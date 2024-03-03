深圳購物｜平過淘寶！100元買齊全身　年輕人重回東門服裝市場

對東門，不少人持有特殊情懷。作為深圳曾經最具代表的地標之一，東門有第一家麥當勞、第一家沃爾瑪、第一家新華書城，藏着無數人的回憶。

曾經的潮流風向標、逛街天堂，似乎已經被遺忘了。

但，當「懂得省錢」成為一種潮流時，年輕人再次投入了東門服裝市場的懷抱。



「最近一次去東門掃貨，200元不到買下六七件衣服。」00後小王在深圳上班，周末放假就打卡了一圈東門的服裝檔口。

東門的服裝市場既能買到和商場裏一樣好的東西，又能保持低價，簡直是錢包癟癟的年輕人的一大福音。

+ 1

深圳年輕人新的淘寶聖地

東門的服裝檔口曾是一代人的記憶，但伴隨消費方式、購物場景日新月異，它漸漸失寵，甚至被年輕人遺忘。有趣的是，如今，東門服裝檔口再度成了年輕人的淘貨基地，也重拾了它的煙火氣。如今年輕人的消費觀已經發生了改變，他們不再一味地追求衣服的品牌，而是主打一個平價好穿。

作為曾經的東門服裝檔老顧客，小政像是發現了新大陸一般。當天，他100元帶走了3件衣服，「價格不高，還可以講價，享受淘貨的樂趣。」

前幾年，年輕人更習慣網購，那時候網上價格會比線下實體店低好多。但是現在，網購似乎失去了競爭力：衣服款式單一，質量一般，價格虛高。所以年輕人又迅速把目光投向線下市場，有些應季款式的價格甚至比線上還便宜。

在批發市場裏，可以看到衣服更真實的樣子，還能上手摸一摸質感，不用擔心買來穿着不舒服。

東門不止有批發，同時兼有零售。

菲菲在深圳學習工作了6年，從讀大學開始她就是東門各種服裝檔口的常客。如今走進東門，菲菲，別名東門砍價王，絕對的價格獵手。「抹個零頭」、「買衣服送雙襪子」，在她這裏都是小兒科。

開價照例要對半砍，再根據老闆的反應一點一點往上加。語氣聽似漫不經心，眼神一定要堅定。當老闆說出那句「你說多少嘛，你出多少錢要吧」，這時報價無異於引頸受戮。誰先暴露底線誰就輸了，簡直和談戀愛一個道理。

「該走遠時就走遠，該回頭時也絕不猶豫，立馬回頭。」

「砍價是場心理戰，就看誰先破防。」



以上，都是菲菲的至理名言。

買不買的不重要，重要的是你來我往的那個過程。等老闆終於開出底價，心裏油然而生一陣成就感。

來東門服裝市場 一百蚊置辦一身

東門是全國的服飾批發中心之一，直到今天，南塘、新白馬批發市場裏還是熱火朝天。很多商場裏的衣服，都是從東門拿的貨。

這麼多年過去，東門沒有變化，性價比還是很突出。衣服是十幾元二十元就能拿下的，首飾是幾塊錢隨便拿的。來到這裏，才知道一百塊錢居然能置辦一身行頭，甚至還有不少的挑選餘地。

在這裏，「便宜沒好貨」的老話似乎失效了，習慣了一件配飾幾百塊的年輕人，在面對標價只有個位數的各式商品時完全沒有抵抗力。在小紅書等社交媒體上，「深圳買衣服一定要去東門」「東門服裝批發檔口！快衝！」等話題常看常新，頗受追捧。

在東門，所有的「負一層」，都有服裝檔口，大多都以女裝為主。長長的走道一眼望不到頭，家家的模特都站在門口，身上的服飾一天一換。商戶數量之多，每一家都衍生出自己的風格。什麼碎花洋裙、潮流韓範兒、原創私服亦或媽媽們的旗袍、洋裝……往深處走走，總能找到最適合你的那幾家。

「一件59、兩件100」，「100元三件」，「斷碼清倉，十元一件」之類的標識比比皆是，不必看到促銷就急於停下來撿漏，多逛幾家才能淘到又便宜又歡喜的好物。

家住羅湖的00後小胡就熱衷逛批發市場，經常去南油、東門等閒逛淘貨。小胡坦言「每月到手的工資，除了必要的吃住和交通，買衣服的預算就佔了大頭，品牌的衣服哪怕打了折也要小几百，咬咬牙才能狠心拿下。」

去年初夏，在東門的一間精品女裝店，小胡將一件標價180元的多巴胺風格連衣裙成功砍價至80元。之後，她徹底迷上了在批發市場砍價。

在服裝批發市場，不少應季款式的價格甚至比線上還便宜，還能親身感受面料質感、款式版型以及試穿。在東門，服裝店的陳列可能沒有購物中心那麼高大上，但價格對得起質量，經過一番砍價淘到好看又平價的商品時就會很有滿足感。

在東門某商鋪經營精品女裝的劉女士說，「我原本主要做女裝批發，現在也同時做零售。不少年輕女孩來這裏買衣服。尤其是周末，年輕人更多。」

而在劉女士店內逗留的10多分鐘裏，就來了三四波顧客。

+ 4

東門服裝市場 深圳人的情懷打卡地

除了「低價」之外，「淘貨」的情懷亦是吸引年輕人湧入東門的重要原因。

90後深圳土著joe，上學最美好的記憶是和同學去東門掃貨，「每次去都得抓緊時間，逛夠了在街口吃一碗八哥酸辣粉填飽肚子。」

童年時期留下的美好印象往往能延續到成年之後，每到假期，許多大學生和初入職場的年輕人仍會選擇踏入東門。就算沒有想買的東西，也要約上朋友一起在裏面「打個round」。

最近，joe每周都要約上朋友一起去東門的批發市場「淘寶」。服裝檔口表面上亂糟糟，但在衣服堆裏翻出好看的便宜貨時，就會有滿滿的成就感。更何況，用一兩百就能置辦全身行頭，joe說自己不是僅僅圖便宜，更是一種學生時代情懷的延續。

即使現在有了能拿下奢侈品的能力，joe對東門仍然有情感的保留。「在服裝檔口，你隨便翻隨便試也沒人管你，在檔口找認識的老闆拿貨，還會被誇識貨。」 無論有錢沒錢，都能在這裏毫無負擔地逛上一天。

東門的檔口服裝曾是一代人的記憶，但卻伴隨着社會的發展，消費方式、購物場景的變化，而黯然失色。如今，部分年輕人開始重回檔口的懷抱，逛回情懷與回憶，也重拾了東門服裝檔口的煙火氣。

【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】