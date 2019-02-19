【席拉/Silat】The Accountant大打印尼軟兵器

說起荷里活演員Ben Affleck，大家一定想起他在《夜魔俠》和《蝙蝠俠》的演出，近日外媒正式確實，Ben Affleck將不會續演蝙蝠俠一角，對不少DC迷來說會認為是遺憾消息。而Ben Affleck在銀幕前的動作演出，除了在上述兩套美漫改編作品可大見身手外，這次為大家介紹他於2016年作品《會計師》(The Accountant)，是Ben近年大顯身手之作，而當中更是少有由美籍演員大打Silat的荷里活作品。

這電影是一齣講述主角掀發商業陰謀而遭滅口，反過來搗破不法組織的故事。劇情講述由Ben Affleck飾演的Christian Wolff是一名患有自閉症的數學天才，雖然有嚴重社交障礙，但從小曾在印尼居住的他，受到愛他的軍人父親嚴格訓練，以致他除了有高度數學理解能力外，還學了Silat等搏擊術和射擊術。他表面是小鎮內一位平凡會計師，實際上是為一些全世界最危險的犯罪組織工作的自由會計師和殺手。



說起荷里活演員Ben Affleck，大家一定想起他在《夜魔俠》和《蝙蝠俠》的演出，近日外媒正式確實，Ben Affleck將不會續演蝙蝠俠一角，對不少DC迷來說會認為是遺憾消息。而Ben Affleck在銀幕前的動作演出，除了在上述兩套美漫改編作品可大見身手外，這次為大家介紹他於2016年作品《會計師》(The Accountant)，是Ben近年大顯身手之作，而當中更是少有由美籍演員大打Silat的荷里活作品。

這電影是一齣講述主角掀發商業陰謀而遭滅口，反過來搗破不法組織的故事。劇情講述由Ben Affleck飾演的Christian Wolff是一名患有自閉症的數學天才，雖然有嚴重社交障礙，但從小曾在印尼居住的他，受到愛他的軍人父親嚴格訓練，以致他除了有高度數學理解能力外，還學了Silat等搏擊術和射擊術。他表面是小鎮內一位平凡會計師，實際上是為一些全世界最危險的犯罪組織工作的自由會計師和殺手。



電影中男主角自小接受父親的格鬥術訓練

而Christian為犯罪組織漂白的身份惹來FBI和美國財政報的關注，執法人員Ray King(J.K Simmons飾)派遣手下Dana Cummings(Anna Kendrick)追查。Christian在一次接洽一名合法客戶工作，發現所謂合法公司有不能見人的帳目。當Christian開始發現假賬和這公司不見得光的事後，開始惹來殺身之禍。

主角Ben在拍此電影時剛完成《蝙蝠俠對超人》的演出，所以能以最健碩和靈活身體狀態來拍攝《會計師》，而導演Gavin O’Connor希望為Affleck打造出具風格的格鬥風格，因此在劇情上特意刻劃主角童年艱苦訓練和個人性格，讓觀眾看到他俐落的打鬥風格時，感到自然而無違和感。

而為了落實導演對打鬥風格要求，電影動作指導Sam Hargrave和Fernando Chien向導演介紹了不同風格的武術，後來選中以Pentjak Silat作為主角主要打鬥技術。由於Silat在荷里活的動作電影中仍然是新興的格鬥技，製作團隊相信會為觀眾帶來觀賞刺激和新鮮感。

而為了迎合角色是一名會計師、有性格障礙的特質，動作團隊在設計動作時，希望Affleck能打出直簡單和直接的技術，而會花巧糾纏，並將柔道和柔術技術，一併與入主角的Silat技巧中。

Affleck在電影訪問中表示他十分喜歡學習Silat，雖然拍《蝙蝠俠》時已接受不少動作訓練，但為了應付《會計師》拍攝，他個多月來在各位教練的刻苦訓練下，埋頭苦幹訓練有關技術，當中尤其有大量翻身和投擲技。而除了學習格鬥技術外，Affleck還親赴自閉症學生的學習環境，觀察他們的行為來揣摩如何演繹角色。

其實在2016年《會計師》上畫時已有幾套荷里活作品曾引入Silat元素，不過不是主打。例如《Bourne Identity》、《Taken》、《John Wick》和《Equalizer》系列等，都將Silat元素融入近身動作格鬥設計中，但很多時與C.Q.C.、Krav Maga或合氣道等分不開。



https://www.mediamuda.com/film-accountant-dibintangi-ben-affleck-hadirkan-pencak-silat/ Silat誕生自印尼，當地民眾由於身體普遍較西方人矮少，所以Silat其中一個特點是善用身體關節，務求做到以小控制大和令對方失去平衡和反擊力。 而在《會計師》中，接近米九高的男主角Affleck打出印尼武術更具殺傷力。片中其中經典一節，他面對身型比他健碩的敵人時，以皮帶來禦敵。除了降伏了敵人手中短刀外，還透過鎖技控制敵人還擊能力，動作簡潔俐落。有外國習武人士，更專誠拍片將這節動作場面逐個拆解，戲中角色如何用招，大家可以參考。

其實，過往荷里活或其他地區電影有不少場景曾運用類似軟兵器術(Sarong)，軟兵器除非能糾纏頸部，否則用途只能是讓對手失卻平術及還擊能力。小編也曾經指出，使用Sarong時對手若果手中有兵器，用Sarong其實不見得化算實用，因為在用Sarong作扭鎖動作時，用招一方很容易中對方兵器受傷。反而大家赤手空拳時，用軟兵器可以盡情的發揮，拍攝時效果可以更具真實感。

由於《會計師》一片票房不錯，據說很快會開拍續集。