容祖兒聲沙開記招自嘲「𡃁坤」： 依家病完8月開騷龍精虎猛

天后容祖兒今日舉行《Pretty Crazy》演唱會記者會，今次演唱會作為Joey入行20周年第十次開舉行個唱，並且首次連開18場，刷新自己開騷場數紀錄，極具紀念價值。為了讓Joey隆重登場，大會專程邀請了俄羅斯奏樂團Brevis Brass Band專程來港揭開序幕，用銅管樂奏出《隆重登場》及《Pretty Crazy》，相當有氣勢。

為了讓Joey隆重登場，大會專程邀請了俄羅斯奏樂團Brevis Brass Band專程來港揭開序幕，用銅管樂奏出《隆重登場》及《Pretty Crazy》，相當有氣勢。(葉志明攝)

Joey今日身體抱恙聲線有點沙啞，笑言自己今日變成「o靚坤」，她卻覺得是好事：「依家病咗係好㗎，到時8月開演唱會就龍精虎猛！」大會作出統計指，Joey出道至今推出過逾60張專輯，以及拿下逾700個獎項，Joey聞言笑說：「重點係仍然年輕！」

容祖兒推出過逾60張大賣專輯成績驕人，她笑言：「重點係仍然年輕！」(葉志明攝)

作為20周年紀念個唱，大家都很關心歌單安排，Joey表示上次《Secret Live》演唱會發現自己的side track都「幾main」，而今次歌單會選擇大家耳熟能詳的歌：「商量過之後，希望今次演唱會嘅歌可以令大家由頭唱到落尾！」

容祖兒今日舉行記招聲沙沙自嘲「𡃁坤」，但無阻她興奮的心情。(葉志明攝)

Joey又提到今次演唱會有別以往，會邀請20年來曾啟發過她的音樂人作嘉賓，被問到日前將《Pretty Crazy》惡搞成《Pretty Hungry》的張敬軒是否人選之一？她笑言：「嗰隻妖孽？哈哈！其實佢咁惡搞我都擔心佢冇晒形象！今次請佢做嘉賓一定佢再以『火龍果』造型示人，等佢感受下群情洶湧！」

容祖兒表示今次個唱會邀請張敬軒作嘉賓，要他再以《Pretty Hungry》中的『火龍果』造型示人。(葉志明攝)

張敬軒早前惡搞容祖兒的《Pretty Crazy》，更Cosplay MV中不同造型。(資料圖片)