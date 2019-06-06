【Krav Maga】格鬥術要反覆練習 勿淪為「腦內格鬥」

以色列雖然於二戰後才立國，但早於第二次世界大戰前，拳擊及摔跤選手、匈牙利籍猶太人 Imi Lichtenfeld（1910 - 1998）便發明了Krav Maga（中譯「以色列格鬥術」）幫助猶太人對抗德國納粹黨。1971年在他退休後，便在以色列開設平民Krav Maga課程，並設分級制，現在已是被全球多國警衛部隊所採用的格鬥術。我們專訪了香港兩位Krav Maga教練，格鬥術國際KRAV MAGA聯盟（KMCN）的Kenny和Ryan，向大家介紹他們教授的Krav Maga。

Kenny和Ryan曾學習多門武術，兩人十多年來參與過散打和Kickboxing等搏擊比賽，主要參與擂台競技。Kenny因工作關係，需要往海外的工廠、貨輪做一些檢驗工作，感到在異外陌生地方人生安全問題，因而學習Krav Maga。而與Kenny一同擔任拳擊教練的Ryan，則在Kenny介紹下學習Krav Maga。

Kenny表示，Krav Maga在同一個場景，對不同身高、體重的人，都有不同方式去應對，練習者可以選擇制伏對方或逃離現場，這也是吸引他去學習Krav Maga的原因 。

格鬥術國際KRAV MAGA聯盟（KMCN）的一眾學員和教練。（賴家俊 攝）

技術、準確和體能缺一不可

談及Krav Maga 的訓練，兩位教練表示技術、準確和體能都是主要培訓內容。學員一般除了要學習基本攻擊和訓練體能外，亦要學習防守，主要訓練學員的自然反應和肌肉記憶。

同一個動作不斷反覆練習，改變攻擊方向等，讓學員身體機能和反應提高，亦增加動作施展的準繩度。而在他們的系統中，會分民用、軍用及專家級來劃分，對初入門者來說所學技術會相較被動，不是先教攻擊或防守，而是預防，若果能在事件發生時已可預防，便不用以命相搏；較高階學員所學則較主動進取，亦要學習關節技和摔技，讓危機不會進一步擴散。

（左起）Krav Maga教練Kenny和Ryan。（賴家俊 攝） 他們表示，世界各國的Krav Maga不同體系雖然有不同細分段數，但大多數民用初段都是相同，只是不同國家和門派都有各自特點，各有所長。例如他們以亞洲人為主的Krav Maga，要針對亞洲人相對較細少身型，調整步法來施展技術。 一般人有一個謬誤，以為Krav Maga吸收了很多武術所長，有投技、摔技、立技和關節技等，學了它便不用學其他武術。Ryan表示每一種武術都有其長短，沒有最好最強之分，Krav Maga只省卻了套路，不注重擂台競技規則，但不等於學了便懂其他功夫，習武者應該多接觸其他不同武術，才可以令自己有所提升。

坊間很多人將Krav Maga視為自衛術。兩位教練表示從自衛術和軍用術名稱，已見兩者分別。自衛術注重逃脫防衛、軍用術是戰場產物，以戰鬥殺敵為主，不能混為一談。現在網上很多自衛術教學短片，兩位教練呼籲觀眾萬勿以為看了教學短片便懂得怎樣處理危機，他們習Krav Maga學員是經過多次反覆和不同調整練習才能有相關能力，若只是單單看了視頻便以為自己學識格鬥術，只是自欺欺人之談。