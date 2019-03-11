【UFC】Lewis氣吞二連敗　JDS明言批評DC Lesnar之戰

UFC首次登陸美國堪薩斯州，在威奇托舉辦了UFC Fight Night 146，以Derrick Lewis及Junior dos Santos為主賽，由兩名前冠軍挑戰者進行Heavyweight排名者之戰。同場亦有前Invicta FC冠軍及前UFC Featherweight冠軍挑戰者Yana Kunitskaya對上Marion Reneau的女子比賽。

Derrick Lewis VS. Junior dos Santos

以前一直有意見認為「黑獸」取得如今排名是「言過其實」，他只不過是碰巧好運才有機會在UFC 230登上主賽，獲得挑戰冠軍的機會。可是，他終歸在UFC重量級累積多達12場的勝利，他值得一次機會再次證明自己的水平。

JDS雖曾成為UFC Heavyweight冠軍，但自2012年起一直面對Cain Velasquez、Alistair Overeem、Mark Hunt等好手賽果時勝時負，無法取得連勝。在UFC 211終於得到挑戰冠軍的機會，卻又敗給Stipe Miocic。幸而他之後馬上振作，累積二連勝，再一次展示自己的能力。

這場比賽對二人來說，可以算是翻身的大好機會，再度證明自己在Heavyweight的實力。



Derrick Lewis even hilarious when he losing pic.twitter.com/Fyc2NRM4pt — @ (@OGICEY) 2019年3月11日

比賽剛開始，比對手重20磅的Lewis在動作上明顯凝重得多，及不上JDS的輕靈。JDS提防Lewis的重拳，所以不時以低掃及中距離拳擊試探為主。在第一回合剩餘一分鐘時，JDS以一記後腳正中黑獸身軀，黑獸立時彎腰抱腹。怎料當JDS上前追擊時，黑獸馬上以右拳反擊，為比賽添上一點意外。不過比賽旁述認為Lewis其實是「真的受傷了」，而不是單純的演技。



Junior Dos Santos takes down Derrick Lewis #UFC pic.twitter.com/UsDjEuJVXB — Take Your Base Sports (@takeyourbasepod) 2019年3月10日

最後在第二回合中段，JDS覤準機會把體力下降的Lewis迫到籠邊，再以一記右拳重重擊中Lewis，令他一時只能抱頭防守，JDS繼而施展精準的組合拳擊倒黑獸，裁判Herb Dean在他倒地吃下數拳後介入終止賽事。這記TKO使JDS跟Cain Velasquez和Darrick Lewis一同並列成為UFC史上造出最多KO/TKO的重量級選手。



在臺上訪問時，JDS即席為當天生日的2歲兒子Bento慶祝，帶領全場觀眾大唱生日歌給兒子。他更揚言不明白為何Lewis的排名能夠超越自己，亦表示自己一天仍在作賽便會接受任何挑戰，並以重拾失去的腰帶為目標。



UFC重量級在缺乏新力量的情況下，經已沉寂一時，甚至有人戲言這是UFC的「老人量級」。現任冠軍Daniel Cormier亦已宣佈自己只會再打一到數場，之後便會光榮退休，現時最希望促成跟Brock Lesnar的比賽。

在賽後訪問中，JDS明確表示Brock Lesnar不應突然得到挑戰冠軍的機會，這根本不合情理。大家認為根據JDS現在的實力而言，他真的有機會再次挑戰冠軍嗎？

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Here is what I was talking about. Tim Means’ ankle snapped as he was getting dropped. Ouch #UFCWichita pic.twitter.com/RmtiXGVZWy — Daniel Yanofsky (@DanYanofsky) 2019年3月10日

當晚另一場矚目的比賽，莫過於Niko Price 跟 Tim Means的立技大戰。兩人上演了一場熱度十足的搏拳比賽，雙方互相多次重拳擊中對手後仍屹立不倒。在最後階段Means連續擊中Price令其站立不穩，一度上前追擊之際卻被Price反擊KO。一時失去意識之下，Means身體倒下時正正壓在右腳腳腕上，造成腳踝脛骨骨折。



這記受傷不禁令人回想起在UFC 70中，Mirko Cro Cop 亦曾因Gabriel Gonzaga 高踢擊倒而把腳踝壓至變形，自此為Cro Cop的職業身涯埋下了隱憂。這對年已35的Tim Means而言，可能對其餘下的選手身涯有著嚴重的影響。希望他能早日康復。

