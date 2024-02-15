英國遊學｜愛丁堡10大好去處　卡爾頓山飽覽全市景／交通住宿推薦

愛丁堡遊學好去處2024！愛丁堡是蘇格蘭的首都，市內遍布歷史悠久的古老建築，創校逾四世紀、英國第六古老的愛丁堡大學亦坐落於此，擁有豐富的教育歷史，到愛丁堡遊學絕對可以感受到深厚的文化底蘊！《香港01》「好食玩飛」記者整理10個愛丁堡遊學的好去處，以及交通住宿推薦，輕鬆玩盡愛丁堡！



卡爾頓山及愛丁堡城堡可以飽覽愛丁堡全市景色，是個看日落的好地方！（圖片來源：小紅書＠五十一）

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愛丁堡2大主要交通 任上任落觀光巴士遊走著名景點

愛丁堡市區面積不大，一般著名景點都在步行距離30分鐘內可抵達，但不想走路的話亦可以選擇搭乘愛丁堡市內交通工具。愛丁堡3大主要交通為巴士及輕軌電車，巴士的營運機構為「Lothian Buses」，提供近70條路線穿梭整個城市，輕軌電車Edinburgh Trams則設有16個車站，連接市區、企業園區及機場。巴士及輕軌電車單程票價均由£2起；一日票由£5起；家庭一日票由£10.50起。巴士及輕軌電車價格便宜，可以根據自身需要選擇搭乘的交通工具。

愛丁堡亦有提供隨上隨下觀光巴士，讓遊客可以輕鬆遊走於各個市中心著名景點。Edinburgh City Sightseeing Bus提供24小時隨上隨下觀光巴士，沿路途徑15個車站，可以根據自己的行程決定在哪個車站上下車，巴士上亦會有導遊講解不同景點的歷史及特色。成人票價為£16；小童（5-15歲）免費，不設家庭票。如果本身對於愛丁堡地理環境不熟悉，觀光巴士是相對方便的選擇。

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愛丁堡遊學好去處【1】愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）

愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）坐落在愛丁堡新舊城區交界的城堡山上，已經有超過1000年歷史。愛丁堡城堡可以參觀曾經的皇家居所、軍事要塞和監獄，戰爭博物館將展出模擬大砲、軍官服飾和等物品，城堡王宮可以欣賞蘇格蘭王冠、寶劍、權杖和王室族譜等物品，更可以看到「命運之石」真品！

愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「Lothian Rd」站下車步行12分鐘

愛丁堡遊學好去處【2】卡爾頓山（Calton Hill）

卡爾頓山（Calton Hill）是位於愛丁堡新城的小山丘，是蘇格蘭政府總部的所在地，山上亦有納爾遜紀念塔、國家紀念堂、政治烈士紀念碑、杜格爾德·斯圖爾特紀念亭等古蹟及歷史地標。在山丘上除了可以看到不同歷史悠久的建築以外，亦可以欣賞到絕美的城市景色，在這裡等待夕陽西沉，別有一番風味！

卡爾頓山（Calton Hill）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「Regent Road」站下車步行11分鐘；搭乘輕軌電車到「Picardy Place」站下車步行7分鐘

愛丁堡遊學好去處【3】荷里口路德宮（Palace of Holyroodhouse）

荷里口路德宮（Palace of Holyroodhouse）前身為荷里路德修道院，修道院建於1128年，至1498年將部分建築改建成荷里路德宮。巴洛克式風格的荷里口路德宮是蘇格蘭瑪麗女王的居所，亦是女王及王室成員在蘇格蘭的官邸。宮殿內可以參觀蘇格蘭女王瑪麗的房間、國家寓所、大畫廊、皇宮花園及荷里路德修道院，非常壯觀宏偉！

荷里口路德宮（Palace of Holyroodhouse）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「Holyrood」站下車步行2分鐘

愛丁堡遊學好去處【4】蘇格蘭國家畫廊（National Galleries Scotland: National）

蘇格蘭國家畫廊（National Galleries Scotland: National）位於The Mound，是蘇格蘭國立美術館之一，1859年起對公眾開放。畫廊收藏了由文藝復興早期到1900年代的藝術家畫作及精品，更有來自莫奈、高更、提香、梵谷等知名畫家的作品。蘇格蘭國家畫廊免費開放，鄰近亦有其他博物館，可以一次看個夠！

蘇格蘭國家畫廊（National Galleries Scotland: National）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士或輕軌電車到「St Andrew Square」站下車步行8分鐘

愛丁堡遊學好去處【5】蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）

蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）位於愛丁堡老城區，是英國大型博物館之一，擁有超過20,000件來自世界各地的珍品及文物。博物館分為收藏與蘇格蘭關聯的文物以及收集自世界各地的藏品兩大部分，一共五個主題展區，展出世界各地的文化、工業革命時期的機器、皮克特時期的雕刻、動物種類的展示等，千禧年時鐘、轉經筒、世界首隻複製羊多利的複製品等都可以在這裡找到！

蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「National Museum of Scotland」站下車步行1分鐘

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愛丁堡遊學好去處【6】王子街（Princes Street）

王子街（Princes Street）是一條全長1.5公里的主要交通幹道和購物街，把愛丁堡分為新舊二城，擁有王子街花園、蘇格蘭花鐘、羅斯噴泉、司各特紀念碑等著名地標，蘇格蘭花鐘更是世界上最大的花鐘！在愛丁堡國際藝術節期間，王子街花園內亦不時有人穿上傳統蘇格蘭裙表演，非常特別。王子街上亦有Primark、Dr. Martens、Waverley Market等可以購物的地方，吃喝玩樂都方便！

王子街（Princes Street）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「Lothian Road」站下車步行1分鐘；搭乘輕軌電車到「St Andrew Square」站下車步行8分鐘

愛丁堡遊學好去處【7】皇家一英里（Royal Mile）

皇家一英里（Royal Mile）是愛丁堡舊城區的主要幹道，全長約1.8公里，連接荷里路德宮與愛丁堡城堡，途徑城堡廣場、城堡山、草坪市場、高街、修士門和Abbey Strand 6條街道。要走完全條街大約要20分鐘，沿途有不同歷史建築、博物館、商店及餐廳，包括愛丁堡會議中心、格萊斯頓莊園、聖吉爾斯大教堂、百姓故事博物館等，更有不少紀念品商店以及身著蘇格蘭裙的街頭藝人表演！

皇家一英里（Royal Mile）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「High street」站下車步行2分鐘

愛丁堡遊學好去處【8】大象咖啡館（The Elephant House）

大象咖啡館（The Elephant House）是J·K羅琳在創作《哈利波特》期間經常久待寫作、喝咖啡的地方，更有「哈利波特的誕生地」之稱！大象咖啡館在1995年已經開業，店內有很多與大象有關的裝飾品及壁畫，亦有哈利波特迷贈予的畫作及劇照等，亦有售賣與大象有關的周邊商品。大象咖啡館售賣傳統英式小點，例如蛋糕、鬆餅、早午餐、咖啡等，可以在這裡享受美味餐點！

大象咖啡館（The Elephant House）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「Grassmarket」站下車步行5分鐘

愛丁堡遊學好去處【9】蘇格蘭威士忌體驗中心（The Scotch Whisky Experience）

蘇格蘭威士忌體驗中心（The Scotch Whisky Experience）是為威士忌而設的博物館，可以乘坐酒桶穿越威士忌生產釀造過程、蘇格蘭威士忌的發展史以及鑑別知識。威士忌體驗中心珍藏了3300瓶威士忌，藏量更是世界之冠！除了可以見識到多達270種的威士忌品種，更可以品嘗純正蘇格蘭威士忌，並帶走酒杯作為紀念，是個非常特別的體驗！

蘇格蘭威士忌體驗中心（The Scotch Whisky Experience）

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「Johnston Terrace」站下車步行4分鐘

愛丁堡遊學好去處【10】Tron Kirk Market

Tron Kirk Market是由一家名為Scottish Design Exchange的社會企業經營，主要目的為支持當地藝術家和設計師發展。Tron Kirk Market位於一棟17世紀的哥德式舊建築內，主要售賣一系列當地藝術家和設計師的手工製品、珠寶首飾、畫作等。雖然Tron Kirk Market並非熱門旅遊景點，但有不少當地年輕人都喜歡在這裡「尋寶」，絕對是個買手信的好地方！

Tron Kirk Market

如何前往👉🏻搭乘觀光巴士到「High street」站下車步行2分鐘

愛丁堡酒店10間推薦 人均$224起／5分鐘到火車站

愛丁堡是蘇格蘭首都，同時亦是英國第二大旅遊勝地，市區坐落了有不少特色酒店，鄰近火車站及熱門旅遊景點，部分酒店設計更非常奢華有氣派，房價亦不過人均$224起！記者是次亦為大家推薦10間高評價、高CP值的愛丁堡特色酒店，如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！

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