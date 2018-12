【修斗武編】日常工作中減磅備戰 Wilson賽後檢討

修斗比賽經已過去一段時間,選手們應該都已回復正常操練中,而武備志編輯Wilson亦回歸到武編工作之中。今次我們回顧一下,Wilson一邊工作一邊備戰的情況:原來是武編!

Wilson的賽後回顧:

坦白說,我對於今次的賽果是感到失望的。因為在這半年間,我感受到自己漸漸進步,預期自己能夠爭取到更好的成績,可是卻又一次在第一場比賽中落敗。

說回當天的比賽,那是一場賽果接近的比賽。即使最後裁判判我點數落敗,我亦認同他們的決定,因為俗語有云:”Do not give your hand to judges”,始終是我未能夠爭取到更好的表現去說服裁判。

在比賽前,有見對手來自泰拳背景,所以不少人建議我主動打多些摔技及寢技。可是因為經歷過三場Kickboxing比賽後,我對自己打擊技的信心增加了不少,所以最後決定在立技上與對手決一勝負。

由於賽場比想像中嘈吵,令我大部分時間聽不到場邊教練Bernard的指示,基本上都在打「自動波」。當天我以被動打法為主,但可能因為習慣了Kickboxing的距離,一時在距離控制上出現一點問題,尤其露指拳套較難抱頭防守,同時又要提防對方摔技,所以在比賽初段被對方的前手勾拳擊中。

另一方面,我戴上頭盔作賽被擊中時,即使對方力度不大,但的頭部會本能反應地會有較大的動作,在裁判眼中可能會覺得反應大而判斷為「重擊」,在判決上對我不利。相反,對手在這方面則比我優秀得多。在遭受連續攻擊時,他仍能以一些勾拳打斷我的進攻。

但總括而言,雖然我在比賽中落敗了,但我從比賽影片中可以見到自己的風格漸漸成型。搏擊時的架勢、拳腳組合、拳摔運用等,只要針對加強便可以應付不同的對手。經歷過今次修斗後,我對自己有更深一層的認識,知道有哪些缺點需要改進。今天的我敗了,但只會換來明天更強的我。

這麼辛苦打拳,其實是為了甚麼呢?是為了遇強越強,還是超越昨天的自己?修斗可能只是一個中途話,一個迫使自己進步的過程。目標是明年夏季修斗,爭取全日本修斗資格!

I never lose. I either win or learn. Nelson Mandela

最後感謝來自Chok Muay Thai的對手,讓我體驗到一場愉快的比賽。感謝武備志同事、公司對我的包容及支持。感謝Bernard Fung、翁師傅、Shooto Gym隊友們一直以來的鼓勵。