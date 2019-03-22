【武博】全民習武系列：傷健人士武出平等路

在黃大仙一所擠擁的傷健人仕中心內，兩群人分別穿上道服，師範李安東和義工學員遊走於兩班人中，指導兩邊不同教學。

「我們本來是在一所社區會堂內健全和傷健學員同場一齊練武。所謂一齊練武坦白說大部分時間不是一切互練，畢竟大家體質不一樣，但在一個會堂內，一邊學習跆拳道，一邊學習輪椅武術，兩群人一同集隊行禮，一齊為了努力而揮拳大喝，大家有相處空間。因為習武最重要是態度，大家互相認同，都視大家為師兄弟，做到傷健共融」

輪椅武術

李安東教練，習ITF跆拳已二十多年，教授跆拳道亦有十八年。2003年在一次韓國宗教聚會 ，見到一群人翻譯手語，受到感動，所以回港後萌生以傷健人仕為服務對象，讓他們也學武機會。而除了定期於星期二晚上開設輪椅武術班外，鄭教練也與一眾徒弟定期往幾間特殊學校教學，並開設工作坊讓公眾認識他們。

所謂輪椅武術，並不是把李教練所學的跆拳道照直的移植過來，而是李教練和他部分跆拳學生最先坐在輪椅上，感受傷健人士視線水平和身體侷限，再因應要針對強化部分而所創新武術，是包含更多不同元素的武學系統，所以不以「傷殘武術」或「傷健武術」為命，並正命「輪椅武術」。

而例如針對輪椅人仕缺乏腰力問題，李教練設計了一套可以保以該他們保持平衡，有效發力的揮打方法。學習時也會讓有能力的傷健學員學習跆拳，或讓健全學員坐著輪椅體會傷健同學如何學習。

坐著發力對打並非易事(賴家俊 攝)

場地所限，志氣未減

與香港所有武術團體一樣，場地是最大問題。輪椅武術總會己九個月抽不到於旺角的社區會堂，而在黃大仙傷健中心分開兩班來上堂。

李教練表示，他們面對的場地限制更大。因為傷健學員來自香港各區，為了大家都能方便，所以只能選香港較中心位置旺角區，而且預約復康巴士有很大限制，只能安排到周二接送各位學員，所以只能限定租借周二場地，無法靈活改調其他日子。

只是，這並未有影響李教練的決心。

武術是要讓人發展，要不斷挫敗才有成就。 李教練

李教練坦言，曾遇過傷健學員對習武有質疑，但都會叫他們先去嘗試，鼓勵他們踏出第一步。其實每一個人都想做運動，傷健人士只是未找到適合運動，武術可以是其中一種選擇。

而為了進一步讓傷健學員由受助者角色轉化為幫助人的角色，李教練會甄選有潛質學員擔任助教，例如學員阿升（黃旭升）和朱穎恩，便是他不可多得的助手，在李教練等從旁觀察下，讓這些傷健學員教導基礎及進階班，讓他們為社會、人生和自己武術經歷付出，學習薪火相傳。

(左至右：黃旭升、李安東、朱穎恩)患有腦癎症的阿升和阿伯氏症的穎恩，在刻苦訓練下已晉升教練，成為李教練得力助手。阿升更打得一手好雙節棍，大家可以看看我們所附訪問短片。(賴家俊 攝)

正如李教練所說，武術是要讓人發展，不論怎麼人，也應有學習武術的機會，同時透過這種運動，讓生活活得更好。

輪椅武術希望把不能做到變成做到！但是否做得很好，這要靠徒弟們努力！ 李教練

3月31日香港輪椅武術總會將會於鯉魚門體育館舉行《共融盃- 輪椅武術X跆拳道邀請賽 》，時間為早上10時至下午6時，大家可以到場支持！

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博）， 亦有邀請香港輪椅武術總會到場表演！

武博將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！

同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！