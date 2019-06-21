【當年今周】拳王阿里反對越戰　拒絕參軍被判刑

1967年6月20日，拳王阿里被侯斯頓陪審團定罪，罪名是違反「普遍軍事訓練和服務法」。 根據《紐約時報》的報導，聯邦地區法官Joe E. Ingraham判處原名Cassius Clay的阿里五年監禁併罰款10,000美金。 阿里就此案上訴，三年後於美國最高法院推翻罪名。縱使他未就此案入獄，但亦因此斷送了3年黃金時期的拳擊生涯。

屈服與坐監之外的選項，就是正義

1966年3月9日，越戰如火如荼，阿里被徵召。而他說自己作為一個黑人穆斯林，他是一個良心拒服兵役者，不會進入美國軍隊。在此前兩年，他已有說過自己不會加入軍隊：

我的良心不會讓我去殺我的同胞，還有深陷於黑暗、貧窮與飢餓中的人民。強大的美國為什麼要射殺他們呢? 阿里

為何要射殺他們? 他們沒叫過我黑X，他們沒有對我動私刑.....為何射殺他們?我怎可以殺害貧窮的人? 讓我坐監吧! 阿里

(圖片來源:AP)

1967年4月28日，阿里到侯斯頓的徵召處，但因為當時以他的舊名Cassius Clay稱呼他，所以他三次拒絕上前，最後被捕。同日，紐約競技運動評議會吊銷了他的拳擊牌照，被剝奪了他的冠軍腰帶。此後三年他也拿不到拳擊牌照。

他跟一些同樣反戰的示威者說過：

有人說我現時有兩個選擇。要麼去坐監，要麼加入軍隊。但我想說有第三個選項，那就是正義。 阿里

或者現時看來，反戰並無問題，但當時有很多人也並非如此去想。例如當時電視節目主持人David Susskind就說：

我覺得這個人沒有什麼特別、有趣或可以忍受的。 他是他的國家、他的種族、以及他笑稱為他職業的一個恥辱。 他是美國一名被定罪的罪犯。 他被判有罪。 他保釋了。 他將不可避免地入獄。 他是一個簡單的傻瓜和被利用的人。 David Susskind

當我想要自由時，你才是我的壓迫者!

而阿里在這三年間，到各大學中宣傳反戰訊息。有次受挑戰，他對著反對他的人回答:

當我想要自由時，你才是我的壓迫者。 當我想要正義時，你才是我的壓迫者。 當我想要平等時，你是我的壓迫者。 你甚至不會因為我的宗教信仰而在美國為我站起來，你想讓我去某個地方去戰鬥 - 但你甚至不會在這兒為我站起來！ 阿里

(圖片來源:Getty)

阿里就此案上訴，三年後於美國最高法院推翻罪名。及後他也成為了反戰的代表人物，就連上圖2005年反伊拉克戰爭中，也可看到他的名字。

(阿里擊敗Jerry Quarry。圖片來源:Getty)

1970年10月26日，阿里終於回到賽場上，並在第三回合以RTD擊敗Jerry Quarry贏出比賽。1973年，美國也廢除了徵兵制，而改為募兵制。1974年，阿里在「叢林之戰」擊敗了George Foreman，再次成為了WBA及WBC重量級冠軍，重上拳壇高峰。