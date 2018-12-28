【修斗武編】日常工作中減磅備戰 Wilson賽後檢討

修斗比賽經已過去一段時間，選手們應該都已回復正常操練中，而武備志編輯Wilson亦回歸到武編工作之中。今次我們回顧一下，Wilson一邊工作一邊備戰的情況：原來是武編！

Wilson的賽後回顧：

坦白說，我對於今次的賽果是感到失望的。因為在這半年間，我感受到自己漸漸進步，預期自己能夠爭取到更好的成績，可是卻又一次在第一場比賽中落敗。

說回當天的比賽，那是一場賽果接近的比賽。即使最後裁判判我點數落敗，我亦認同他們的決定，因為俗語有云:”Do not give your hand to judges”，始終是我未能夠爭取到更好的表現去說服裁判。

在比賽前，有見對手來自泰拳背景，所以不少人建議我主動打多些摔技及寢技。可是因為經歷過三場Kickboxing比賽後，我對自己打擊技的信心增加了不少，所以最後決定在立技上與對手決一勝負。

由於賽場比想像中嘈吵，令我大部分時間聽不到場邊教練Bernard的指示，基本上都在打「自動波」。當天我以被動打法為主，但可能因為習慣了Kickboxing的距離，一時在距離控制上出現一點問題，尤其露指拳套較難抱頭防守，同時又要提防對方摔技，所以在比賽初段被對方的前手勾拳擊中。

另一方面，我戴上頭盔作賽被擊中時，即使對方力度不大，但的頭部會本能反應地會有較大的動作，在裁判眼中可能會覺得反應大而判斷為「重擊」，在判決上對我不利。相反，對手在這方面則比我優秀得多。在遭受連續攻擊時，他仍能以一些勾拳打斷我的進攻。

但總括而言，雖然我在比賽中落敗了，但我從比賽影片中可以見到自己的風格漸漸成型。搏擊時的架勢、拳腳組合、拳摔運用等，只要針對加強便可以應付不同的對手。經歷過今次修斗後，我對自己有更深一層的認識，知道有哪些缺點需要改進。今天的我敗了，但只會換來明天更強的我。

這麼辛苦打拳，其實是為了甚麼呢？是為了遇強越強，還是超越昨天的自己？修斗可能只是一個中途話，一個迫使自己進步的過程。目標是明年夏季修斗，爭取全日本修斗資格！

I never lose. I either win or learn. Nelson Mandela

最後感謝來自Chok Muay Thai的對手，讓我體驗到一場愉快的比賽。感謝武備志同事、公司對我的包容及支持。感謝Bernard Fung、翁師傅、Shooto Gym隊友們一直以來的鼓勵。