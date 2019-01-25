【拳擊MMA】冠軍腰帶的由來 由遠古說起

先說一些題外話。

Facebook上近來流行"10 Year Challenge"，UFC彷似亦要參與一份，在2019年把腰帶式樣來了個大改造，不知大家對新腰帶有甚麼看法呢？

The @ufc's championship belt got an upgrade for the #10YearChallenge 👀 pic.twitter.com/ksYnrRhDej — ESPN MMA (@espnmma) 2019年1月18日

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話說，大家又知不知道冠軍腰帶從何時成為拳王象徵呢？

一切要從青銅時代說起：

青銅時代人們已會以衣蔽體。（圖片擷取自：http://bit.ly/2fOaPRK）

根據考古研究發現，作為衣物的腰帶最早出現於青銅時代（公元前3000至300年左右）。通常由皮革或厚布製成，主要作用為纏繞在身軀以固定衣物，或是用於攜帶物品，例如兵器、防具、袋子等。在古時候，它被用於兩性衣物上，穿插在歷代的服裝潮流演變中。後來在西方世界中，腰帶才漸漸成為男性化的服裝配件。

最早的腰帶扣則要到鐵器時代（公元前1200年至公元150年）才出現，用於固定皮帶上，亦作為衣物裝飾、手工藝品存在。時至今日，皮帶扣更成為藝術收集品之一。

世上首條運動儀式性腰帶：

縱使拳擊運動、搏擊運動早於古奧林匹克已經成為正式運動項目，但意想不到地，世界上首條與運動有關的象徵性腰帶並不是來自拳擊，更跟搏擊運動毫無關係。



在公元前1100-900年，在中美洲發展出一種隊製球類運動——Ulama。它有點像今日的網球，球員只能利用臀部或軀幹把重約8-30磅的橡膠球打至另一隊的球場。為了保護臀部承受重球的撞擊，球員腰股間通常會綁上腰帶護墊，在比賽上起重要的保護作用。



這是石製腰帶，不是牙膠！（圖片擷取自：http://bit.ly/2FODnfw）

圖上的石製腰帶長50厘米，厚約10厘米，重35公斤，由一塊灰綠色斑點石頭製成。學者估計這些石製腰帶是從Ulama腰帶衍生的儀式腰帶。

這種腰帶某程度代表了古代中美洲人的信仰體系。從它的外型可見，一個寬闊的嘴巴伸展至整個弧型，眼睛後面還有蹲下的後腿，有動物學家認為它是巨型墨西哥蟾蜍 。亦有意見認為，在腰帶上刻上這些「陰沉」動物，是代表著球賽中的痛苦和生死（古時落敗隊伍可能會遭到殺害）。

若要說到腰帶何時成為拳王的象徵，則要去到十九世紀初才出現。

拳王腰帶真的由拳擊而起

英國拳手Tom Cribb 於牛津的裸拳比賽擊敗美國前奴隸Tom Molineaux。（圖片來自：https://en.wikipedia.org）

在1810年12月10日，英國拳手Tom Cribb 於牛津的裸拳比賽擊敗美國前奴隸Tom Molineaux。其後，喬治三世（King George III）為了讚賞Tom Cribb的精彩表現，於是將第一條作為搏擊成就獎項的腰帶贈送給他。據說那條腰帶臉獅子皮製成，上面以銀色的爪子作裝飾。這就成為世界史上首條「拳王」腰帶。

為甚麼會以腰帶作為拳王象徵呢？

有說法指，在過去的拳擊比賽中，拳手會把彩色衣服或彩旗排在擋臺繩角的柱子上，有時亦會把彩帶繫在腰帶上，然後勝者能夠奪去對方的色帶並繫在腰上。可能因為這種習俗所致，所以才會在獎金獎勵以外，加上拳王腰帶這種實體物品以作記念。及至1820年代，拳王腰帶已常見於英國的拳賽中。

時至今日，現時全球每個級別有着大約350條大大小小協會的拳王腰帶，當中認受性最大的當然是五大拳擊協會（WBC、WBA、IBO、WBO、IBF）的世界冠軍腰帶，其次就是它們各自很多的不同名稱和級別的金腰帶，如一些洲際金腰帶、英國重量級拳王腰帶、亞洲中量級拳王腰帶等等。所有拳擊手而言，一統五大拳擊協會（WBC、WBA、IBO、WBO、IBF）的冠軍腰帶往往成為他們畢生的目標，印證自己「世界第一」的實力。

假如想知更多拳擊腰帶的知識，可參看：

【拳擊】如何在拳擊中「一統量級」?

【拳擊】拆解潘啟情WBC賽制

後來，這種「腰帶傳統」影響了搏擊運動的發展，無論在Kickboxing、泰拳、自由搏擊，還是在MMA比賽中，都會以「拳王腰帶」作為最強的象徵。甚至連非搏擊運動，如Pennzoil 400（極限賽車）、鬥牛、高爾夫球亦曾以「腰帶」作為冠軍標誌。