巴黎酒店10間推介｜近奧運場館/持門票免費搭車/人均$369起包早餐

巴黎酒店推介2024！巴黎奧運將在今年7月底至8月中舉行，想感受奧運賽事的緊張氣氛，就要買定機票酒店飛往巴黎親身體驗！《香港01》「好食玩飛」記者整合了10間鄰近奧運場館而且交通方便的酒店，部分更提供廚房煮食！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費、交通費同伙食費！

巴黎奧運比賽場館大部分以原有建築物延伸，在著名景點搭建臨時場館。（圖片來源：小紅書＠小屋小吳）

巴黎奧運主要場館一覽 持奧運門票免費搭車

2024奧運會將在法國巴黎舉行，為推動可持續發展，巴黎奧運絕大部分的比賽會場都會在現有場館或從原有建築物延伸臨時場館舉行，只有水上運動中心為新增場館。王子公園體育場將用作舉行足球賽事；巴黎大皇宮將用作舉行擊劍和跆拳道賽事；巴黎貝爾西體育館將為籃球及競技體操比賽場地，而主場館法蘭西體育場將用作舉行田徑賽事，新建成的水上運動中心會用作跳水和花式游泳比賽場館。

此外，為減低碳足跡，持有巴黎奧運門票的觀眾，在奧運賽事期間均可以使用免費交通工具前往場館，而奧運會期間推出零排放公共汽車車隊隨時待命。官方亦鼓勵觀眾以步行或自行車來往比賽場館，以減低碳排放量。歐洲公共交通工具一向昂貴，相信這項措施能夠為遊客節省不少交通費呢！

巴黎酒店10間推介人均$369起 鄰近奧運場館／1分鐘到地鐵站

巴黎酒店推介【1】巴黎聖丹尼體育場大教堂諾富特酒店（Novotel Paris Saint-Denis Stade Basilique）

巴黎聖丹尼體育場大教堂諾富特酒店（Novotel Paris Saint-Denis Stade Basilique）位於巴黎聖丹尼區，鄰近巴黎奧運主場館法蘭西體育場及水上運動中心僅10分鐘步程，酒店旁邊就是地鐵站，外出非常方便！酒店提供156間單人至四人的客房，房間設計簡約。客房床邊設有閱讀燈及插座，旁邊亦有靠窗沙發區，整體空間寬敞乾淨。部分酒店房價亦包含免費早餐，餐廳更可望向法蘭西體育場及巴黎城市景觀，非常寫意！

巴黎聖丹尼體育場大教堂諾富特酒店（Novotel Paris Saint-Denis Stade Basilique）

房價：人均HKD$369起（高級雙人床房；包早餐）

地址：1 Pl. de la Prte de Paris, 93200 Saint-Denis, France

交通：巴黎地鐵聖德尼-巴黎門站（Saint-Denis - Porte de Paris）下車步行1分鐘

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巴黎酒店推介【2】法蘭西體育場諾富特套房酒店（Novotel Suites Paris Stade de France）

法蘭西體育場諾富特套房酒店（Novotel Suites Paris Stade de France）位於巴黎奧運主場館法蘭西體育場及水上運動中心的旁邊，在奧運期間絕對可以感受到最濃厚的氣氛！酒店距離火車站及地鐵站都不遠，出外觀光都非常方便！酒店採用半公寓式客房，有冰箱、咖啡機、微波爐等設備，房間大而寬敞，床頭設有閱讀燈及插座，部分客房更採用可移動式平板電視，客廳與房間可用簾子做分隔，浴室的浴缸更與淋浴區分開，非常貼心！

法蘭西體育場諾富特套房酒店（Novotel Suites Paris Stade de France）

房價：人均HKD$406起（高級套房（帶沙發床））

地址：La Plaine, 31 Av. Jules Rimet, 93210 Saint-Denis, France

交通：巴黎地鐵聖德尼-巴黎門站（Saint-Denis - Porte de Paris）下車步行13分鐘；平原-法蘭西體育場火車站（法語：Gare de La Plaine - Stade de France）下車步行6分鐘

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巴黎酒店推介【3】Alberte Hôtel

Alberte Hôtel位於戰神廣場的正對面，鄰近艾菲爾鐵塔。在奧運期間，戰神廣場將興建臨時場館，用作沙灘排球場地，榮軍院（射箭比賽場館）亦在步行可達的距離，可以輕鬆步行去觀賽！酒店僅提供23間客房，全部客房均採用時尚優雅設計，雖然客房空間相對小，但敞開行李箱後仍然有少量的走動空間。此外，部分客房亦有小露台，增加了整體空間，更可以飽覽巴黎景色！

Alberte Hôtel

房價：人均HKD$836起（舒適房；包早餐）

地址：66 Av. Bosquet, 75007 Paris, France

交通：巴黎地鐵軍校站（École Militaire）下車步行1分鐘

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巴黎酒店推介【4】格勒內藍色酒店（Hôtel Bleu de Grenelle）

格勒內藍色酒店（Hôtel Bleu de Grenelle）位於艾菲爾鐵塔附近，距離戰神廣場約9分鐘步程，可以輕鬆抵達奧運沙灘排球比賽場地，來往地鐵站亦僅需5分鐘步程，地理位置優越！酒店客房貫徹其名稱，以藍色為主調，別具特色！客房沒有多餘的設計，空間非常寬敞、隔音好，床邊設有閱讀燈及多個插座，絕對夠用！部分客房更可以看到艾菲爾鐵塔景色，非常浪漫！

格勒內藍色酒店（Hôtel Bleu de Grenelle）

房價：人均HKD$469起（標準雙人間）

地址：140 Bd de Grenelle, 75015 Paris, France

交通：巴黎地鐵康布羅納站（Cambronne）下車步行5分鐘

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巴黎酒店推介【5】凡爾賽羅傑斯公寓（Appartements - le Logis Versaillais）

凡爾賽羅傑斯公寓（Appartements - le Logis Versaillais）位於凡爾賽區，距離地鐵站6分鐘步程，前往凡爾賽宮亦僅需大約19分鐘步程。凡爾賽宮在巴黎奧運期間建立臨時場館，化身成馬術及現代五項的比賽場館，觀光觀賽一樣得！公寓只提供12間客房，全部客房均提供廚房、廚具及爐具，甚至有調味料、洗碗機及洗衣機，非常方便！雖然客房只能看到內街景觀，但採光度足夠，而且客房空間亦非常大！

凡爾賽羅傑斯公寓（Appartements - le Logis Versaillais）

房價：人均HKD$494起（標準大床一室公寓）

地址：28 Rue des États Généraux, 78000 Versailles, France

交通：巴黎地鐵凡爾賽尚捷站（Gare de Versailles-Chantiers）下車步行6分鐘

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巴黎酒店推介【6】My Maison in Paris - Louvre

My Maison in Paris - Louvre位於羅浮宮附近，同時亦鄰近協和廣場及地鐵站。協和廣場將成為巴黎奧運全新比賽項目霹靂舞、自由式小輪車、滑板以及3×3籃球的場館，步行20分鐘便可抵達，沿途更可以參觀杜樂麗花園、羅浮博物館等景點。酒店僅提供21間客房，設計帶有熱帶度假風情，全部均為公寓式客房，有廚房及洗衣機等設備，廚具及爐具亦非常齊全！客房更劃分了廚房、客廳及房間區域，舒適度高、空間感十足！

My Maison in Paris - Louvre

房價：人均HKD$756起（經典一室房）

地址：14 Rue Coquillière, 75001 Paris, France

交通：巴黎地鐵大堂站（Les Halles）下車步行3分鐘

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巴黎酒店推介【7】巴黎蒙田之家酒店（La Demeure Montaigne）

巴黎蒙田之家酒店（La Demeure Montaigne）位於蒙田大街附近，坐落了不少名店，此外，酒店距離巴黎大皇宮亦只需6分鐘步程。巴黎大皇宮將作為巴黎奧運的擊劍和跆拳道的比賽場館，對於前往觀賽的人非常便利！酒店為巴黎五星級酒店，客房設計奢華有格調，樓底高且寬敞，設計更非常打卡able！部分客房更設有露台可以欣賞繁華街道的景色！酒店亦設有室內恆溫游泳池、桑拿、桌球室等設施，雖然房價較貴，但絕對值得！

巴黎蒙田之家酒店（La Demeure Montaigne）

房價：人均HKD$1256起（庭院景觀尊享房）

地址：18 Rue Clément Marot, 75008 Paris, France

交通：巴黎地鐵富蘭克林·D·羅斯福地鐵站（Franklin D. Roosevelt）下車步行4分鐘

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巴黎酒店推介【8】Padam Hôtel

Padam Hôtel距離巴黎大皇宮20分鐘步程，可以輕鬆到奧運場館觀賽或者一同感受場外氣氛！此外，酒店亦鄰近凱旋門、塞納河及蒙田大街，觀光購物方便之餘，更可以在塞納河觀看巴黎奧運的開幕式！酒店只有34間客房，分為客房及套房房型，設計樸素且光線明亮，部分客房設有露台，更可以在陽台上享用早餐！雖然酒店面向大街，但附近都是酒店及博物館，入夜後相對安靜，隔音亦不錯。

Padam Hôtel

房價：人均HKD$846起（高級間）

地址：9 Rue Jean Giraudoux, 75116 Paris, France

交通：巴黎地鐵喬治五世站（George V）下車步行6分鐘

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巴黎酒店推介【9】植物學家酒店（Hôtel Botaniste）

植物學家酒店（Hôtel Botaniste）位於塞納河旁，鄰近王子公園體育場及多個奧運網球比賽場館，而王子公園體育場將會在巴黎奧運期間用作進行足球賽事，如果打算觀看足球或網球賽事的民眾就一定不可錯過這間高CP值酒店！酒店提供42間別具自然度假風情的客房，浴室現代化且設施齊全，雖然客房空間不算大，但亦有小窗台可以欣賞景色。酒店自設庭園，可以在大自然下享用茶點，非常寫意！

植物學家酒店（Hôtel Botaniste）

房價：人均HKD$502起（客房, 副樓）

地址：20-40 Av. du Général Sarrail, 75016 Paris, France

交通：巴黎地鐵夏爾東-拉加什站（Chardon-Lagache）下車步行2分鐘

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巴黎酒店推介【10】巴黎鉑爾曼中心 - 貝西（Pullman Paris Centre - Bercy）

巴黎鉑爾曼中心 - 貝西（Pullman Paris Centre - Bercy）位於貝爾西街區，距離巴黎奧運的競技體操、彈翻床及籃球（準決賽和決賽）的比賽場館巴黎貝爾西體育館亦僅需步行14分鐘，鄰近亦有大型購物中心貝西村，吃喝玩樂一應俱全！酒店提供366間客房，從客房到大型套房都有！客房設計簡約，設有大面積玻璃窗欣賞城市及塞納河畔景色，周邊環境亦很安靜舒服。

巴黎鉑爾曼中心 - 貝西（Pullman Paris Centre - Bercy）

房價：人均HKD$744起（經典特大床房）

地址：1 Rue de Libourne, 75012 Paris, France

交通：巴黎地鐵聖埃米利永庭院站（Cour Saint-Émilion）下車步行3分鐘

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