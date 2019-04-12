【武打星蹤】石斌：法國人赴港學武圓夢

八、九十年代香港武打電影黃金時期，很多來港外國動作演員，都深受六七十年代香港的動作電影所吸引，迷上中國武術，繼而拜師學藝，帶著一身好功夫來港闖影壇。時至千禧年今日，這個文化燈火仍然在香港薪火相傳，新一代的外國人繼續受到港產片的影響，迷上並學習功夫，投身演藝圈。 這次《武打星蹤》受訪嘉賓，他第一個在幕前為大眾所認識角色，是早年一齣在網上深受歡迎的港劇《反黑》，飾演反派「佐治哥」一角。 栢石斌，祖籍法國，自少迷上日本動漫和港產武打片，繼而愛上中國功夫。為了學得更博大精深的武術，千里迢迢來香港尋訪名師，繼而愛上這片土地，並學得一口流利粵語，在這個中西文化薈萃的中國南方城市留下來，追尋他的夢想！ 文、攝：賴家俊

栢石斌。 祖籍法國的Sebastien，來港後在師父建議下，選了與他名字發音接近，由中文「文」「武」二字合一的「斌」字為名，中文名「柏石斌」。 和很多愛上中國功夫的外國人一樣，港產武打片是他們對中國武術的「啟蒙老師」，不過八十後一代的石斌除了會看李小龍外，八十年代動作巨星洪金寶、成龍和元彪等作品都讓他迷上了中國功夫，而且和其他八十後一樣，日本動漫如龍珠等，都令他響往了學習武術的夢想。 八十年代的法國，柔道和空手道是最普遍的武術，在當地也是小孩較易學到的武術。石斌在當地體育會學習這兩門日本武術，他有一位空手道老師略懂蔡李佛，在老師教導下十一歲左右開始學習蔡李佛，讓他對中國武術有初步認識。

大約2000年左右，石斌在法國認識一位由美國來的香港人，他們成為互相交流功夫學問的朋友，並合作租用政府體育館經營國術會，一星期三班，全盛時有五、六十名學員。後來這朋友因事離開法國，石斌一個人慢慢經營，他開始在教學過程中發現他的學問不夠，他不懂得看中文的武術書，只懂得認圖而不懂字，他知道他要再尋訪一位能給他深入認識中國武術的老師，因而開始了他的香港之旅。

來港尋訪名師學藝

栢石斌。

栢石斌與師傅黃志遠。（照片由受訪者提供） 本來來香港只打算停留十天，但這十天改變了他之後去向。 「我上網聯絡香港的蔡李佛師傅，打算去香港深造學習，結果認識了我現在的鴻勝蔡李佛老師黃志遠師傅（師從李冠雄）。在香港這十天，我發現自己仍然有很多東西要學，我問師傅可否再教我，師傅很願意，但我要想辦法留在香港，唯一辦法是要有工作和簽證。結果我一年後成功了，在香港找到教師工作，結果留了香港至今七年，至今每周仍然與師傅和其他師兄弟在公園、天台練武。」 回想學習鴻勝蔡李佛二十年，中國武術對石斌影響甚多。 「我小孩時學功夫，是想讓自己變得好厲害好好打！但現在目標不同了，只要求練武讓自己的身體和精神變得更好，讓生活得到平衡。功夫是一門全面系統，能培養自己身體、思想和精神發展，有很多學問和文化，我仍需要學習將它們融為一體。」 回想由柔道、空手道轉研習蔡李佛，原來是老師給他振聾發聵，讓他矢志以蔡李佛為他畢生深造的武術！ 「柔道和空手道都是很好的武術，也有很深厚文化，但我在法國時那兒柔道和空手道館氛圍和教學偏於運動。中國武術也包含了運動的部分，但來港後我從黃師父身上明白除了運動以外，從武術中學習了禮儀等各樣中國文化，讓我感受到武術除了「武」以外，也有「藝術」部分，是文化一種。」

栢石斌自少學習空手道和柔道，最後選擇專研蔡李佛。

MMA與中國武術

在海外，MMA是當今最熱門的搏擊運動之一，在西方更是大熱多人學習的搏擊運動。早前，內地MMA格鬥狂人徐曉冬挑戰中國武術門派一事，成為熱門話題。石斌身為一名研習中國武術多年的洋人，他有何看法？

「你這問題好像要我比較法國菜和中國菜。並不可以簡單比較，是兩樣東西。」石斌思考了一陣回答。

「我覺得MMA是一門好好搏擊運動，出招有效率直接，我也很喜歡看。但是中國武術除了包含運動外，也有「術」的部分。MMA選手在台上是比賽是要打勝對手，但學習武術目標未必是要比賽，可以是提昇自己。」

石斌還指出，MMA比賽有規則、有裁判、在旁邊有教練的建議、有中場休息，而中國功夫不少招式所打部分正是比賽禁止打的部位，甚至可以用武器。所以石斌強調，兩者不能簡單比較。

睇人拍戲而入戲行

石斌在《反黑》演出佐治哥一角，一個帥氣而又能操一口流利粵語的反派，最後慘死於另一反派招積手下，令大家對這角色印象深刻。

回想入戲行，原來是誤打誤撞。

柏石斌在網劇《反黑》演佐治一角，讓人印象深刻。（視頻截圖） 「有一次路經天后，見到有一群人圍著拍戲，我好奇去看，原來是河國榮在拍攝。人群中有一個人與我搭訕，見我說得一口流利粵語，問我有沒有興趣拍戲，說他是中介人，結果給了他電話，沒多久便找我去《反黑》選角。」 石斌表示，他除了在《反黑》演出外，亦有他其他影視作品，近的如《追龍》中演出警司，近日也參與了一套劉德華有份演出的作品。但最遺憾的是，這些作品沒有一套用上他的功夫，他十分希望有機會拍武打片，用上他的功夫身手。說起想合作的影星，石斌笑說很多八九十年代的打星都是他的偶像想合作，年紀與他較近的如趙文卓、吳京也是他偶像，希望將來有機會幕前與他們演出。

現在石斌是自由身演員，除了教書工作外，也是兼職模特兒，教授國術外，亦會教授HIP HOP舞，而近年每年也會抽一些時間留在泰國學習泰拳。

除了演藝星夢，他還有其他夢想嗎？

「我希望將老師教我的功夫發揚光大，不一定要開一間武館，只是在公園教授也沒問題。總之要把老師給我最好的學問和功夫，傳承下去！」

栢石斌在個人IG分享他的習武片段及影視作品：

五月第一屆武術博覽，石斌會於五月三日下午為我們開授其中兩節鴻勝蔡李佛班，有興趣蔡李佛的朋友記著報名﹐不要錯過！

5月3-5日，武博提供超過100班武術體驗班，包括30多種各類型武術，包括有︰中國武術、長短兵器武術、傳統武術、現代搏擊運動等。歡迎大家跟郭海寧一樣，「直接走來試一下先」！武博見！

▍第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

活動詳情可參閱：第一屆香港武術及搏擊運動博覽專頁

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武術的影響力並不只局限於改善身體狀況，更往往能夠改變一個人的內心。希望武博能夠提供一個平臺，讓大家享受武術運動之餘，亦一同為香港搏擊運動員加油，支持武術發展。

是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！

