【UFC 241】DC消防員二番戰 Nate Diaz久別三年後復出

UFC主席Dana White 於剛過去的星期五公布,第一位在UFC 擊敗 Conor McGregor 的男人(第二位才是Khabib Nurmagomedov)——Nate Diaz 終於重返格鬥籠,在8月17日的UFC 241 與前冠軍Anthony ”Showtime” Pettis 對決!

UFC 241 同場還有 Heavyweight 冠軍戰,Daniel Cormier 及前冠軍Stipe Miocic 的二番戰、復仇戰。在去年的UFC 226中,當時為Light Heavyweight 冠軍的DC 以一記近身勾拳KO 了時任Heavyweight 冠軍的Miocic,令DC 一舉成為 UFC第二位同時擁有兩條UFC冠軍腰帶的拳手(另外兩位分別是Conor McGregor 和Amanda Nunes),並只有他乖乖地兩條腰帶都成功防衛過。

曾經透露過有意退役的DC,在去年11月打敗Derrick Lewis衛冕後,一心打算跟Brock Lesnar 打一場"Money Fight",好好賺一筆然後安寢無憂地光榮退休。可是如意算盤打了半年還是一直拖拖拉拉打不響。在5月頭的時候,UFC主席更放話說Brock 已經表明自己已經「在MMA退役」,DC無奈之下只好再一次接受對陣 Stipe Miocic的安排。至於跟天敵Jon Jones的仇便不可而知了......

▍曾經擊敗 Conor McGregor 的男人

不熟悉UFC的讀者或者會相當好奇,到底這位Nate Diaz是何許人士?他究竟是如何擊敗鼎鼎大名的Conor McGregor?為甚麼他好像不見經傳呢?



先簡單介紹一下Nate Diaz,他是前Strikeforce 及前WEC Weilterweight 冠軍Nick Diaz 的弟弟。他跟哥哥一樣,都是曾在WEC 作賽。及至2007年,他參加了UFC 的真人秀The Ultimate Fighter 5,並成為該季節目的決賽冠軍,並正式成為UFC 拳手。連續取得三場降服勝利後,他一躍成為UFC Fight Night 15 的主賽,更從對手Josh Neer 身上取得分歧判定勝。

截至他跟Conor McGregor 首度對決之前為止,雖然Nate Diaz 的賽績不算十分亮麗,為13勝8負,但以其囂張態度、高抗打力、「打不死」表現及優異的寢技能力,他已取得6次"Fight of the Night"(最佳比賽)、4次"Submission of the Night"(最佳降服)。當中只有4場是判定勝,換言之有Nate Diaz 的賽事基本上不會有「悶場」。



同時在另一邊廂,加入UFC後連勝 6場的 Conor McGregor 在UFC 194 對上Featherweight 的長期冠軍(成功衛冕了7次) Jose Aldo ,他僅僅用了14秒便KO 這位巴西傳奇。那時Conor McGregor的名氣一時無兩,於是他決定升磅至Welterweight 作賽,打算向雙冠王邁進。



原本Conor 被安排在2016年3月5日於UFC 196 對上 當時的Lightweight 冠軍 Rafael dos Anjos。可是在2月23日時,RDA卻傳出了足傷退賽的消息。 臨時之下,UFC 希望找上前Featherweight 冠軍Jose Aldo 頂上來一個「二番戰」,但Aldo 卻因準備時間不足而拒絕。找另一位前Lightweigh冠軍、高排名選手Frankie Edgar 頂上,他又因「腹股溝受傷」而拒絕。

如是者,最後便找上Nate Diaz來拾起這個「燙手山芋」。正當大部分人都看好Conor 之際(當時Conor勝出的賠率是-400),Nate Diaz 卻摔破了大家的「眼鏡」,在第二回合時以裸絞降服了氣勢如紅的Conor,中斷了他的連勝記錄,更成為第一位在UFC擊敗Conor的人。

不只是話題「爆燈」,這場比賽更一下子打破了UFC的單賽事PPV(按次收看付費)交易次數,共錄得 1,317,000次。這到底即是價值多少呢?假設PPV價值200港元,即是合共價值二億六千三百多萬港元。



UFC眼見機不可失,馬上安排Conor 跟 Nate 在三個月後的 UFC 202 進行二番戰。最後二人打足5回合後,Conor 以多數判定勝出,Conor 人氣再度達至巔峰。這次再度打破PPV 記錄,達1,600,000次,合共價值三億二千萬港元。這項記錄一直要到Conor 在2018年 回歸的UFC 229才被打破。

Nate Diaz打過這兩場比賽後,便得到了超過五百萬元的收入。此後便藉著跟Conor大戰的名氣,一直賴在UFC而不肯接受比賽,UFC礙於一直有意促成他跟Conor的三番戰來再賺個盤滿缽滿,所以便默默讓他撤野,甚至還把他列在排名之內。

直至早陣子,Conor 宣佈自己從MMA「退役」後,Nate 可能見夢想破滅才迫於無奈接受跟Pettis作賽。

有機會的話,下次再跟大家介紹一下這位擊敗 Conor McGregor 的人——Nate Diaz 的技術特徵。