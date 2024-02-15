英國遊學｜杜倫10大好去處　復仇者聯盟朝聖之旅／交通住宿一覽

撰文：陳映蓉
出版：更新：

杜倫遊學好去處2024！杜倫（Durham）是一個面積只有186.68平方公里的城市　。杜倫市內擁有630座法定古蹟，包括杜倫大教堂和杜倫城堡等建築，杜倫大學亦是全英國第三古老的大學。整個杜倫市中心更被劃為保育區，可見其豐厚的歷史文化底蘊。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推介10個杜倫好去處，即睇內文掌握景點、交通、住宿實用資訊！

杜倫大教堂是電影《哈利波特》及《復仇者聯盟：終局之戰》的取景地，一定要去看看！（圖片來源：小紅書＠Juno小原）

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，比官網平近3成 👉🏻立即訂票

🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國，比官網最高慳$252 👉🏻立即訂票

杜倫主要交通工具　行路比搭車更方便！

由於杜倫是一座小城市，市內交通配套不多，只提供巴士及火車選擇，不過市內的巴士網絡覆蓋範圍大而且班次頻密，交通亦算方便！杜倫巴士總共有6間營運公司，行駛路線遍布整個城市，單程票價由£2起，一日票由£4起，會根據路程而有所不同。購買「Durham Day Rover」一日票可以乘坐杜倫市內不同營運公司的巴士，車票可以在網上或巴士營運公司的app內購買。如果打算前往遠離杜倫市中心的景點，購買巴士一日票會更划算，但若打算留在市中心內觀光，其實步行會是更方便的選擇，更可以節省等車時間！

Trip.com優惠碼2024｜2月無門檻95折任何酒店+金額適用｜附教學Klook優惠碼合集2024｜全球酒店85折減$300！旅遊活動最高減$100Agoda優惠碼2024｜2月最高享7折優惠+信用卡折扣碼+限時特惠券Booking.com優惠碼2024｜2月最新本地或全球酒店85折

杜倫遊學10大好去處　必去復仇者聯盟、哈利波特取景地

杜倫遊學好去處【1】杜倫大教堂（Durham Cathedral）9百多年歷史《復仇者聯盟》取景地

杜倫大教堂（Durham Cathedral）已經有900多年歷史，目前已經被列入世界文化遺產。杜倫大教堂仍然保留著羅曼式風格建築，內部的彩繪玻璃完好，爬上325級樓梯，更可以俯瞰整座城市景色。杜倫大教堂內亦展出了許多歷史收藏品及珍貴文物，甚至可以看到樂高積木搭成的大教堂模型。杜倫大教堂亦是電影《哈利·波特》及《復仇者聯盟：終局之戰》的取景地之一，絕對值得朝聖！

杜倫大教堂（Durham Cathedral）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【2】杜倫城堡（Durham Castle）世界遺產諾曼式建築風格

杜倫城堡（Durham Castle）位於杜倫大教堂對面，同樣被授予「世界遺產」稱號。杜倫城堡始建於1072年，目前仍然保留著諾曼式的建築風格。杜倫城堡內收藏了超過250幅繪畫作品，部分是19世紀的畫作，亦有英國內戰和拿破崙戰爭的物品，以及與第一次和第二次世界大戰相關的武器和盔甲，更可以欣賞到非常特別的掛毯藝術作品！不過因為杜倫城堡現改為用作杜倫大學學生宿舍，城堡僅對有導遊帶領的遊客開放。

杜倫城堡（Durham Castle）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行2分鐘

杜倫遊學好去處【3】杜倫大學東方博物館（Oriental Museum）賞逾6700件古埃及時期文物

杜倫大學東方博物館（Oriental Museum）成立於1960年，至今已經有近64年歷史。博物館內收藏了超過23,000件遠東及亞洲文物，其中中國的藏品就佔了10,000多件，亦有6700多件來自古埃及時期的文物，包括第18王朝葬禮面具、第19王朝雕像等。此外，博物館內亦展出來自中東和北非的當代藝術和手工藝品，值得花時間去看看！

杜倫大學東方博物館（Oriental Museum）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 42到「South Road Colleges」站下車步行5分鐘

杜倫遊學好去處【4】杜倫大學考古博物館（Durham University Museum of Archaeology）收藏青銅時期寶藏文物

杜倫大學考古博物館（Durham University Museum of Archaeology）是全英國第二間對外開放的博物館，至今已有超過190年歷史。考古博物館內有跨越25萬年歷史的文物，從史前時期到羅馬時期的藏品，例如青銅時期的寶藏、罕見的鑲有綠色寶石的羅馬金戒指等都可以在這裡找到！

杜倫大學考古博物館（Durham University Museum of Archaeology）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【5】杜倫大學植物園（Durham University Botanic Garden）兵馬佣巨型千年蟲藝術裝置

杜倫大學植物園（Durham University Botanic Garden）是一個佔地面積10公頃的植物園。植物園花卉種類繁多，隨著不同季節會有不同面貌，亦有不同現代藝術及歷史文物裝飾，例如公元前210年的兵馬俑、現代巨型蘑菇門、巨大千年蟲等。植物園內更有原生林地，可以遠離煩囂靜靜散步，散步後更可以到咖啡店享用小點及咖啡，非常寫意！

杜倫大學植物園（Durham University Botanic Garden）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 42到「South Road Colleges」站下車步行6分鐘

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，比官網平近3成 👉🏻立即訂票

🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國，比官網最高慳$252 👉🏻立即訂票

杜倫遊學好去處【6】杜倫市集廣場（Durham Market Hall）周末戶外市集

杜倫市集廣場（Durham Market Hall）是位於杜倫市中心的廣場，市政廳、東北鐵路戰爭紀念碑、聖尼古拉斯教堂等景點亦坐落於此。除了可以欣賞古舊建築，杜倫市集廣場亦設有室內市集，超過40個攤檔售賣手工藝品、農產品、服飾等，每周六更會在戶外舉辦更大型的市集，非常熱鬧！

杜倫市集廣場（Durham Market Hall）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Market Place」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【7】Palace Green草地野餐古典建築圖書館打卡

Palace Green是杜倫大學內的一處大草坪，位處在杜倫大教堂及杜倫城堡中間。除了可以在草坪上野餐、拍照外，Palace Green內亦有一座歷史悠久的圖書館，圖書館仍然保留著古典風格建築，館內收藏了超過160萬冊印刷品，部分為1501年之前的印刷書籍，亦展示了古舊的借閱者登記冊、古文字學、肖像等館藏，非常特別！

Palace Green
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Cathedral」站下車步行1分鐘

杜倫遊學好去處【8】弗拉姆威爾蓋特橋（Framwellgate Bridge）壯觀冰雕展

弗拉姆威爾蓋特橋（Framwellgate Bridge）是一座修建於中世紀的拱門石橋，石橋橫跨威爾河，是英國I級登錄建築。在弗拉姆威爾蓋特橋上可以看到杜倫城堡以及河畔兩岸的景色。橋上亦會不時舉辦特別活動，例如Fire and Ice，在橋上展示了不少冰雕作品，非常壯觀！

弗拉姆威爾蓋特橋（Framwellgate Bridge）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Market Place」站下車步行3分鐘

杜倫遊學好去處【9】芬查爾修道院（Finchale Priory）一級保護建築石製教堂遺跡

芬查爾修道院（Finchale Priory／Finchale Abbey）是1196年建成的修道院，在14世紀時更是達勒姆修道士的度假勝地，目前仍然保留著12世紀早期石製教堂的遺跡，被列為一級保護建築。雖然修道院目前已經不再使用，但仍然有不少當地人前往踏青、野餐等，亦是一個不錯的體驗！

芬查爾修道院（Finchale Priory）
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 62到「Frankland Prison」站下車步行29分鐘

杜倫遊學好去處【10】Prince Bishops Shopping Centre精品小店露天購物中心

Prince Bishops Shopping Centre是位於杜倫市中心的露天購物中心，是杜倫最受歡迎的購物中心。有別於城市的古老建築，Prince Bishops Shopping Centre設計相對現代化，而且擁有40多間商店，有Pandora、Clarks、Next等連鎖商店，亦有一系列精品小店及餐廳，是個吃喝玩樂的好地方！露天購物中心亦有不少特別的藝術裝飾，節慶期間亦有舉辦慶祝活動，打卡同樣一流！

Prince Bishops Shopping Centre
如何前往👉🏻搭乘巴士Route 40A到「Market Place」站下車步行2分鐘

杜倫住宿9大推介　觀光出行超方便／人均$224起

雖然杜倫是一座小城市，但亦有不少特色住宿。記者亦為大家推介杜倫9大住宿，價格相宜之餘部分酒店更設有私人停車場及自行車租借服務，對於打算自駕遊及深度遊的旅客來說非常友善！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情！

👇🏻酒店住宿詳情可閱讀以下文章👇🏻
杜倫酒店9間推介｜近市集廣場／免費泊車／朝聖大教堂／人均$224

更多英國酒店推薦：
倫敦酒店愛丁堡酒店曼徹斯特酒店牛津酒店劍橋酒店伯明翰酒店杜倫酒店格拉斯哥酒店巴斯酒店

倫敦酒店9間抵住推介　近國王十字車站+泰晤士河睇夜景／人均$373曼徹斯特酒店10間推介｜3分鐘到車站／鄰近足球博物館／人均$194伯明翰酒店10間推介｜鄰近百年廣場／必打卡紅磚大學／人均$148起牛津酒店10間推介｜鄰近嘆息橋／哈利波特取景大學／人均$147起劍橋酒店10間推介｜漫遊劍橋大學城／朝聖牛頓蘋果樹／人均$366起英超門票2024｜熱刺曼城車路士逾30場賽事門票$744起　附搶票攻略杜倫酒店9間推介｜近市集廣場／免費泊車／朝聖大教堂／人均$224愛丁堡酒店10間推介｜鄰近王子街／必去愛丁堡城堡／人均$224起格拉斯哥酒店10間推介｜鄰近購物街／現實版霍格華茲／人均$215起
英國
英國
英國升學
英國大學
英國遊學
打卡
人氣景點
打卡秘景
哈利波特
復仇者聯盟
復仇者聯盟4：終局之戰
博物館
市集