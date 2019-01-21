【UFC】Cejudo阻TJ成第四位雙冠王 McGregor接戰牛仔

UFC史上第四場跨磅大戰：Henry Cejudo VS. TJ Dillashaw已於周日上演，值得留意的有Cowboy擊敗新星被McGregor網上接戰、副主賽前NFL選手Greg Hardy犯規落敗，還有⋯⋯

Mcgregor 接戰 Cowboy

UFC老將Cowboy Cerrone對上年輕新秀Alexander Hernandez，後者在比賽前不斷向牛仔大放厥詞，說牛仔大不如前、只是自己上位的踏腳石之類，又說他打了40場還未贏過UFC冠軍等等。可是Cowboy對他一概少理，沉著應對，在比賽場上以實力比拼。



每當Alexander Hernandez想突進攻擊，Cowboy都用膝擊阻截，情況就像Cowboy在2014年擊敗Eddie Alvarez一樣。Cowboy在纏鬥時就算被膝擊中，每每在分開時也以肘擊還擊，給予很大傷害。



Welcome back to 155 Donald Cerrone pic.twitter.com/rPYYfYUsUx — FiveFives (@fives_five) 2019年1月20日

最後的高踢，先打出右拳假動作，欺騙對手向自己的外側閃避，就算Hernandez反應快，已經用手護臉，但力量還是能打進去。

勝利後Cowboy成為了UFC中最多勝場的人(22場)，也是最多終結的拳手(16次)。在賽後訪問中再次說起自己想跟Conor Mcgregor打一場。

而Conor Mcgregor今次的回應則比上次正面得多了：

以這場比賽的精彩表現，Donald，我會跟你打。恭喜你。 Conor McGregor



在賽後新聞發佈會中，UFC總裁Dana White亦就此表示：

如果他們想要，而拳迷亦想看, 那我就會做。 Dana White

不過根據過往歷史，大家還是先不用抱太大期望吧，因為最終都是公司決定。

Henry Cejudo 的33秒

+ 3 + 2

在這場比賽中，Henry Cejudo 不單保衛了自己的腰帶，也守護了整個量級。

Henry Cejudo 拿過奧運金牌，早前擊敗了Mighty Mouse，現時又擊敗了135磅的冠軍TJ，大概沒人會再懷疑他的實力。

可是在賽後訪問中，TJ表示作為「雙冠軍戰」，這場比賽完結得太早，那時不過是Single Leg的混戰而已：

如果我真的輸（lose）了，我會承認落敗（lose）。恭喜Cejudo，你做得很好，但你沒有贏得這場比賽。我樂於接受被打敗（defeat），但我並沒有落敗（lose）。 TJ DIllashaw



拳證是否太早終止比賽呢?對Dana White來說，可能會是的。其中一樣令Dana不滿的是拳證Kevin MacDonald的來處。他認為MacDonald是「本地人」（local guy），並不足以主持這場雙冠大戰，應該找「第三方」具經驗人士主持。（但MMA Fighting指出，MacDonald實際是馬薩諸塞州人，而不是紐約州人。）

但是對Cejudo呢? 當然不是啦：

奇怪的Co-main

Former NFL DE Greg Hardy disqualified for illegal knee strike in UFC debut pic.twitter.com/QrU6YVGby7 — Bleacher Report MMA (@BR_MMA) 2019年1月20日

前NFL球員Greg Hardy在兩年前從未接受過武術鍛鍊，以白紙之姿加入MMA這樣運動。他在去年6月才從"Dana White's Tuesday Night Contender"出道，直至昨天之前的戰績僅是3戰3勝3KO。他的對手則是Allen Crowder（13-10-3）。

賽況其實互有攻守，但Hardy在第二回合卻因一記「違規膝擊」而被判失格。當時Allen的Double Leg被Greg 以Sprawl 化解，然後Allen跪在地上與Greg纏鬥，Greg雙站立走到側位，直接膝擊Allen頭側，Dan Miragliotta馬上介入終止賽事。

因為在2017年1月實施的修定版Unified Rules中，兩腳站起但一手觸地不會再被判斷為「在地上」，因此對手可以膝擊該選手的頭。如果兩腳站著，但同時雙手都觸地，那就會被判斷為「在地上」。同時手腳以外的身體部位觸地的話，選手都會被判斷為「在地上」。

例如：雙手不觸地，但單膝觸地，選手會被判斷為「在地上」；雙手不觸地，但臀部觸地，選手會被判斷為「在地上」。

關於2017年的Unified Rules修定，可參看：《了解新的MMA比賽統一規則》

只能夠說，以選手的戰績，這本來不應是Co-main，但「名氣大於一切」是現時UFC走的路，沒辦法。