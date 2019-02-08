武舉：武者也可考狀元

中國古人認為人生四大樂事，分別為「久旱逢甘霖，他鄉遇故知。洞房花燭夜，金榜題名時。」當中尤以金榜題名最難得矜貴。古代讀書人努力考取功名，因為一旦榮登天子門生，即一生榮華富貴。然而，我們聽有關文人科舉聽得多，武人的武舉又如何？

武舉與文人科舉一樣，創立於唐朝，而終於清朝(702-1901)，在中國有一千多年歷史。唐宋武舉我們所知有限，元代並無設科舉，明代武官世襲，武舉開科已在較晚時期。而且明代武舉呈重文輕武，武生考很多文筆試內容，殿試也在崇禎才有，因此我們以清代為例談談武舉是怎麼。

清代在入關已有武舉開科，但清代本身有自身八旗兵力，所以武舉只是籠絡漢人目的，武舉雖然取士嚴謹，但滿人根本無心經營。

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清代武舉曾要狂背書

說起考生資格，武舉早期只開放給漢人。在明代，考武舉的入學試(鄉試)者只限武臣官生和地方官員推薦人才。然而前者全為武臣弟子，後者亦多推舉名士之後，所以明代武舉根本限制一般普通百姓，而直到清代才正式開放給普通百姓。而滿人八旗子弟，清初自有一個獨立系統，既不屬科舉又不屬武舉，八旗子弟這獨立試既考文試亦考武藝，以保持八旗亦文亦武遺風。直到雍正年間，才開放武舉給予八旗子弟，並設立一定中舉名額。

清代武舉，考生要考到進士殊不容易。清代武舉，一如科舉，先考童試(明代沒有，合格者為武秀才)，合格再依次考鄉試(合格者為武舉人)、會試(合格者為武進士)，再由皇帝親試殿試。但是，單單是童試，已經包括縣試、府試、院試、歲試。每試三年開科一次，分外場和內場考試。

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所謂外場考試，即考騎射、步射和技勇(一種考搬石次數和高度的體力試)。騎射三箭全中才可參加步射、步射射五箭中四箭才可考硬引(考臂力的試)，合格才再考舉刀舞花(刀也有分重量)，再考舉石過膝者方及格。而內場考試要默寫武經，包括《孫子》、《吳子》、《司馬法》、《尉繚子》、《李靖問對》、《黃石公三略》、《姜太公六韜》，對武生有一定文化水平要求。

不過，清代後期的武舉則變了有鼓勵考射箭舉重的傾向。例如嘉慶後增加於殿試前再考騎射步射和技勇，考生又要考體力搬重石，而文試亦只需默百餘字《武經》，武人終於不用花太多心思在文筆上。雖然未至於全文盲，但及第的考生卻只重個人武藝(還要偏重射箭舉重)，而卻缺乏領軍佈陣的能力，所以清代著名的領兵將才，甚少以武科出身。

政府資助交通津貼

鄉試三年一科，會試於鄉試第二年舉行，都是考騎射、步射，開引、舞刀、掇石試技勇。兩試合格標準一樣，騎射、步射都要射九箭，馬射中二箭、步射中三箭才合格。參加武會試的名額，由早年約200人一屆，到康熙以後定為100人左右，北方考生50名、南方考生50名，滿蒙漢軍8名。



圖片來源：視覺中國 到殿試親見天子，亦是考騎射、步射、技勇。一甲只有三名，亦叫狀元、榜眼、探花，賜武進士及第、二甲若干名賜武進士出身、三甲若干名賜同武進士出身。清代對頭三甲把關極嚴，若無人合格可懸空，例如道光十八年一甲便只有郝光甲、佟攀梅二人。 清代對武舉考生有不錯待遇。例如會試落第者可赴兵部候選，一二等考生任營千總、三等任衛千總，此外考生又有政府資助入京盤費，落第者亦有回鄉交通津貼。 可是，清末西力入侵，傳統武術在船堅炮利下已多次被質疑不合時宜。洋務運動期間多次出現改革武舉建議，例如張之洞便建議武舉改考裝拆槍炮、體操及馬上鎗和步下刺、地雷水雷戰法等。

清代武舉人才輩出

而在八國聯軍後，清廷終在1901年放棄武舉(文人科舉也於1902年廢止)。但終清一代，武舉人才輩出，如康熙平准噶爾叛亂中最關鍵一役昭莫多戰役，論戰功第一總兵殷化成便為1670年武進士。

電影《醉拳2》中，劉家良(圖右)飾演清末最後一個武狀元。(電影截圖) 清代武舉的殿試，造就多數年一次的武林大會，全國武術人才匯聚京師，朝廷亦吸納不少民間高手。例如康熙武探花楊炳為直隸(今河北)民間梅花拳名師，清末最後一名武狀元張三甲也是直隸世代務農的紅拳高手。(網上有寫他是「洪拳」高手，但張三甲為河北人，推論應以習較近，發源於陝西的「紅拳」才合理)。 而周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中，周星馳所演蘇燦分別要考步射、騎馬和舉石，其實於史實有所本(但並無電影中騎馬對打)。但當中蘇燦請代筆作弊考筆試，要寫軍防報陣策論，而史實清代武舉文試只是簡短的背默，電影情節則與清代史實不符。另外一點，清代武舉考生必須要略懂文墨，電影中蘇燦完全是個文盲，即使是旗人也無法報考武舉，所以要找人代筆。



參考書目：

顏井平《清代武舉初探》