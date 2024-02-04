深圳福田美食｜重慶地道「九宮格火鍋」辣而不燥　麻辣控必試

「井格就是九宮格 」，深圳福田區的井格重慶火鍋，憑一口重慶江湖鍋，勾住半個娛樂圈明星的胃。



來深圳6年，眾多好評

井格重慶火鍋，深圳重慶火鍋老大，16年地道重慶味，在全國開了100+分店，收割了一堆火鍋迷們的好評，難怪明星都來這打卡！聚在井格，就是聚在重慶！

來的人，都衝這口井格重慶江湖鍋

九宮格是川渝火鍋的獨有特色！而井格重慶江湖鍋更是第一家以九宮格入市，精選重慶石柱紅、茂縣花椒、郫縣豆瓣……20+種川渝地道原料，醇厚濃郁，辣而不燥！

一次性現拆牛油鍋底

為了讓食客吃上一口地道重慶味，牛油鍋底都是從重慶坐飛機到深圳，一次性現拆，看得見的放心！

地道重慶辣，醇香濃郁

足足5斤的牛油鍋，紅亮醇厚，潤而不燥，撩人的香味隔着10米遠都聞得到，這地道的重慶辣，徹底將我的火鍋胃喚醒！

老家來的山城味，各式菜品👇👇👇

+ 12

1. 井格盲盒

吃火鍋也能玩盲盒了？井格怎麼這麼懂盲盒控的心！超有趣的井格盲盒，吃到什麼全憑運氣，上桌還自帶仙氣濾鏡，十分吸睛！

盲盒有8款菜品，次次隨機不重覆，點一次就有不同的驚喜！毛肚鮮嫩脆爽；鴨腸嫩香有嚼勁；牛黃喉鮮嫩爽口；新鮮的雞胗，脆韌緊實，每一口都將味蕾治得服服帖貼~

2. 三羊開泰

冬日吃火鍋，當然要叫上羊肉！三羊開泰，集合羊上腦、羊腱子、羊霖於一身，一盤讓你嚐盡羊鮮！

極為珍貴的羊上腦，涮後麻辣鮮香，口感鮮嫩多汁，肥潤適口。再來涮上有嚼勁的羊腱子和細嫩的羊霖，入口羊肉油脂在嘴裏炸開飈汁，想不到辣鍋和羊肉能這麼搭~

3. 滑嫩墨魚片

別忘了試試這滑嫩墨魚片！肉質細膩的墨魚片，切得厚薄均勻，晶瑩剔透。魚片在江湖鍋裏遨遊20秒，怎一個鮮字了得~

4. 香嫩多汁牛五花

千萬別小看這盤牛五花，保你吃完還想來！精選優質牛腹肉，肥瘦相間，牛五花在牛油鍋裏吸飽了醇香麻辣的湯汁，變得麻辣香嫩，誰能拒絕~

5. 饞嘴蛙

上了深圳牛蛙榜的饞嘴蛙，是響噹噹的人氣王！新鮮現殺的健身牛蛙，個個比手掌還大，上桌前還在活蹦亂跳，一眼就能瞧見的新鮮！

滑嫩的牛蛙經過秘製醬汁的燜制，每一絲肉都吮吸了辣香，連骨頭都十分入味！蛙肉輕輕一夾就脱骨，壯實飽滿的蛙腿，每吃一口就讓人沉迷~

6. 大刀腰片

新鮮的豬腰大刀切成薄片，片片薄而透光，涮上20秒是最完美的口感。只需蘸些乾碟，便化身為人間絕味~

蘸上乾碟，腰片吃起來沒有一絲腥味，辣油放大了腰片的嫩滑，熱辣與爽脆相互糅合，讓人意猶未盡~

7. 頂級雪花肥牛

擁有精緻雪花紋理的頂級雪花肥牛，紅亮的色澤彷彿在向胃招手，涮到微卷的肥牛，咀嚼間全是濃郁奶香，肉汁在口中肆意橫流，爽到讓人尖叫~

8. 嫩滑鮮鴨血

每日新鮮配送的鮮鴨血，呈滑彈的果凍狀，現煮現吃，在紅油泡完5分鐘澡後，香麻的湯汁被牢牢鎖住，入嘴嫩到化開~

9. 拔罐牛肉

拔罐牛肉，火鍋品類牛肉榜第一，不試就算白來了！拔開牛奶罐，牛奶浸潤紅嫩牛肉，入口奶香濃郁，滑嫩多汁，口感堪稱一級棒！

10. 現炸酥肉

金黃酥脆的酥肉，更是拿了深圳排名第三！精選優質五花肉，現點現炸，可蘸涮兩吃，口感焦脆酥嫩，每咬一口都是4D環繞的酥脆聲。

深圳「小重慶」，開在購物公園

走進這裏，就像來到了mini版的重慶，木桌、圍木欄、洪崖洞壁畫、紙燈籠，處處帶有重慶山城味！👇👇👇

寬敞的就餐空間，給人吃火鍋營造了暢意的快感，約上好友，來井格重慶火鍋赴一場火鍋局吧~

井格重慶火鍋

地址：深圳福田區福田街道中心二路購物公園北園東停車場出入口二樓

交通：深圳地鐵1號線購物公園站B出口，步行200米

營業時間：周一至周日 11:00-24:00

電話：0755-82788277



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