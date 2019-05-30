【武術】第三屆全港中小學武術錦標賽　港隊小將勇闖高峰

由「傑青武術暨音樂藝術中心」與「龍武館」合辦的「第三屆全港中小學武術錦標賽」，已於上星期六順利舉行。賽事參加者以在學年青人為主，而一些新晉的港隊成員亦有參與其中。負責借出場地的明愛柴灣馬登基金中學校長——洪詠慈女士表示，希望透過在課程中加入武術元素，讓年青人能夠學習到優秀的傳統文化，達致真正的「全人發展」。 （攝影：香港01李嘉譽）

武術生力軍

賽事於當天上午10時正式開始，分別設有「個人項目」及「集體項目」。除了主辦方「傑青武術暨音樂藝術中心」及「龍武館」之外，其他地區的學校和武術組織亦有大量派員參賽，場面可謂極其熱鬧。

本屆賽事共分為「拳類」及「器械」兩大類別。除了「太極拳項目」之外，一般的套路競賽項目，如長拳、南拳、劍術、棍術等，都有囊括其中。另外，賽會亦分別設置了「傳統項目」及「詠春項目」。運動員可以按照自己的專長和興趣，自行選擇出賽內容。

秉承著這項賽事的精神，今次參加者的年齡層，同樣橫跨各種在學青年。年紀最小者，更有幼稚園的學生。結構較為簡單的「五步拳」，便正好讓他們可以一試身手，體驗競技的樂趣。而對已經習武一段時間的同學來說，是次比賽不僅是一次學習的機會，同時亦是一個鍛煉的平台，讓他們未來可以飛得更高更遠。

幾位新晉的港隊成員，便是如此想。

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+ 7 + 6 + 5

力求上進 精益求精

現時在德信中學就讀四年級的姜博凱，便是出席今日比賽的港隊成員之一。他在去年於巴西舉行的「第七屆世界青少年武術錦標賽」上，分別在「男子劍術」及「男子槍術」項目，為港隊帶來一金一銀的優異成績。而在成為「港隊新秀」之前，他便已經透過學校的武術興趣班，與「傑青武術暨音樂藝術中心」的周定宇師傅認識。當知道周師傅主辦了今次賽事之後，他便毅決定參賽，為恩師「撐場」。

被問到未來的目標時，姜博凱表示，會將全盤注意力放在今年八月份、於汶萊舉行的「第十屆亞洲青少年武術錦標賽」，期望到時自己能夠再創高峰。

姜博凱在去年於巴西舉行的「第七屆世界青少年武術錦標賽」上，取得一金一銀的佳績。

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+ 7 + 6 + 5

至於另一位有機會參與這項盛事的港隊成員，是現年15歲的女將林以諾。擅長槍術及長拳項目的她，最初跟從「龍武館」的劉汝沁師傅習武。及至三年班的時候，她正式考入港隊，當上一名武術運動員。為了讓自己不斷進步，她每星期都要訓練六日。在緊接下來的六月份，她將會率先參加「亞洲青少年武術錦標賽」的選拔賽，一試自己實力。

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15歲女將林以諾，在緊接來的6月會出戰亞洲青年武術賽的選拔賽。

+ 5 + 4 + 3

而在這夥新晉的小將之間，現年只有11歲的周俊宇，則可稱得上是「真正」的後起之秀。來自聖約瑟英文小學的他，其實已經有四年習武經驗。最初他是在哥哥的薰陶下，而踏上了這條武術之路。隨著自己對武術的興趣愈發濃厚，他開始參與不同的比賽，並考入港隊。為了準備未來的選拔賽，他毅然參加了今天的賽事，希望可以更上一層樓。

11歲的周俊宇，稱得上是「真正」的後起之秀，然而其態度之認真，絕對值得所有人尊重。

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+ 9 + 8 + 7

以武術育德育人

看到一眾年青運動員的努力，賽事主辦人周定宇師傅自然感到安慰。回憶起舉辦這項賽事的初衷，他表示當初的目標，是想讓更多同學參與到武術運動之中。吸收了前兩屆的經驗，周師傅認為今年的賽事，不論在場地、賽程、競賽內容及運動員的水平上，都有了顯著提升。他期望這個賽事可以成為學界的常規活動，並讓家長及小朋友都能從中學習到「武德」，達致一種傳承文化的效果。

負責借出場地的明愛柴灣馬登基金中學校長——洪詠慈女士，亦抱持著相似的理想。洪校長雖然不是武術界中人，但多年都非常支持各類型的武術活動，例如校內便設有專門的國術小組及龍獅隊。而今次亦已經是她第三年與周師傅及劉汝沁師傅合作，共同舉辦這項賽事。

她認為武術運動不僅可以改善年輕人身心，同時亦能夠讓他們學習到團體生活。更重要的是，透過將武術運動融入到課程之中，年輕人能夠藉機認識到中國優秀的傳統文化，將這份文化使命傳承下去。