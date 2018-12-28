Bruno Malfacine 自律自省　奪十任巴西柔術世界冠軍後轉戰 MMA

驟眼看見友善而帶點靦腆的 Bruno Malfacine，未必想到他是巴西柔術的頂尖人物，更難以想像他已經多達十年贏得世界冠軍，現時 Malfacine 繼續尋求挑戰，轉戰職業 MMA 已經贏得三戰三降服勝的佳績。

早前 4STRIPES 成功邀請到 Malfacine 十二月初來港分享巴西柔術心得，武備志亦趁機會訪問 Malfacine 談談他巴西柔術的成功之道與轉戰 MMA 的心得。

從小學習巴西柔術 自知是競爭者

Malfacine 從12歲開始練習巴西柔術，直至19歲已經考獲巴西柔術黑帶，於巴西柔術而言，確實是相當年青的黑帶，不過 Malfacine 能如此快獲頒黑帶，卻是緣於其實力。

剛獲叔伯推薦學習巴西柔術時，Malfacine 是抱着自衛的心態學習，不過在剛學習巴西柔術的首個星期，他已經感受到比賽的刺激感，渴望能投入其中，Malfacine 當時雖然技術和訓練不足，但他已經明瞭自己是個競爭者，將投身巴西柔術比賽當中。

我知道這就是我的人生課題 Bruno Malfacine

在色帶階段已經多次贏得獎項，先後於 2004 年贏得 IBJJF 紫帶世界冠軍和 2005 年贏得 IBJJF 啡帶世界冠軍，令 Malfacine 立下要成為世界冠軍的目標，而 Malfacine 的確未令眾人失望，成功於 2007 年一舉奪得黑帶世界冠軍，雖然於 2008 年失落一任冠軍，不過隨後十年都一直佔據世界冠軍寶座。

回顧自己目前的人生，Malfacine 坦言自己已經無憾，巴西柔術令他有了難忘回憶，也令他達到了前無古人的 IBJJF 同量級十任世界冠軍。

重視基礎訓練 不斷追求完美

談到技術方面，不論訓練營的參加者和小編都對 Malfacine 的成功之道相當感興趣，究竟其中是否有何秘訣。然而，從 Malfacine 的回答，祗能得出一個結論——成功非僥倖，Malfacine 的成功源於他嚴謹的性格。

在訪問及訓練營中，Malfacine 多次提及基礎訓練的重要性，更指出在他的巴西柔術學校中，首六、七個月都不會讓初學者擅自比試。Malfacine 指良好的基礎訓練能有效避免受傷，初學者以本能比試很易受傷，而基礎訓練則可令學生學會保護好自己；稟承這個原則，緃使 Malfacine 不時與體型更大的人練習，但他 20 年來的辛勤練習只受過一次傷，而身體健康才能有效練習。

必要時可以犧牲體位優勢和分數以避免受傷，只是人們因為自尊而不願放棄。 Bruno Malfacine

看似 Malfacine 很重視養生，不過其實他的日程卻是緊密得驚人，關鍵在於「平衡」。早前 Malfacine 需要兼顧巴西柔術和 MMA，所以他常由早上九時忙碌至晚上十時，其中包括休息、三段訓練、四堂課，每日都會有不同的改進目標，即使身體疲累，卻要堅持每日練習，將練習融入生活，細節至飲食、睡眠，乃至比賽前聽音樂，都牢牢地操控着。

如果你想清楚你想要怎樣的生命，事情就更易辦了。 Bruno Malfacine

重視降服的 Malfacine 常主動進攻，致有高逾60%降服勝率，其中巴西柔術技巧固然功不可沒，但除了比賽策略以外，更關鍵的反而是他的心態和思考方式。在長久的比賽中，Malfacine 當然曾經犯錯，不過最刻骨銘心的錯卻不是比賽的技術出錯，而是在備戰時有所不足，所以他每場比賽過後，都會反思自己，一直保持着張力，毫不鬆懈，避免重複犯錯，不斷追求完美，始能一路成功走來。

如果我真的輸了，我會想「發生甚麼事了？我是否不專心比賽？」我是敗了給自己。 Bruno Malfacine

尋求更大的挑戰——MMA

身為巴西柔術十任世界冠軍，嚴格的 Malfacine 轉戰 MMA 自然有其目標，而他亦很明顯指出自己希望成為 Flyweight 最強的 MMA 拳手。

其實 Malfacine 在贏得第七次巴西柔術世界冠軍後已經打算退役，因為他認為在比賽中獲得的樂趣已經逐漸減少，不過在他人的驅動之下，他再次贏得了第八次冠軍，亦為自己訂下要奪下十任冠軍的決心。

當達成十任冠軍後，Malfacine 不願停下腳步，決意轉戰 MMA，而巴西柔術則正是他最適合的武器。雖然 Malfacine 此前多以有道袍的巴西柔術比賽，但他認為有否道袍都是同一種比賽打法，他亦未有放下練習有道袍的技術，加上他向來主動進攻，追求降服，現在轉型 MMA 較為自在，更順利以降服贏得三場職業 MMA 比賽。

我仍相信巴西柔術是 MMA 中最重要的武術。 Bruno Malfacine

Malfacine 的堅毅確實叫小編震憾，不過應該正是有着這種精神，才令他能長期保有冠軍，相信他恃着這種精神，在 MMA 界仍能發光發亮，期望 Malfacine 未來可以達成他的目標。