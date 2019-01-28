【武編週記】Wilson挑戰首場MMA賽 親身體驗技術差異

大家好，我是編輯Wilson，昨天我參加了由Vamos拳館舉辦的館內賽。

今次比賽跟以往的修斗及Kickboxing比賽不同，是在6米長的六角籠中作賽，並採用無肘MMA賽例，允許地面打擊。換言之，這是我人生第一場的MMA比賽。雖然最終被對方控制全場，但我卻得到了寶貴的經驗。

對我而言這場比賽絕對是一次技術上的挑戰。



編輯Wilson的背影。(圖片來自︰Verča Anor Partiková)

首先，場地面積較小，不利施展我常用的遊走打擊方式。以往在圍繩擂台上作賽Kickboxing時，由於不用顧及抱摔，即使擂台再小亦可以摟抱，或以拳套抱頭壓前來化解。但在細籠配上露指拳套時，既無法拉開距離，亦不可抱頭防守，所以我必須一改打法，濃縮步法及打撃技巧。尤其對於擅長踢擊的我來說，更是難以發揮。



對方多次企圖維持背位操控，Wilson則以Tripots應對。(圖片來自︰Verča Anor Partiková)

另一方面，當在籠中作賽時，所需要的防摔技術跟在香港業餘修斗時於地蓆上作賽非常不同。在地蓆上，一般可以透過sprawl來化解，即使對方繼續前推亦有足夠空間轉換角度或繼續向後sprawl。但在小籠中，籠中心距離籠邊只有短短2-3米。換言之，抱摔後更常被推至籠邊，所以籠邊技巧變得相當重要。

還有因為業餘修斗禁止地面打擊的關係，即使落到地上仍可以guard作出防守，雖然會失掉分數但只要好好防守避免被降服，基本還可待機反擊。可是在地面打擊之下，一般巴西柔術所用的guard下，下位者很多時還是會成為打擊目標。所以下位在MMA而言，除非你的降服技術能夠威脅對手，或者擅長下位打擊（例如肘擊），否則都會陷入劣勢之中。

我必須在步法、踢擊打擊受限的情況下進行這場比賽。

Wilson在賽前熱身。(圖片來自︰Verča Anor Partiková)

賽後檢討

為了彌補空間不足的問題，我選擇以主動打擊為主，以爭取比賽的主導權。其次以防摔打擊，例如勾拳、膝擊、前踢來防止對方突進。摔技只是最後的手段。



對方在上位進行強力打擊。(圖片來自︰Verča Anor Partiková)

但是對手針對我Striker的特性，採取了摔技為主的打法，主動縮短距離，逮準我首輪打擊後的空檔施展擒抱，很快便把戰鬥帶到地上。然後他以熟練的地面打擊襲向我，我只要一時沒有操控他二頭肌，便會被他擊中。



Wilson應該雙腳分開扭側弓步。(圖片來自︰Verča Anor Partiková)

而在籠邊攻防上，我未能做好弓步防守，扭側下身，讓他有機會把我抱起摔到地上。反之，雖然當我在籠邊能夠作出一些打擊，但卻無法摔倒對方，更被他成功反轉操控。

在六分鐘的比賽中，我無法發揮任何打擊技術，對方的擒抱戰術牢牢的把我釘在籠邊及地上。

在細籠的環境下，看來擒抱才是最有效的打法。我應該更沉著地保持適當距離作火力打擊，注意打擊後的反應，並配合拳摔技術威脅對手，而不是主動衝進對手範圍內。更為重要的是，必須加強改善我的籠邊技術、地面技術、防摔技術，不可輕易被帶至下位中。



賽前發呆的Wilson。(圖片來自︰Verča Anor Partiková)

在今次比賽中，雖然結果不如理想，但從過程中我卻清晰體會到自己的不足，令我能夠在接著的日子針對改善，為下一場比賽作好準備。

失敗並不可怕，因我們從中得到寶貴的經驗，令自己變得更強。



最後，感謝教練Bernard、翁師傅、Bernard Team隊友、修斗隊友及武備志的支持。