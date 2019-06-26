【講座】港大武術文化講座：清宮廷武藝與中華武士精神

由香港大學教育學院主辦，蔡偉然博士、盧敬之博士主持之武術文化講座「清宮廷武藝與中華武士精神─八卦與八極」，邀請了著名作家沈西城先生、香港傅式八卦掌學會永遠總監趙培魯先生、香港八極拳協會主任教練盧韋斯先生擔任主講嘉賓。 講座中，盧韋斯指出後人會將八卦與八極連上關係，亦源於兩者均涉及宮廷(大內)和中華武士會。

八卦掌是道家功夫，創門宗師董海川，傳至傅振嵩創立傅式八卦掌。董海川自學藝創立八卦掌後，曾於宮廷工作，大弟子尹福更曾任皇宮侍衛，董海川及後轉投肅王府，並在府內擔任武術教練，獲授七品官銜，其間培訓不少效忠王府甚或宮廷的好手。

至於八極拳，盧韋斯指出其實不是晚清大內武術，但會被指與「大內」有關實源自宗師李書文。李書文於小站練兵，與北洋軍閥建交，及後李書文弟子霍殿閣加入奉系張作霖麾下擔任軍官學校教習，及後更出任溥儀武術教師，其姪霍慶雲則為御前侍衛。而李書文 晚年弟子劉雲樵後來亦成為總統府侍衛，在台灣保護蔣介石和蔣經國，所以應該說是特勤侍衛。

(左起)香港傅式八卦掌學會董兆斌會長、永遠總監趙培魯及香港八極拳協會主任教練盧韋斯先生。(照片由主辦單位提供)

李書文傅振嵩惺惺相惜

而兩門武術開始有交流，離不開中華武士會這組織。「中華武士會」為1910年一班北方武術家於天津創立之組織，宗旨為發揚國術，並想藉武術運動鍛煉國人體魄，達致「強國強種」的目標，創辦部份成員如程海亭、韓慕俠、周祥便為八卦掌傳人。

據說在武士會開幕典禮時，李書文曾示範六合八武大槍，後來在會內李書文與傅振嵩建交。據趙培魯表示，傅振嵩和李書文及後在張作霖麾下訓練士兵，兩人惺惺相惜，李書文曾答允將畢生所學八極拳相授，傅振嵩遂與長子傅永輝隨李書文學習八極拳。而盧韋斯亦表示，他們劉雲樵一系八極亦有八卦掌淵源，因為劉雲樵亦曾跟宮寶田學習八卦掌。

這次講座，講者除了對課題拋磚引玉外，更派出門人示範本門武術，讓在場觀眾有所裨益。