【名家】北勝蔡李佛譚三：外號「神手」　曾與顧汝章易徒而授

蔡李佛拳奉廣東新會人陳享為共祖，並分成了「鴻勝」、「雄勝」、「北勝」三大流派。其中「北勝」的創始人譚三，不僅武藝卓著，而且性情豁達。他曾跟「鐵沙掌」宗師顧汝章惺惺相惜，雙方易徒而授，成為武術界一時佳話。 今天【武備志】的名家系列，便將會跟大家介紹這位蔡李佛拳家的傳奇故事。

譚三，廣東開平縣人，他年幼時曾經學習洪拳，其時「鴻勝蔡李佛」傳人雷燦，正在廣州蓮花井設館。由於譚三與雷燦份屬同鄉，兩人關係稔熟。因此譚三經常會去到雷燦館內，觀摩蔡李佛手法，並跟雷燦的門人黃森切磋。歷經數次交流之後，譚三認定蔡李佛的技法，確實有著過人之處，於是正式拜入雷燦門下，成為弟子。

而除了師父雷燦之外，師叔李恩亦對譚三教導有加，再加之他身型高大，又喜歡跟人試手搏擊，故此很快就領悟了很多實用技巧。按其徒聶智飛先生撰寫的文章記載，譚三曾經與一個廣州名宿，譚三拳術較佳，而棍技稍遜。事後譚三得到戚、謝兩位名棍術名師指教，習得了「陰陽八卦棍」，令其體系更趨豐富。從中可以出，譚三不僅領悟力高，而且勇於取長補短、不恥下問。

另外兩個對譚三影響重大的人，是他的同門兄弟黃滔及劉忠。黃滔乃鴻勝名家，劉忠則曾在香港的打擂賽上贏得各方掌聲。後來他們兩人因事同赴譚三在廣州開設的武館，並與之日夕交流技藝，對傳統的蔡李佛拳術作出不少變化，被人奉為「佛家三傑」，而譚三更得「神手」美譽。由於其時譚三的武館設在廣州小北譚家祠，所以他的門生及武術界同仁，便將這一脈專稱為「北勝」。「北勝蔡李佛」便是由此而來。

北勝蔡李佛創始人譚三，外號「神手」。除了武藝，其人品性情也相當受人稱頌。（圖片擷取自http://bit.ly/2XcMwYe）

蔡李佛北勝總會主席曾憲權師傅認為，北勝蔡李佛的其中一個代表招式，是「連環插捶」。「插捶」本身就是蔡李佛裡頭，穿透力比較強的招式。而在譚三的北勝蔡李佛體系，則有一式「連環插捶」，利用腰、馬、膊的配合，加強「插捶」的威力。而北勝蔡李佛的門人，亦有不少是擅長插捶。

除卻武學上的成就外，譚三的武德和胸襟也時常被後人所稱頌。1929年，北少林宗師顧汝章，響應國民政府號召，與另外四位武術大家，聯袂南下去到廣州「兩廣國術館」授武，是為「五虎下江南」。當時的「兩廣國術館」位於廣州文德路，譚三聞及顧汝章名頭，便特意登門造訪。事後兩人俱認為對方有其獨到之處，於是決定易徒而授。因此在北勝蔡李佛的體系內，其實也融合了一部分北少林拳法。這在當時保守的武術界來講，可謂一時佳話。

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在譚三宗師離開爾後，他的門人繼續將北勝蔡李佛發揚光大。上文提到的曾憲權師傅，其師公陳安便為譚三門下入室弟子之一。時至今日，北勝蔡李佛在香港，乃至世界各地都設立了不同分會，與「鴻勝」、「雄勝」並列為蔡李佛拳派的三大支流。

主要參考資料：

明周、中華國術總會。2014年。《香港武林》。香港：明報周刊

聶智飛。1976年。《譚三及北勝蔡李佛》。香港：蔡李佛