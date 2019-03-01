李暉師傅打造不一樣的武術賽 莫宛瑩許得恩成終極王者

上星期六，荃灣愉景新城舉辦了第三屆「武術王者杯挑戰賽」。前兩屆的女子組「終極王者」、港隊代表莫宛螢，以總分0.5分的優勢，成功衛冕。至於男子組的「終極王者」，則由另一位港隊成員許得恩勝出。 賽事主辦人、香港太極青年會主席李暉女士表示，今次賽事邀請了很多本地知名的武術團體參與，也有得奬運動員亮相，使整個活動的檔次提升不少。她期望可以籍此推廣香港的武術風氣，並為習武者建立一個國際級的競技平台。

不一樣的「武術王者杯」

「武術王者杯」始創於2017年，今年已經迎來了第三屆。比賽當日分別進行了「外圍資格賽」、「集體項目賽」、「個人全能王」、「隊際組合王」、「王者挑戰賽」等各個項目，而壓軸部分則為「終極王者挑戰賽」。由本屆的男女子組冠軍王者，挑戰上年度的奪魁人馬。

有別於一般的武術套路賽事，大會為了豐富「武術王者杯」的觀賞性，特意採用即場抽簽的方式，決定出「隊際組合王」以及「王者挑戰賽」的競賽內容。故此，這兩個項目的參賽者不能只集中於研修個別項目，而是要預先對所有比賽套路，包括太極拳劍、南拳、八卦掌、形意拳、養生功等，俱有所涉獵，方能有望勝出。

另一個值得留意的地方，是今次賽事的舉行地點為荃灣愉景新城。李暉師傅表示，過去的武術比賽大多在室內體育館進行，配套設施略嫌不足，較難找到休息空間。而且體育館內的觀眾只能以運動員及其家屬為主，不利於普及大眾。今次選址在一個愉景新城的中庭，不僅觀感上更為精緻，其他市民亦可以隨時參與。

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李暉師傅是今次賽事的主辦人，在她的努力之下，王者盃的水平愈來愈提升 世上無難事 只要肯攀登

李暉師傅現時乃「香港太極青年團」及「太極耆緣養生會」的主席。作為香港最為著名的武術家之一，李暉師傅多年來獲獎無數，更在2006年被特區政府授予榮譽勛章。回想起多年來的武術歷程，李暉師傅自然面對過不少風浪。例如在2004年，她在荷里活道開設的拳館，就因為近十多萬的租金而面臨巨大財政壓力。及至移師北角之後，方重新站穩陣腳。 至於今屆的「武術王者杯」，雖然獲得了新世界集團的支持，並在商場劃出相應的比賽場地。但因為政策關係，往後的類似安排或遭到取消。故此當日有機會是香港最後一次，能夠在如斯寬闊的商場開放空間，舉行傳統武術賽事。 然而，李暉師傅從沒有因為逆境而洩氣。對她來說，困難與否全屬於自己的心態問題。只要你肯堅持，那些難關總有一日會過去。例如在荷里活道承受昂貴租金的時間，不少她邀請過來的老師，都反過來帶走她的學生。但她會先行檢討自己，究問清楚是否因為過於匆忙，而對學生有所虧欠；或者是否未有提供好一個穩定的環境，讓各個老師都能專心授拳。 又例如雖然今後難以再於商場舉辦大型活動，但她許早之前其實已經與集團擬定好一個「社區體育發展計劃」，未來或會在舊啟德機場的「體育園」繼續舉行活動，以及合作推廣「武術進校園」的青少年武術普及計劃：總之，只要你肯拼搏、肯打算，就總能夠打出一片天。 最後，李暉師傅不斷寄語記者，必需要保持著對興趣的熱誠和探求。畢竟掙錢糊口只屬一時，惟獨興趣才能陪伴自己一輩子。如果能夠為真正喜歡的事情投於心血，自自然然就會贏得別人贊賞。她當日在報刊上撰寫拳學文章，從來沒有想過借此成名，結果時間久了，倒是讀者主動問起她何時會更新。而那些文字亦愈來愈沒有包袱，愈來愈得心應手。 世上無難事，只要肯攀登；何故攀登？興趣使然也。

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港隊代表莫宛瑩成功在王者杯取得終極王者三連冠，當中實在充滿了汗水 習武就是要追求全面

同樣的毅力似乎亦開始萌芽於一眾年青小將身上。現年23歲的莫宛螢，曾在上年的印尼亞運會中，為港隊在「太極拳太極劍全能」項目摘得一面銀牌，她亦是上兩屆「武術王者杯」的女子組「終極王者」。而要成功取得三連霸，她就要擊敗本屆的挑戰賽冠軍莫泳蓉。 結果這位年輕的港隊成員不負眾望，先後在「傳統武術器械」及「傳統太極拳競賽套路」同樣獲得8.87分，以總成績0.5分的優勢，成功衛冕。賽後莫宛瑩認為自己表現不俗，因為她今天抽中的項目，都屬於不太熟練的套路。最後能夠勝出賽事，已經是發揮出應有水平。 事實上在備戰其間，這位港隊代表並沒有半分鬆懈。為了應付好今次即時抽簽的賽制，莫宛瑩需要在場外不斷複習每個套路，確保自己不會出現明顯的「破綻」。她認為這種安排雖然會令賽事難度增加，卻可以逼使運動員進一步完善技術。始終作為武術運動員，就算達不到「十項全能」，也該對每個項目有所涉獵。 接下來莫宛瑩會將注意力，放到今年的世錦賽之上。她期望可以在這個武術界盛事出線，繼續為港爭光。當然，那刻最重要的是與家人分享勝利的喜悅；莫宛瑩承諾，她會用成績報答身邊的所有人。

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這年來許得恩的成績不住進步，距離下個獎項相信只是時間問題。 進步不斷的男子勇將

至於男子組的「終極王者」，則由另一位港隊代表許得恩奪得。許得恩在去年的印尼亞運會，同樣代表香港出戰了「太極拳太極劍全能」項目，最後以19.39分得第四。而在11月於緬甸舉行的「第二屆世界盃武術套路比賽」，他就成功贏得了銀牌。 「武術王者杯」當日，許得恩率先夥同隊友鄺淯銘、袁俊龍，進行了「隊際組合王」的賽事。之後再以今年冠軍王者的身分，出戰上屆王者李澤賢。最終許得恩在這兩個項都能順利勝出，成為了本屆的「終極王者」。 縱觀全日賽事，許得恩先後打出了太極拳、太極劍、長拳、形意拳等風格各異的套路，實力無庸置疑。許得恩表示，當初就是因為見到這個比賽的多元性，而決定參加。雖然在抽簽時選不到擅長的項目，賽前準備又頗為緊長，但他認為自己的表現合符一貫水平，因而都感到滿意。跟莫宛瑩相似，他接下來同樣會以9月的世錦賽為目標。究竟這位年青勇將是否能夠再下一城，還請大家拭目以待了！