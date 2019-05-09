【泰拳】錢師傑：信任師傅是擂台致勝關鍵

第一屆武博剛剛圓滿落幕，各個體驗班深受觀眾歡迎。這次體驗班我們邀請了五屆拳王，綽號「白旋風」之稱的錢師傑師傅執教其中一天的泰拳課程。在九十年代曾叱吒拳壇的錢師傑師傅，退役後已執教鞭教授泰拳十多年，也藉著這次武博，讓錢師傑分享他的習武心得和對武博看法。

九十年代曾奪五屆拳王的錢師傑。(賴家俊 攝)

錢師傑在十五歲時才開始學泰拳，在習泰拳以前，他曾學習柔道和國術，但他在這些武術中找不到他想要的搏擊感覺。而早年參加國術擂台，挑戰不同門派，可是卻敗多勝少，經常未能有效發揮所學。少年癡迷武術的錢師傑，求知若渴，經常購票觀賞拳賽，自己除了參加國術無繩擂台外，也參與了有繩搏擊擂台，不斷面對挑戰。正當他自問自己已用心練習，卻在武術上一籌莫展之際，他觀察到江富德師傅的團隊經常勝出，於是他便轉投學習泰拳，拜師江富德師父。而一旦學習泰拳後，他卻如魚得水，感到有更好的發揮，結果大賽一連五場未曾嘗敗。

以更多訓練彌補先天不足

錢師傑表示當年深信師傅指示，是擂台致勝關鍵之一。(賴家俊 攝) 九十年代已於拳壇享負盛名的錢師傑，自言天生體質瘦弱，所以唯有用比別人更多的時間練習，以彌補不足。他坦言自己享受台上勝利的感覺，所以不惜刻苦訓練，願意付出更多時間和汗水來爭取勝利。但除了刻苦訓練外，錢師傑還有另一個致勝關鍵。 「信任！要相信師傅給你的指示。你是仰慕這個師傅才會跟他學習，你應該對師傅有信心才會向他拜師。現在一代學員欠缺這心態，不信任師傅指示，結果走了很多冤枉路。」 由起初輸多勝少到後來得到五屆拳王殊榮，錢師傑從勝負悟出了一套哲學。

對很多人來說贏了怎麼也可以，輸了就好像世界不屬於自己，開始懷疑自己。我後來慢慢從勝負中理解到，打輸不是最壞也並不重要，失敗反而讓自己學得更多，要從失敗出誤出原因，克服它不再犯同一個錯誤。 錢師傑

參與武博感想

現在執教鞭十多年，錢師傑笑言做教練比自己練更辛苦。現在希望將泰拳技術和益處傳給每一代學生，致於培訓拳手出賽，他表示不會刻意要人出賽，只要有學生有心想打比賽，他都必然會栽培並讓他發揮潛質，回想一如他少年時對武術求知若渴，他希望將自己所學和經驗，配合這班想發展泰拳的愛好者。

錢師傑及他所創辦的拳會參與了第一屆武術博覽體驗班教學，錢師傑表示武術博覽如谷歌搜尋器將各家不同派系集中一個場館之內展示，實在非常新穎並創造歷史。這次武術博覽會雖然只有三天，但體驗班令大家可近距離接近不同類型的武術，令人賞心悅目，希望若有下一屆武博希望能安排到更大場地規模。