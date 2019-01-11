《洛奇外傳》：徒弟應該要完成師傅的夢想嗎？

【劇透注意】大家好！我是編輯K。《洛奇外傳2》(Creed2，下文簡稱《外傳》)近日於香港上映，《武備志》之前也有介紹過這套作品系列。一如很多武術和搏擊電影題材，在主角自省成長的歷程中，師徒關係往往是被添上重彩一筆的命題。從《洛奇外傳》兩集中，筆者想談談一些我對師徒關係的看法。

師徒擬比父子



孔子教授學生圖。(圖片來源：https://guoxue.ifeng.com/) 在中國文化中，師道是備受重視一環，甚至擬比父子關係。尊師重道亦是傳統文化所宣揚的美德，師者除了韓愈所說「授業解惑」外，亦有如孔子晚年時知自己的理想未能於當世實踐，而希望透過教育弟子，將自己的理念傳下去，由弟子發揚光大。

筆者在《武備志》編輯團隊中是較年長一位，差不多大平均隊員十年。有時聽到年青人的理想，例如搬出來自己一人住等等，我都會分享我自己試過這經驗，但卻得不償失等。不過，我會對隊員強調，中國人的長者很喜歡把自己的好壞經驗看成是定律而強加於後輩，可能同一件事在下一代身上會有不同的發展呢？所以除非對方的抉擇會涉及違法或死人，否則我作為年長的人只會分享了個人經驗便算，並不會(亦無權)阻止他去嘗試，因為個人的體驗才是感受最深和最有教育意義。

而在我認識的中國武術中，也特別強調師徒關係。一旦斟茶拜師，師傅便變成「師父」，是一個武者一生中其中一個關係如生父般親近而解惑的角色。可是，正如筆者舉上述孔子的例子，若果教育弟子是想弟子延續自己的理想，那徒弟受教後要走的是一條自己的路還是師父/老師想他走的路呢？以武館為例，弟子學師後悟出了另一套拳理或哲學，出去開館創立新宗派；更極端者，他所開的館仍然跟自己師傅打同一套武術，但因沒有師父批准，所以不可開館，甚至乎一旦立新派，便是欺師滅祖！罪大惡極！

《洛奇》系列中的師徒紐帶(***有劇透大家留意！！)

回到《洛奇外傳》，若將這次上映的《外傳2》一併計算入洛奇系列，這套拍了四十年，貫穿八集的集品，師徒紐帶都是一個重要的命題。



洛奇恩師米奇(Mickey)(電影截圖) 有時何時要遵重師命，何時堅持己見，的確是要根據具體情況才可以下判斷。但一個良師在瞭解自己的學生特質和能力，在提醒他免走歧路時，更會培育他就自己的路。 在第一集中，洛奇一直想獲得拳館老闆兼教練米奇教導而獲拒，直到洛奇獲阿波羅邀請出賽而猶豫時，米奇見到洛奇開始有目標才挺身而出當他教練，並指出他因看不慣以洛奇的材能只甘於助黑幫收數，而一直拒絕洛奇。直至第三集面對T先生出現，對洛奇十分了解的米奇，以最後規勸方式提醒他未有能力應付挑戰，結果洛奇對T先生首戰大敗，米奇心臟病發而死，這個打擊才讓洛奇成長。(在第三集下半開始，由阿波羅這位亦敵亦友轉任他的教練，後來阿波羅於第四集給蘇俄Drago打死，再一次喚來了洛奇的鬥心。)

《洛奇3》中阿波羅擔起了洛奇教練。(電影截圖) 帶著激情的米奇，在洛奇最低潮的時候給予鼓勵，他多次鼓勵洛奇可以成為拳擊好手，卻帶著遺憾散手人寰。可是米奇的死卻為洛奇找到了上擂台的意義，若果第一、二集是為了成名和生活，米奇的死恰恰是洛奇的成人禮，喚醒他當初肯上擂台的初心，洛奇才懂得自己一人再站在擂台上。 第五集以後，已退役的洛奇一心想找繼承人，可惜自己兒子並不熱衷於拳擊、第一個弟子亦不滿活在洛奇陰影下而反叛(第五集)，而到《外傳》阿波羅之子Creed找上門，他才找到一位可以托付的徒弟。



《洛奇5》中洛奇與徒弟湯米反目。(電影截圖) 這三集都涉及到「延續」的命題。雖然有說第五集票房失利，史泰龍希望為洛奇有一個完美結局而開拍第六集，但連外傳在內都有一貫邏輯，徒弟為怎麼而戰？史泰龍作為師傅，雖然少了米奇那份隨時可高昂捧喝的激情，但他在面對不同徒弟和兒子時，也開始走出一條為師之路，懂得教導徒弟為怎麼而戰。 第五集的Tommy不滿活在師傅陰影下，忘恩負義嘲弄洛奇；而到Creed，也是一如早年洛奇由迷失、甚至是傲慢到成熟成長。由起初因為自己是拳王二代身份而披甲上擂台，證明自己的能力；後來Drago父子出場，洞若觀火的洛奇知道Creed為父仇的怒火蒙蔽而包袱重重，不是合適出戰狀態而拒絕當他對Drago父子的教練。直到Creed首輪挫敗，女兒出世，Creed慢慢發現他出賽不是為了父親或其他外在人的觀感，而只是為了守護家人和榮譽而戰，開始瞭解洛奇想他走自己的路。而Creed有沒有延續到洛奇的怎麼？我想看過的觀眾心中自有答案！



洛奇與弟子Creed。(電影劇照)

人生意義是成就他人?

在莎士比亞四大悲劇之一《哈姆雷特》(即《王子復仇記》)，主角哈姆雷特為了為父親前國王復仇，甚至不惜犧性愛人，雖然最終如願殺了謀害父親的皇叔，但他本人和母親也難逃一死。更想大家留意的，是這故事中哈姆雷特本身個人的人生意義，只為實踐為父報仇這一外在意義，這個外在價值是否真的哈姆雷特本人活著的意義？彷彿人生的意義都只是建基於別人對你的期望和所賦予你的意義。



洛奇師徒與Drago父子對決！(電影海報) 在《洛奇外傳2》中，今集敵人Viktar Drago自幼給父親(即《洛奇4》戰敗的蘇聯拳手，相對於洛奇師徒擬父子關係，這集敵方Drago一對既為師徒亦為父子)灌輸為復仇而戰，亦只有勝利才能獲得父親的疼愛，亦知道只有打敗Creed才能得到父親的認同。 說到底，廣東人俗語說「教識徒弟無師父」，當然這話本身是指徒弟沒有尊重師父，和師父搶飯碗；但若果徒弟能走出自己有意義、甚至是適時創新的路，不是只淪為完成師父遺志的功具，才是一個武術傳承最重要的真諦。 而師者，是在找「繼承人」，還是「徒弟」？有些東西不放下，又怎能走新的路？



《Creed 2》最後一戰奏起了昔日”Gonna Fly Now"，結尾舖排應該是這系列最終的結局。世事流雲，人生飛絮，洛奇垂垂老矣，但他璀璨人生激勵了我們好幾代人，他的一生事蹟將長留我們心中！

別了！老朋友。