YOSHIKI赴台與成龍共進晚餐釀公關災難　網民失望：勿與此人為伍

著名日本搖滾樂隊X JAPAN的團長YOSHIKI身在台灣,昨日(6月12日)於社交網絡出post,一張相引發公關災難,皆因錯的時間,錯的人。YOSHIKI昨晚與成龍共進晚餐,並寫道:「Wonderful dinner with #jackiechan.」此話一出引起大部份網民反感,當中不乏來自香港的網民,有人說:「Why would you dinner with a piece of shxt?」(為何你要與垃圾吃晚飯?)

昨晚YOSHIKI與成龍共進晚餐並上傳合照到社交網絡,更寫上:「Wonderful dinner with #jackiechan.」此post一出引很多網民不滿。(YOSHIKI Facebook圖片)

大部份網民留下負評,不解為何YOSHIKI要與成龍進餐(網頁截圖)

在一面倒的負評之中,仍然有外國網民大讚成龍是好演員。不能否認,成龍憑功夫片在外國社會成為文化icon,每當提到中國功夫很多外國人第一時間聯想到Jackie Chan。但在香港網民眼中,他的私人生活及言論都引起大眾不滿,如2012年的「中國人是需要管的」、2010年菲律賓人質事件的「我們沒有憎恨」,當時他兒子房祖名亦表示曾多次勸父親檢查清楚字眼,並不因就政治事件說太多。

有外國網民大讚成龍是好演員,有另一網民解釋為何成龍會惹人反感。(網頁截圖)

成龍曾參與不同音樂活動,也是音樂人

成龍曾主唱電影《警察故事》主題曲《英雄故事》

