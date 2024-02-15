英國遊學｜杜倫10大好去處　復仇者聯盟朝聖之旅／交通住宿一覽

杜倫遊學好去處2024！杜倫（Durham）是一個面積只有186.68平方公里的城市 。杜倫市內擁有630座法定古蹟，包括杜倫大教堂和杜倫城堡等建築，杜倫大學亦是全英國第三古老的大學。整個杜倫市中心更被劃為保育區，可見其豐厚的歷史文化底蘊。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推介10個杜倫好去處，即睇內文掌握景點、交通、住宿實用資訊！



杜倫大教堂是電影《哈利波特》及《復仇者聯盟：終局之戰》的取景地，一定要去看看！（圖片來源：小紅書＠Juno小原）

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，比官網平近3成 👉🏻立即訂票

🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國，比官網最高慳$252 👉🏻立即訂票

杜倫主要交通工具 行路比搭車更方便！

由於杜倫是一座小城市，市內交通配套不多，只提供巴士及火車選擇，不過市內的巴士網絡覆蓋範圍大而且班次頻密，交通亦算方便！杜倫巴士總共有6間營運公司，行駛路線遍布整個城市，單程票價由£2起，一日票由£4起，會根據路程而有所不同。購買「Durham Day Rover」一日票可以乘坐杜倫市內不同營運公司的巴士，車票可以在網上或巴士營運公司的app內購買。如果打算前往遠離杜倫市中心的景點，購買巴士一日票會更划算，但若打算留在市中心內觀光，其實步行會是更方便的選擇，更可以節省等車時間！

杜倫遊學10大好去處 必去復仇者聯盟、哈利波特取景地

杜倫遊學好去處【1】杜倫大教堂（Durham Cathedral）9百多年歷史《復仇者聯盟》取景地

杜倫大教堂（Durham Cathedral）已經有900多年歷史，目前已經被列入世界文化遺產。杜倫大教堂仍然保留著羅曼式風格建築，內部的彩繪玻璃完好，爬上325級樓梯，更可以俯瞰整座城市景色。杜倫大教堂內亦展出了許多歷史收藏品及珍貴文物，甚至可以看到樂高積木搭成的大教堂模型。杜倫大教堂亦是電影《哈利·波特》及《復仇者聯盟：終局之戰》的取景地之一，絕對值得朝聖！

杜倫大教堂（Durham Cathedral）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【2】杜倫城堡（Durham Castle）世界遺產諾曼式建築風格

杜倫城堡（Durham Castle）位於杜倫大教堂對面，同樣被授予「世界遺產」稱號。杜倫城堡始建於1072年，目前仍然保留著諾曼式的建築風格。杜倫城堡內收藏了超過250幅繪畫作品，部分是19世紀的畫作，亦有英國內戰和拿破崙戰爭的物品，以及與第一次和第二次世界大戰相關的武器和盔甲，更可以欣賞到非常特別的掛毯藝術作品！不過因為杜倫城堡現改為用作杜倫大學學生宿舍，城堡僅對有導遊帶領的遊客開放。

杜倫城堡（Durham Castle）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行2分鐘

杜倫遊學好去處【3】杜倫大學東方博物館（Oriental Museum）賞逾6700件古埃及時期文物

杜倫大學東方博物館（Oriental Museum）成立於1960年，至今已經有近64年歷史。博物館內收藏了超過23,000件遠東及亞洲文物，其中中國的藏品就佔了10,000多件，亦有6700多件來自古埃及時期的文物，包括第18王朝葬禮面具、第19王朝雕像等。此外，博物館內亦展出來自中東和北非的當代藝術和手工藝品，值得花時間去看看！

杜倫大學東方博物館（Oriental Museum）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 42到「South Road Colleges」站下車步行5分鐘

杜倫遊學好去處【4】杜倫大學考古博物館（Durham University Museum of Archaeology）收藏青銅時期寶藏文物

杜倫大學考古博物館（Durham University Museum of Archaeology）是全英國第二間對外開放的博物館，至今已有超過190年歷史。考古博物館內有跨越25萬年歷史的文物，從史前時期到羅馬時期的藏品，例如青銅時期的寶藏、罕見的鑲有綠色寶石的羅馬金戒指等都可以在這裡找到！

杜倫大學考古博物館（Durham University Museum of Archaeology）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【5】杜倫大學植物園（Durham University Botanic Garden）兵馬佣巨型千年蟲藝術裝置

杜倫大學植物園（Durham University Botanic Garden）是一個佔地面積10公頃的植物園。植物園花卉種類繁多，隨著不同季節會有不同面貌，亦有不同現代藝術及歷史文物裝飾，例如公元前210年的兵馬俑、現代巨型蘑菇門、巨大千年蟲等。植物園內更有原生林地，可以遠離煩囂靜靜散步，散步後更可以到咖啡店享用小點及咖啡，非常寫意！

杜倫大學植物園（Durham University Botanic Garden）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 42到「South Road Colleges」站下車步行6分鐘

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，比官網平近3成 👉🏻立即訂票

🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國，比官網最高慳$252 👉🏻立即訂票

杜倫遊學好去處【6】杜倫市集廣場（Durham Market Hall）周末戶外市集

杜倫市集廣場（Durham Market Hall）是位於杜倫市中心的廣場，市政廳、東北鐵路戰爭紀念碑、聖尼古拉斯教堂等景點亦坐落於此。除了可以欣賞古舊建築，杜倫市集廣場亦設有室內市集，超過40個攤檔售賣手工藝品、農產品、服飾等，每周六更會在戶外舉辦更大型的市集，非常熱鬧！

杜倫市集廣場（Durham Market Hall）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Market Place」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【7】Palace Green草地野餐古典建築圖書館打卡

Palace Green是杜倫大學內的一處大草坪，位處在杜倫大教堂及杜倫城堡中間。除了可以在草坪上野餐、拍照外，Palace Green內亦有一座歷史悠久的圖書館，圖書館仍然保留著古典風格建築，館內收藏了超過160萬冊印刷品，部分為1501年之前的印刷書籍，亦展示了古舊的借閱者登記冊、古文字學、肖像等館藏，非常特別！

Palace Green

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【8】弗拉姆威爾蓋特橋（Framwellgate Bridge）壯觀冰雕展

弗拉姆威爾蓋特橋（Framwellgate Bridge）是一座修建於中世紀的拱門石橋，石橋橫跨威爾河，是英國I級登錄建築。在弗拉姆威爾蓋特橋上可以看到杜倫城堡以及河畔兩岸的景色。橋上亦會不時舉辦特別活動，例如Fire and Ice，在橋上展示了不少冰雕作品，非常壯觀！

弗拉姆威爾蓋特橋（Framwellgate Bridge）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Market Place」站下車步行3分鐘

杜倫遊學好去處【9】芬查爾修道院（Finchale Priory）一級保護建築石製教堂遺跡

芬查爾修道院（Finchale Priory／Finchale Abbey）是1196年建成的修道院，在14世紀時更是達勒姆修道士的度假勝地，目前仍然保留著12世紀早期石製教堂的遺跡，被列為一級保護建築。雖然修道院目前已經不再使用，但仍然有不少當地人前往踏青、野餐等，亦是一個不錯的體驗！

芬查爾修道院（Finchale Priory）

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 62到「Frankland Prison」站下車步行29分鐘

杜倫遊學好去處【10】Prince Bishops Shopping Centre精品小店露天購物中心

Prince Bishops Shopping Centre是位於杜倫市中心的露天購物中心，是杜倫最受歡迎的購物中心。有別於城市的古老建築，Prince Bishops Shopping Centre設計相對現代化，而且擁有40多間商店，有Pandora、Clarks、Next等連鎖商店，亦有一系列精品小店及餐廳，是個吃喝玩樂的好地方！露天購物中心亦有不少特別的藝術裝飾，節慶期間亦有舉辦慶祝活動，打卡同樣一流！

Prince Bishops Shopping Centre

如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Market Place」站下車步行2分鐘

杜倫住宿9大推介 觀光出行超方便／人均$224起

雖然杜倫是一座小城市，但亦有不少特色住宿。記者亦為大家推介杜倫9大住宿，價格相宜之餘部分酒店更設有私人停車場及自行車租借服務，對於打算自駕遊及深度遊的旅客來說非常友善！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！

👇🏻酒店住宿詳情可閱讀以下文章👇🏻

杜倫酒店9間推介｜近市集廣場／免費泊車／朝聖大教堂／人均$224

更多英國酒店推薦：

倫敦酒店｜愛丁堡酒店｜曼徹斯特酒店｜牛津酒店｜劍橋酒店｜伯明翰酒店｜杜倫酒店｜格拉斯哥酒店｜巴斯酒店