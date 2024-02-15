英國遊學｜巴斯10大好去處　朝聖巨石陣、羅馬浴場／附交通住宿

撰文：陳映蓉
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英國巴斯遊學好去處2024！巴斯（Bath）是位於倫敦西南的一座小城，距離倫敦大約1.5小時火車車程。除了有巴斯大學及巴斯斯巴大學兩間世界頂尖學府外，巴斯亦擁有羅馬浴場、巴斯修道院等歷史古蹟，更是世界遺產城市之一，無論是教育、文化還是歷史都首屈一指！《香港01》「好食玩飛」記者整理10個巴斯遊學好去處、交通方式及住宿，沉浸式遊覽這座古典城市！

不少遊客到訪巴斯時都會去巨石陣觀光（圖片來源：SummerrLo@小紅書）

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巴斯主要交通工具　搭觀光巴士／租電動滑板車穿梭小城

巴斯主要交通工具有車、巴士及電動滑板車／單車。巴斯市內有「Oldfield Park」及「Bath Spa」兩座火車站，可以搭乘火車到更遠的城市。如果要在市內穿梭，搭乘電動滑板車／單車或巴士會是更方便的選擇。

巴斯巴士營運公司為「First Bus」，路線覆蓋布里斯托、巴斯和西部城市，無論是在市內觀光還是近郊探索都非常適合。巴士提供單程、日票、彈性票、連續票等29種車票選擇，票價由£2起，會因應移動區域（Zone）而有分別。

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巴斯亦有隨上隨下觀光巴士「TOOTBus」，提供兩種路線穿梭巴斯市內主要觀光景點，能夠因應自身需要隨時上下車。觀光巴士一日票票價為£22.50，亦有提供家庭票，兒童票及長者票等選擇。官方網站不時有折扣優惠，可以多留意官網資訊！

如果想自由探索巴斯，騎乘電動滑板車／單車則是最佳選擇！營運商「TIER」提供巴斯、布里斯托和南格洛斯特郡地區的租用服務，提供5種租用選項，價格由£0.09/分鐘起，可以下載TIER手機應用程式租用及查閱附近可租用的電動車及停車位，相當方便！

巴斯遊學10大好去處　必去巨石陣／亞歷山大公園欣賞全市景

巴斯遊學好去處【1】羅馬浴場（The Roman Baths）

羅馬浴場（The Roman Baths）是英格蘭境內唯一的天然溫泉，亦是巴斯最具代表性的建築。羅馬浴場自羅馬時期已經存在，目前內有聖泉、羅馬神廟、羅馬澡堂及博物館，陳列了神殿三角牆、女神密涅瓦頭像、羅馬詛咒片等文物。此外，巴斯羅馬浴場更設有溫泉水飲用處，可以品嘗充滿礦物質的泉水，非常特別！

羅馬浴場（The Roman Baths）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Terrace Walk」站下車步行2分鐘

巴斯遊學好去處【2】巨石陣（Stonehenge）

巨石陣（Stonehenge）非常神秘，至今沒有人知道建造年代和用途，但巨大石柱的神秘感和壯觀魅力已足夠吸引，巨石陣更是世界文化遺產之一！巨石陣位置偏僻，從巴斯溫泉火車站出發，大約需要2小時車程，但能夠看著巨石陣吃餡餅、參觀巨石陣特展和逛逛巨石陣紀念品店，這段路程絕對值得！

巨石陣（Stonehenge）
如何前往👉🏻搭乘火車到「Salisbury」站轉乘Stonehenge Tour Bus

巴斯遊學好去處【3】巴斯修道院（Bath Abbey）

巴斯修道院（Bath Abbey）建於7世紀，是英格蘭西部最大的垂直哥德式建築之一。巴斯修道院原是本篤會修道院，現在是英國聖公會本教區教堂。巴斯修道院內的建築非常值得細看，天使攀爬天梯通往天堂的外牆雕刻、特色的扇形天花板、大面積的彩繪玻璃窗都極為壯觀！此外，你亦可爬上天梯俯瞰巴斯古城的醉人美景！

巴斯修道院（Bath Abbey）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Terrace Walk」站下車步行2分鐘

巴斯遊學好去處【4】皇家新月樓（Royal Crescent）

皇家新月樓（Royal Crescent）建於1775年，是英巴斯一條連排別墅的大型古建築群。皇家新月樓由30幢樓組成，呈現新月弧形，採用特別的喬治式建築風格，非常典雅奢華！皇家新月樓15、16號是酒店，1號則為博物館，展出了亨利·桑福德紳士在巴斯生活時的裝修、傢俱擺設、僕人的生活等。皇家新月樓面前亦有一大片草坪，可以野餐及遊玩，好好休息！

皇家新月樓（Royal Crescent）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Brock Street」站下車步行3分鐘

巴斯遊學好去處【5】亞歷山大公園（Alexandra Park）

亞歷山大公園（Alexandra Park）是1902年開始對公眾開放的公園，佔地面積11英畝，坐落在比奇崖（Beechen Cliff）的最頂端，爬上山頂步程大約20分鐘。亞曆山大公園可以鳥瞰最美的城市景色，亦可以欣賞到田園及懸崖景觀，在這裡看日落欣賞美景就最適合不過！

亞歷山大公園（Alexandra Park）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Prior Park Road」站下車步行15分鐘

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巴斯遊學好去處【6】維多利亞藝術館（Victoria Art Gallery）

維多利亞藝術館（Victoria Art Gallery）創立於1897年，於1900年5月正式對外開放，收藏了超過1500件從15世紀到20世紀中的藝術品，包括油畫、雕塑、玻璃器皿和裝飾藝術品等。維多利亞藝術館的外建築是一座II*級登錄建築，更可以看到維多利亞女王的雕像！

維多利亞藝術館（Victoria Art Gallery）
如何前往👉🏻 搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Grand Parade」站下車步行1分鐘

巴斯遊學好去處【7】巴斯工作生活博物館（Museum of Bath at Work）

巴斯工作生活博物館（Museum of Bath at Work）於1978年成立，當時一名商人使用原始照片重建了維多利亞時代的車間、辦公室、巴斯岩的採石場、裝瓶廠等，更保留了超過一萬個瓶子和文件。博物館展示了巴斯跨越2000年歷史的商業發展，更有格里芬六衝程燃氣發動機及1914年霍斯特曼汽車等罕見藏品！

巴斯工作生活博物館（Museum of Bath at Work）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Assembly Rooms」站下車步行3分鐘

巴斯遊學好去處【8】薩利蘭餅屋博物館（Sally Lunn's Historic Eating House & Museum）

薩利蘭餅屋博物館（Sally Lunn's Historic Eating House & Museum）是一家已經有超過300年歷史的老店，原始巴斯圓麵包的誕生地，位處在是巴斯最古老的建築之中。薩利蘭餅屋博物館除了提供早午晚餐外，更有一處微型博物館，展出了最原始的廚房和麵包店，當中烤箱更有近千年歷史！

薩利蘭餅屋博物館（Sally Lunn's Historic Eating House & Museum）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Terrace Walk」站下車步行1分鐘

巴斯遊學好去處【9】米爾森街（Milsom Street）

米爾森街（Milsom Street）建於1762年，歷史非常悠久，其中米爾森街2-22號、25-36號為英國II級登錄建築，37至42號為I級登錄建築，仍然保留這喬治風格的建築。米爾森街原本是連排別墅，後來改成商店，辦公室和銀行用途，匯聚了百貨公司、餐廳、連鎖店等，吃喝玩樂一應俱全，更被評為是「英國最時尚街道」！

米爾森街（Milsom Street）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Milsom Street」站下車步行1分鐘

巴斯遊學好去處【10】巴斯市政廳市集（Bath Guildhall Market）

巴斯市政廳市集（Bath Guildhall Market）是位於巴斯市政廳旁的室內市集，已經擁有近800年歷史！市集面積雖然不大，只有20間小店，但皮革製品專賣店、手工藝品、禮品店、服飾店、咖啡店等都應有盡有，而且價格相宜，是極受當地民眾歡迎的購物場所！如果有時間的話可以去「掏寶」尋好物！

巴斯市政廳市集（Bath Guildhall Market）
如何前往👉🏻搭乘「TOOTbus」觀光巴士到「Grand Parade」站下車步行3分鐘

巴斯住宿10間推介　人均$312起包早餐／4分鐘到火車站

巴斯城市規模不大，著名觀光景點幾乎都在市中心，前往觀光非常方便。在市中心更有很多特色酒店及住宿，鄰近人氣景點，出行便利之餘更可以省卻不少交通費！記者是次為大家推薦10間巴斯酒店，部分鄰近歷史地標，亦有部分鄰近火車站，人均只需$312起更包早餐，CP值超高！

👇🏻酒店住宿詳情可閱讀以下文章👇🏻
英國巴斯酒店10間推介｜近羅馬浴場/巴斯修道院/人均$312起包早餐

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