聯卡在指定商戶消費滿100泰銖立减38泰銖、滿1,000泰銖立减188泰銖、滿5,000泰銖立减888泰銖。

銀聯在泰國衆多商場都可享受購物優惠。

最後，無論目的地是哪裏，交通和酒店都是必不可少的。現在銀聯鑽石卡持卡人於每年度2個連續自然月內簽賬滿港幣/澳門幣12,000元，可携親友共享3次機場貴賓室服務，服務範圍覆蓋全球1,400多間LoungeKey機場貴賓室；又或者累積合資格零售簽賬滿港幣3,000元或以上，交易次數不多於兩次，可享優惠價港幣300元指定機場轎車接/送禮遇一次。此外，現時在Agoda指定網站（www.agoda.com/c/upicn）使用銀聯信用卡預定帶有「可使用優惠」標簽的酒店，可享立减7%優惠。

銀聯全球市場優惠活動數不勝數，未能盡錄，大家在出發前可前往以下銀聯官網自行搜尋最適合自己的優惠︰https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant

(資料及相片由客戶提供)