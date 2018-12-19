【劍道】第十四屆大中華劍道賽 女子團體賽港隊奪冠

剛於星期六日舉行的第十四屆大中華劍道比賽2018，吸引來自中國內地、台灣、香港及澳門的選手參加，香港的女子A隊亦於女子三人團體賽中奪冠。 劍道對於禮儀甚為重視，這在選手出場、敬禮，甚至裁判手法中的細節，甚至觀眾觀看比賽的方式中也能看到。

比賽

比賽的隊伍來自大中華區不同地方，來自內地的隊伍大多都是以劍道館的名義參賽，而香港則派出了數隊香港隊，所以隊伍中會有來自不同劍道館的成員。

當日的女子三人團體賽决賽，而是由香港A隊對上廣州纯劍館，最後香港A隊獲勝。

禮儀

在比賽中可以看到劍道對於禮儀的重視，賽前的預備和禮儀相信大家都已經得知。而在場邊的我們也看到了有裁判跟其他裁判討論關於持旗的方式，以及有指的高低位置，可見對細節有多一絲不苛：

（梁皓衍 攝）

（梁晧衍 攝）

而決賽前，所有的觀眾都需要坐下，這在其他的比賽中都很少見的，也顯示出對決賽選手的重視：

（梁皓衍 攝）

（梁皓衍 攝）

發展

大中華劍道賽已經到了第14屆，香港劍道協會會務主任李淑玲指一開始舉辦這個比賽，是想有多一個機會讓大中華區的劍友作交流。

對於香港劍道的未來發展，香港劍道協會會長黃寶傑表示現時香港練習劍道的人有下降跡象，所以有跟康民署合作，舉辦一些推廣班，也有舉辦暑期班供人參加。而李淑玲也指，他們正努力跟中小學校合作，增加參加的人數和基礎，因為練劍並非一朝一夕的事，要有長遠的發展則要有年輕一代開始。

香港劍道協會會長黃寶傑 （梁皓衍 攝）

香港劍道協會會務主任李淑玲（梁皓衍 攝）

這次有兩位來自日本的劍道八段師範來港作評審，分別是全日本劍道連盟審判長小坂達明先生(範士八段)及全日本劍道連盟審判主任佐藤桂生先生(範士八段)。問到小坂達明先生對香港未來的看法，他則抱有很大期望：

「香港現時已有大型的劍道比賽，希望香港未來能變成另一個劍道的發源點，把劍道推展到其他的地方」

全日本劍道連盟審判主任佐藤桂生先生(範士八段)

全日本劍道連盟審判長小坂達明先生(範士八段)

比賽圖集：