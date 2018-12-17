【亞洲泰拳錦標賽】港隊奪一冠一銅凱旋而歸

亞洲泰拳錦標賽已於上星期圓滿結束，港隊共取得一金一銅的成績，在包括泰國、中國、日本、三十四支國家、地區、組織隊伍中總成績排行第六。

這項2018年度世界泰拳盛事在12月6日起至12月11日假澳門綜藝館舉行，合共進行一連六日的賽事。



香港代表隊共派出7名運動員 （4男3女），包括羅祖勝（四海）、張嘉偉、李潤興、 陳原卉、陳凱妮、黃詩淇、廖憲宗參與是次賽事，並由領隊黃汝榮先生及港隊教練梁偉耀師傅帶領。

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黃詩淇出道僅僅一年，不單成為11月新鮮出爐的51kg女拳王，更被獲選為是次賽事的港隊成員。詩淇不負眾望，先在準決賽以「裁判中止賽事」（RSCO）擊敗印度選手Sadhvi Thakur ，然後再在決賽同樣以RSCO壓倒性擊敗中華台北選手，為香港奪得一面金牌。

另一名香港代表廖憲宗則在八強贏過韓國選手晉級，他四強的對手是來自泰國選手Warawit Sathonrat 。經過三回合的激戰後，李潤興不幸無緣晉身決賽，飲恨抱銅而歸。Warawit則在決賽擊敗哈薩克選手，奪得冠軍。

（圖片擷取自：IFMA Facebook）

香港拳手羅祖勝在八強便對上冠軍熱門的中國代表羅燦。羅燦在墨西哥舉辦的2018年世界泰拳錦標賽81公斤級取得冠軍，而羅祖勝則是香港最年輕的成人組泰拳重量級拳王。四海 表現不俗，以其優異的拳擊技術壓迫對手，無奈最後以1分點數之微落敗，未能奪獎而歸。