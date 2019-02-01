【文化】豬年武術宜忌

明天就是農曆初一，看到電視有節目講名來年股市運程，武備志編輯就想到我們也要做個「豬年宜忌」，這樣不論練習還是比賽，讀者都能萬事大吉啦！ 以下是豬年的五個宜忌，讓大家能來年「打得開心又稱心」！

宜：充份熱身

忌：空腹上陣

豬年大家要注意關節和肌肉健康，所以熱身十分重要，不要一來就跟人sparring，不然很容易拉傷。空腹上陣也會出現頭昏乏力的情況，如果感覺氣力不足、頭暈眼花就應停止訓練。

新一年亦不妨做身體檢查，多做運動，著手改善健康。

Sparring是搏擊運動裡的重要一環，但大家也切忌操之過急，記緊身體為上，圖片擷取自http://bit.ly/2SiDmWQ

宜：擊中對手

忌：缺乏防守

搏擊運動中有一個必勝法則，就是「只要你不斷的擊中對手，同時不要被對手擊中」。只要做到以上兩項，你就贏定了。

機會總是向你招手，但你唯有做好了準備才有資格和它握手。因此進攻時不要盲目攻擊，需注意對方反擊，因為勝負可能只在一拳之間。

要勝出賽事，首要是打中人而不被人打中，手高則是此道的第一要旨，大家切記。圖片擷取自http://bit.ly/2G1vxPx

宜：勤加練習

忌：只留在宅

留在家中當然不是問題，但留在家中不做運動就是了。豬年各位要留意健康，適當的運動是必須的，而如果要功力有所進步，就更加要多多練習。所謂「學如逆水行舟，不進則退」，學武就更能體現這句話。

所謂絕招，就是把一個簡單的招式練到極致

所以重覆勤加練習是很重要的。積極熱情的態度不僅能讓你取得好成績，也因而積累了更多的經驗，能力也會不斷增強。

要有進步，就必先要苦煉，大家切勿宅在家，出門口跟師兄弟切磋鍛煉吧！圖片擷取自http://bit.ly/2RwJ9Ub

宜：實踐研究

忌：腦內格鬥

「實踐是檢驗真理的唯一標準」，這句話大概在武術中至為重要。

別跟我說你功夫有多深，師傅有多厲害，門派有多深奧，功夫，兩個字，一橫一豎，錯的，躺下囉，站著的才有資格講話，你說這話對嗎？ 《一代宗師》

假如對一招有疑惑，空想是沒有用的，還是多試多用才知道適不適合自己。武術一直在發展，人一直在進步，說不定過去行不通的，現在因為一些補充，或者自己的進行，現時就已經能用了。

所以在豬年，對於過去那些被擱淺、放棄的想法此時可以重新整理一番，嘗試著去實踐，或者能看到意想不到的效果。

腦內格鬥這回事，大家看看漫畫就好，切勿專注此道，圖片擷取自http://amzn.to/2D35CGa

宜：思想開通

忌：固步自封

對於自己不熟知的事物，新一年是個好機會去多作了解，不要盲目相信某些人的說話，而不實際了解事物的真正面貌。例如認為練MMA就等於無禮貌這種30年前的想法，希望在新一年就不會再有人相信。

而個人方面，保持開放的思想十分重要。不要認為自己沒有缺點，因為：

勉強求全，等於固步自封。在你眼中在，這塊餅是個武林。對我來講是一個世界。所謂大成若缺，有缺憾才能有進步。真管用的話，南拳又何止北傳 《一代宗師》

任何人都有長處短處，所以融會貫通是武者必須的工作。新一年別困在自己的限制之中，多作嘗試，理解他人的想法，加上探索和實踐，說不定有更多的體驗呢！