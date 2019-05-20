【拳擊】怪物井上尚彌兩回合KO對手　晉身WBSS決賽對菲律賓閃電

剛過去的周末，在英國舉行了WBSS（World Boxing Super Series）Bantamweight 準決賽。日本「怪物」井上尚彌（井上尚弥）在第二回合擊倒了來自波多黎各的 IBF 拳王 Emmanuel Rodriguez，奪得了對手的IBF 拳王腰帶，晉身WBSS 決賽，距制霸 WBSS 只差一步！

▍甚麼是WBSS？

WBSS是在 2017 由 Comosa AG 主辦的系列比賽，來自4大拳擊組織WBA、WBC、WBO、IBF的冠軍以及排名選手方可參加，再由8名拳手爭奪冠軍寶座。



WBSS由8名世界頂級好手參賽。（圖片擷取自：サボネア Twitter）

WBSS 得不少冠軍選手參與，所以如果成功奪盃的話，很可能已經同時贏得幾個拳擊機構的冠軍，甚至可以直接「一統量級」。以井上尚彌所出戰的 Bantamweight 為例，便有 WBA 超級冠軍 Ryan Burnett、WBO 冠軍 Zolani Tete、IBF 冠軍 Emmanuel Rodríguez，若非參賽時 WBC 冠軍空缺，勝出者將能一統量級。

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【拳擊】如何在拳擊中「一統量級」?

▍3次擊倒對手奪IBF 腰帶

「怪物」井上在上一場的WBSS比賽中，僅以2拳、70秒擊倒對手成為一時佳話。在這場WBSS 的準決賽中，他對上來自波多黎各的 IBF 拳王 Emmanuel Rodriguez。對手是2010年新加坡青年奧運會的冠軍，自2012年轉戰職業拳擊後保有19連勝的記錄。雙方陣營更在賽前更曾發生推撞，令觀眾對這場比賽倍添期待。

原先拳迷都希望Emmanuel 能夠跟井上作一場較量，一方面試驗一下井上無底的潛力，另一方面讓拳迷能欣賞井上的拳擊久一點（因為井上的上兩場比賽總共只用了182秒⋯⋯）。可惜，大家的期望再一次落空了⋯⋯



第一回合賽況：（按圖放大觀看細節描述）

在第一回合開始僅僅10秒，井上便在繩邊被Emmanuel 以一記後直拳擊中。或者因為這一拳，使井上開局時打得比以往保守，維持在中遠距離作偽攻試探。去到38秒時，井上下潛作出刺拳身體打擊時，再次被Emmanuel 以前手勾拳擊中。終於比賽去到1分鐘時，井上一記後直拳重重地擊中對手。其後井上發起搶攻，數度得手後漸漸取回回賽事的主導權。第一回合在雙方互有攻守的情況下完結。



第二回合賽況解說：（按圖放大觀看細節描述）

+ 4 + 3 + 2

第二回合一開始，井上明顯改取主動打法。在20秒時先以"1-2-Hook"組合重擊對手，然後更在近距纏鬥間，以一記短勾拳 Knokdown Emmanuel，更令對手鼻血直流。在裁判讀秒後，Emmanuel 繼續作賽，可是僅僅3秒後，他便因井上的身體打擊再次倒地。



（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2JQJpgz）

Emmanuel 痛苦地跪在台上，更帶著痛苦的表情望向自己的Coner，甚至搖頭表示「不能繼續」。可能因為教練指示，Emmanuel 再次站起作賽，但此時已經大勢已去，「回天乏力」。再5秒後，他再因井上的追擊而倒下。

最終井上在第二回合1分20秒，以身體打擊擊倒（KO）對手，一舉奪下IBF 及 The Ring Bantamweight 拳王腰帶，晉身WBSS 決賽。

▍決賽迎戰菲律賓國寶級拳手 勝者將獲得一切

（圖片擷取自：Twitter，BOXING CORNER 2️⃣ 4️⃣/ 7️⃣ ）

在WBSS 決賽，「怪物」井上將對陣 鼎鼎大名的「菲律賓閃電」Nonito Donaire。這位36數的拳手曾奪得過 4個不同量級的世界拳王腰帶，現時為WBA （Super）Bantamweight 拳王，是菲律賓的國寶級選手。大家不妨看看他的精華片段。



下一場WBSS決賽，井上及「菲律賓閃電」將賭上WBA （Super）、WBA（Regular）、WBO、IBF、The Ring Bantamweight，合共5條世界腰帶。

勝者將奪得一切！