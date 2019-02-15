美國街頭刀戰術：Libre Knife Fighting

自由刀戰創辦人Scott Babb(圖片來自Scott Babb個人facebook) 自由刀戰(Libre Knife Fighting)大約於2000年初，由美國三藩市人Scott Babb所創立。Scott Babb吸納並演化菲律賓武術，因應都市街頭環境，推廣這門使用短刀格鬥術。自由刀戰使用便於攜帶的短刀，講究進取瓦解敵人攻勢，並依據敵人步樁、架式等因素而作出策略判斷，以摧毀敵人攻勢為核心思想。用招上不限於單單的刀術，還會配合不同方法例如分散注意、扯衫及撞牆等有利環境因素配合攻擊(1)



Libre Knife Fighting香港總教練Alex，早年曾學習泰拳、MMA、摔跤和魔杖，早年經朋友介紹，認識自由刀戰這門格鬥術，也從而開始學習這門主張依據臨場環境構思策略的刀戰術，並將其引入香港。

較早前，Alex早前邀請了自由刀戰分區負責人兼教練Dax Cordero，與有興趣這門格鬥術朋友分享。Alex表示自由刀戰在香港仍在起步階段，他仍在摸索如何推動發展，這次先開了分享會讓更多人認識自由刀戰，未來希望聚到一班有志學習的朋友開練習班。

自由刀戰分區負責人兼教練Dax Cordero(左)及香港區總教練Alex Li。(賴家俊 攝)

稍後，《武備志》會有由Alex和Dax示範自由刀戰技術分享。



(1)https://www.facebook.com/pg/Libre-Fighting-110491305646163/about/?ref=page_internal