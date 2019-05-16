張敬軒活化舊歌有原因　除咗《空手而來》仲有一首爆紅單曲

張敬軒近日推出新歌《空手而來》，將洪卓立2014年作品《相識以後》重新改編並邀請林若寧譜上新詞，將滄海遺珠級數的作品「活化」。早前有心水清的網民在軒仔instagram留言，發現《空手而來》與《相識以後》很相似，已軒仔亦真身回應：「It’s the same song.(是同一首歌)」《空手而來》與《相識以後》同為AGA作曲，但編曲與填詞卻由不同人負責，前者由伍卓賢編曲、林若寧填詞；後者則由Johnny Yim編曲、陳詠謙填詞，帶出截然不同的感覺。



【空手而來】擺明翻唱洪卓立舊作？ 張敬軒：係同一首歌嚟！

熟悉軒仔的樂迷都知道，他一直希望保育及傳承樂壇重要的事物，除了接手Avon錄音室，他不只一次將舊歌「活化」，將大家錯過了卻又值得細聽的作品再次向大眾呈現。

張敬軒一直將在樂壇擔任「活化專員」的角色，將一些大家錯過了又值得細聽的作品重新呈現給大眾。(資料圖片)

最經典例子是2016作品《風起了》一曲，這首歌原為2009年澳門歌手倪力的《Marjoice》，他一手包辦詞、曲部份，從《風起了》的credit亦能找到。《風起了》曾贏得本地電台兩台冠軍，在YouTube點擊率超過170萬，連隨令《Marjoice》在YouTube上得到超過45萬點擊，也是倪力眾多歌曲中點擊率最多的一首，更有網民留言表示聽過《風起來》再回來聽原曲。

題外話，今次《空手而來》MV軒仔同談善言演技大爆發，即Click佢哋有幾肉緊！(按圖放大)(MV截圖)

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除了《空手而來》及《風起了》令舊作品再次活過來之外，軒仔的《Pink Dahlia》及《Dahlia II》兩張翻唱專輯也是為了傳承。他再過往訪問中說過：「在時代巨輪中，每個年代聽眾的審美眼光亦有所不同，某虐作品可能因此由主打歌，變成待在角落，留待有心人尋寶。」他更認為自己肩負着一個責任：「我覺得自己在這個行業，應該扮演橋樑的角色，透過我翻唱令更年青的朋友認識這些作品。」

詳見：

張敬軒錄《Dahlia II》激嬲性格巨星？ 《黃色大門》原來有段故

亦有不少網民形容軒仔翻唱「完勝原唱」，是否完勝這件事從來也是主觀，交由聽眾評定。重點是，軒仔的確將很多滄海遺珠的作品帶給新一代聽眾，將值得被重視作品傳承下去。

大家聽聽《空手而來》同《相識以後》，感受一下唔同嘅演繹。

再聽聽《風起了》同《Marjoice》，感受不同的風景。

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