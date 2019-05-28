【訪問】兼具拳腳 認識韓式合氣道

韓合武合氣道聯盟的陳梓郁教練。(賴家俊 攝) 說起合氣道，很多人以為是日本才有的武術。其實東亞文化有千多年的交流歷史，韓國也有自己的合氣道。這次受訪的陳梓郁師傅，便已習十多年韓式合氣道，早年獲授業老師准許開館授徒，藉這次專訪，向大家介紹什麼是韓式合氣道。 韓合武合氣道聯盟的陳梓郁教練，多年來學習很多不同武術，包括徒手武術及兵器武術，直到接觸韓式合氣道，當中有摔法、關節技、兵器術和防兵器的武術，多種類的訓練讓他選定這門武術學習。 說起學習韓式合氣道的源由，原來是源自泰國電影《拳霸》，為何一套講泰拳的電影會讓陳梓郁聯想學習韓式合氣道？

受《拳霸》中的關節打擊技所吸引

十四年前《拳霸》上映，風靡全球武術電影迷﹐電影中男主角Tony Jaa除了傳統泰國拳術外，還有大量的關節技法，讓陳梓郁印象甚深。雖然他明白當中難免有電影剪接和鏡頭運用效果，但他卻開始尋找一些有關專攻關節技的功夫，結果認識了他的師傅金鐘鎬（韓國KHF黑帶七段），他在香港開辦韓合武合氣道聯盟已有二、三十年之久。在跟隨金師傅十多年的習藝後，早兩年陳梓郁獲師傅准許他開館授徒。

韓合武合氣道聯盟的陳梓郁教練。(賴家俊 攝)

韓式合氣道與日式不同之處，是日本合氣道主要以手部摔投制伏技、防守內斂不爭為主。而韓國合氣道則兼具拳腳打撃技、摔投制伏技、兵器搏擊等。

就推廣韓式合氣道，陳梓郁表示現在他已有每周兩班共二十多位學員，他未來展望除了栽培現有學員外，希望與其他公司或機構合作，讓這門武術更多曝光讓更多人認識。

持之以恆是成功關鍵