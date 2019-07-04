9m88新碟首波單曲《Aim High》　沉殿內心懷疑與掙扎才能走更遠

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9m88將於下月推出首張專輯《平庸之上Beyond Mediocrity》，近日發表與韓國OFFONOFF成員0_Channel共同創作的單曲《Aim High》。與過去作品《九頭身日奈》相比，這次9m88在編曲和風格上略略收起玩味，聽起來感覺比較「正經」，但藏在歌中的信息依舊，希望歌迷能找到自己的目標，不必拘泥於別人的批評與目光，也不需要跟隨其他人的腳步，只需堅守「自己」不斷前進，便是最好的。

9m88單曲《Aim High》MV圖。(9m88 Facebook圖)

《Aim High》歌詞：

Everyone has weakness (每個人也有脆弱的地方)
I don't mind being honest (我不介意誠實面對)
I can take off my guard and show you my scars (我可以捨去保護罩，讓你看見我的傷痕)

I'm not perfect, yet I'm a determined soul (我並不完美，但我擁有一個堅定的靈魂)
Every little step seems so slow (即使腳步不快)
Don't want nobody take control (也不想被操控)
Sometime indescriptive, inaudible (那是關於一些無形的事情)
Let me show you if you choose to believe it (如果你相信的話，讓我做給你看吧！)

不要別人來，教我怎麼做，那就往前走不要停留。——《Aim High》歌詞

另外，9m88的一頭捲髮，加上她獨樹一幟的時尚觸角，每次MV和表演的復古造型總讓人驚艷。(點擊下圖)(MV截圖)

《陪妳過假日》中9m88除了造型復古，連MV畫面也用了年代感較重的濾鏡和調色。(《陪你過期日》MV截圖)

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