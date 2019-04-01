【武博】試手區：大海無量體驗班

大海無量體驗班



合辦機構：火鳥島氣宗無量協會

地點：試手區108

日期：4月1日

時間：00:30-01:00（名額10個）

12:30-13:00（名額10個）

18:00-19:00（名額10個）

簡介：「大海無量」乃中國著名絕學《無量神掌》中的一式，一直是司徒家不予外傳的絕學。此藝由司徒白及其徒華英雄發揚光大，後來深感若不外傳只會讓絕學湮沒，此藝才輾轉流落民間。

「大海無量」強調以氣推勁，用意不用力，故又名「氣宗」。習者需要先透過採納天地精華，強化自己的五臟丹田，再將內力順次運至氣海、肩井、內三關、合谷等各大要穴，最後由掌心擊出，達至摧人心肺、擾人心智的功效。

武備志特意邀請「火鳥島氣宗無量協會」第8屆主席華師傅，向大家教授基本的採納功夫，以及運氣法門。而為了方便吸收天地精華，我們特意將各個體驗班，設在了日月交際的時段，希望可以令各年齡層人士，都能藉感受到「氣宗」的精妙！

祝大家愚人節快樂！

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以上特別班當然是個玩笑，但武備志所舉辦的「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」（簡稱：武博）中，就真的有大量的體驗班讓讀者參加！

按此一覽體驗班！

武博將於2019年5月3日至5日（星期五至日）假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。

不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！

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