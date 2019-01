UFC在ESPN的第一擊 價值15億美元的合作協議

踏入2019年,對UFC而言除了是年份上的改變之外,亦是UFC在業務上更上一層樓的里程碑。因為由2019年1月19日起,UFC的電視播放權將會由Fox轉去另一個運動廣播業界的龍頭ESPN!

而頭炮則是UFC Fight Night 143,將會由 Henry Cejudo 對上T.J. Dillashaw ,爭奪125磅冠軍腰帶!

UFC x ESPN 第一擊:Henry Cejudo vs T.J. Dillashaw

ESPN以高價購入UFC的電視賽事播放權,而頭炮UFC on ESPN+ 1 (即UFC Fight Night 143) 就將會在1月19日於ESPN新成立的網上平台ESPN+中播放。



為隆重其事,今次UFC Fight Night的主打賽將會帶來一場俱備歷史意思的冠軍對決,由現任UFC125磅冠軍Henry Cejudo對上現任135磅冠軍TJ Dillashaw爭奪UFC125磅冠軍寶座。只要TJ Dillashaw勝出,Dillashaw就能夠成為UFC歷史中的另一位雙冠軍。再加上不斷有小道消息指出UFC將會收起125磅級別,這場比賽的優勝者隨時會成為UFC歷史中最後的一位125磅冠軍......

而除了這場隨時名流青史的冠軍戰外,這次ESPN第一仗的參賽陣容還包括一些著名的選手如Donald "Cowboy" Cerrone、Paige VanZant、Joseph Benavidez、和Glover Teixeira等名將。當中頗具話題性的還有前美國NFL(國家美式足球聯盟)後衛Greg Hardy在UFC重量級的出道戰。

以打響頭炮來說,這次的大會可以說是非常稱職。

價值15億美元的合作協議

UFC在2018年5月宣佈將會離開已經合作了6年多的FOX體育電視網絡,轉而投往ESPN電視網絡的懷抱。其實早在2018年初,就已經轉出FOX與ESPN等電視網絡,正與UFC議價爭奪在新一輪的UFC電視播放權。而最後﹐ESPN成功以價值15億美元,正式成為UFC接下來五年非按次付費電視播放權的獨家擁有者。



在這個價值不菲的合作協議中,ESPN將獲得每年42個UFC賽事的播放權,包括12個UFC按次付費電視大會的副賽及30個完整的非按次付費電視大會的播放權。而這30個大會當中有10個會在ESPN頻道中播放,而其餘20個則會在ESPN全新的網上直播平台ESPN+播放。

除了賽事之外,這個價值15億美元的合作還包括播放比賽以外的多個節目,如Dana White Contender系列、賽前賽後的特輯、過往的賽事特輯、記者招待會及過磅等其他不同類型的節目。

跟以往於其他的電視台合作協議比起來,今次的合作UFC明顯賺多了,而且多了不少。在2005年時,UFC是要自己掏腰包付錢投資The Ultimate Fighter才能獲得和SPIKE TV的合作機會。但在2011年,FOX電視網絡是以每年約1億美元的七年合約,從SPIKE TV手上搶走UFC。

而時至今日,ESPN就加重注碼,用15億美元把UFC從FOX手中奪走,這或許就證明了UFC這個品牌及MMA綜合格鬥這項運動現時受到的重視已經是今非昔比,再不是當年那個被各個電視網絡視而不見的小組織。

賽前玩膠蛇

自從 T.J. Dillashaw 離開Team Alpha Male,被Team Alpha Male的主教練 Urijah Faber 說是「草中蛇」後, T.J. Dillashaw就一直跟蛇分不開。

所以Henry Cejudo 在賽前的新聞活動中,拿出一條膠蛇,以嘲諷對手T.J. Dillashaw,但好像作用不大......



UFC on ESPN+ 1完整參賽陣容

Henry Cejudo (13-2-0) vs. T.J. Dillashaw (16-3-0)

Greg Hardy (3-0-0) vs. Allen Crowder (9-3-0)

Gregor Gillespie (12-0-0) vs. Yancy Medeiros (15-5-0)

Joseph Benavidez (26-5-0) vs. Dustin Ortiz (19-7-0)

Paige VanZant (7-4-0) vs. Rachael Ostovich (4-4-0)

Glover Teixeira (27-7-0) vs. Karl Roberson (7-1-0)

Donald Cerrone (34-11-0) vs. Alexander Hernandez (10-1-0)

Joanne Calderwood (12-3-0) vs. Ariane Lipski (11-3-0)

Alonzo Menifield (7-0-0) vs. Vinicius Moreira Castro (9-1-0)

Mario Bautista (6-0-0) vs. Cory Sandhagen (9-1-0)

Dennis Bermudez (18-9-0) vs. Te Edwards (6-2-0)

Belal Muhammad (14-2-0) vs. Geoff Neal (10-2-0)

Chance Rencountre (12-3-0) vs. Kyle Stewart (11-1-0)

*( )中的數字代表 (勝-負-和)