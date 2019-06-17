【拳擊】Tyson Fury二回合輕鬆擊敗對手　明年劍指Wilder二番戰

世界重量級無冕拳王Tyson Fury：「明年我們將會追擊Deontay Wilder，並要他讓出WBC腰帶！」

▍曾經最接近地上最強的拳手

Tyson Fury現年30歲，全名Tyson Luke Fury，出生於1988年8月12日英國籍職業拳擊手，綽號The Furious One、2 Fast， 身高205cm, 臂展216cm。

職業生涯29戰28勝1和，以KO 獲勝的比賽場數為20場，曾擁有着WBA (Super)、IBF、WBO、 IBO四條拳王金腰帶，但是後來2015年因為初期不願意對戰強制性挑戰者Vyacheslav Glazkov到後來健康及個人問題，一條一條的失去拳王金腰帶。

直至2018年，Tyson Fury才復出作賽。復出後令人最印象深刻的，莫過於跟WBC拳王Deontay Wilder的那一場比賽。

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這場比賽中最叫人驚嘆的，相信是 Fury 在第12回合所抵受的兩下重拳。Wilder 向來以拳重見稱，尤其是拳擊中不斷累積傷害下，Wilder 先於第9回合擊倒 Fury，而到最後一回合，Wilder 以組合拳直接擊中 Fury，Fury 應聲落地，連 Wilder 都認為比賽就此終結，轉身走開並作割頸姿勢。

不過，Fury 不但沒有放棄，更以驚人的方式重新站起來：拳證數至五秒時突然睜眼，然後十秒內站起來，甚至站起來後未有頭暈晃動。

最後，這次比賽以分歧判定平局作結。

▍小知識：無冕拳王？繼承冠軍？Lineal Champion

Lineal Champion是跳出於各大拳擊仲裁組織/協會（WBC、WBA、IBO、WBO、IBF）外的拳王頭銜，屬於民間屬意/非正式的拳王珠榮。目的在於從各組織中同一量級的云云拳手中，決定誰是「量級最強」。

正常而言，每個協會都會有各自的制度來運作，包括評定排名、任命頭銜戰、提供拳王頭銜讓拳手爭奪等。簡而言之，在爭奪拳王腰帶過程中，必須經過協會協調，再按程序進行。

而Lineal Champion則相對原始及「主觀」。有傳，最初Lineal Champion的出現是基於歷史上首位「統一拳王」（Undisputed Champion），然後當這名拳手被擊敗，Lineal Champion便會繼承至勝出拳手身上。一旦當Lineal Champion拳手落空時（自然退役等），有時會透過民間排名（例如The Ring排名）頭兩名的拳手對決，去決定繼承權。

但跟Pound for Pound（P4P，無視量級賽力排名）一樣，Lineal Champion並非系統性、官方排名，所以不時會有不同拳王版本出現。

▍Tyson Fury二回合輕鬆擊敗對手 明年劍指Wilder二番戰

今次是自去年12月Tyson 跟Deontay Wilder 賽和後的第一場比賽，對上德國的不敗拳手、WBO Inter-Continental拳王 Tom Schwarz。

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在第一回合，Tyson 採取一貫打法，利用優勢臂展，配合靈活步法、擺頭，以刺拳、前手勾拳在遠距離打擊對手。雖然Tom 不斷主動向前壓迫，卻找不出突破點打出傷害。即使Tom 數度把Tyson迫到繩邊位置，一再趨近追擊時，卻又被Tyson 輕鬆轉出「大位」，化解Tom的打擊。

及至第二回合，Tyson表現得更為輕鬆，甫出場便轉成「反架」（Southpaw）作賽。Tom突然面對Tyson採取反架，馬上抱觀望態度，反而被Tyson 搶去賽事主導權。Tyson 主導打擊節奏，第二回合1分55秒時打出一記漂亮的左勾拳正中Tom，Tom 雖然馬上反攻，卻被Tyson 以擺頭化解，甚至露出自信的笑容。

Tyson愈打愈有信心，甚至採取垂手架式打擊。Tom 卻礙於Tyson 的遠距打擊，不敢作出突進打擊去縮短距離，反被Tyson 從遠處一拳一拳逐步削弱自己。然後甚至出現以下一幕：

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2KWqvW4）

【點擊放大圖片，細看到底Tyson 如何避過，及避過多少拳】

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（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2KWqvW4）

不久之後，Tom被Tyson 擊倒。讀秒後Tyson把握時機搶攻，把Tom迫到擂台角落，拖展猛攻。最終拳證在第二回合完結前6秒中止賽事。

Tyson Fury 以TKO 贏得職業生涯第28勝，並蟬聯Lineal Champion的珠榮。

賽後Tyson接受訪問時，表示：

我來這裡是為了享受樂趣並享受自己的表演，我希望每個人都像我一樣喜歡它，”弗瑞告訴ESPN。 Tyson Fury

我想感謝ESPN舉辦了一場精彩的表演。我從來沒有見過像這樣的推廣。我很高興我與世界上最好的團隊簽約。 Tyson Fury

我們已經預訂了9月21日或10月5日，明年我們將追捕Wilder並讓他給我帶。 Tyson Fury

相信不少拳迷都十分期待 Tyson Fury跟 Deontay Wilder 的二番戰！希望大家的期望不會落空！