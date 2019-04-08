【鄭秀文演唱會】加開兩場做慈善　聽日公開賣飛

Sammi鄭秀文將於今年7月舉行《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會香港站》，雖然早前網上優先訂票已全數秒速售罄，不過樂迷仍能於明早公開發售一踫運氣。襯著公開發售前夕，今日Sammi舉行記者會，為樂迷帶來好消息。

今日Sammi舉行記者會，為樂迷帶來加場的好消息。 (劉志源攝)

原本只有11場的紅館演唱會，因反應熱烈，Sammi今日正式宣布加開2場，分別是7月26及27日。她更透露今次加場所得收益將全數撥捐予慈善機構。Sammi表示:「以往我個人紀錄最多都只係開過16場，近年都係開10至11場左右，體力上都好少開13場，老實講自己都好驚。不過當我決定將最後2場變成慈善之後，我就好有信心去完成佢。」

Sammi表示自己怕體力上應付13場演出較辛苦，不過為了做慈善亦有信心。 (劉志源攝)

今次《#FOLLOWMi》演唱會是Sammi出道以來第10個紅館演唱會。記者會中，主持森美和小儀亦藉此機會與Sammi重溫過往演唱會中的經典造型及時刻，包括Nike眉、Hello Kitty花花櫈等。提及99年的《Sammi I Concert》當中紅館突然停電一事，當時Sammi向安仔嗌救命，安亦立刻衝上台。她笑言:「工作人員無啦啦叫我搵人攝場，咁梗係搵個熟少少嘅好啲。」