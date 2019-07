【拳擊】「微笑擂台」慈善晚宴　以擂台幫助兔唇患者

「我希望透過拳擊這個運動,用生命去影響生命,用運動去改寫每一個人的人生。」參賽者Edwin Ng

香港微笑行動Operation Smile在剛過去的星期五(6月28日)以擂台形式舉行了一次大型的慈善籌款晚宴,為患有唇顎裂及面部畸型的小孩進行籌款。

是次的大型慈善晚宴以「微笑擂台」為晚宴主題,帶來了共四場的賽事,包括一場表演賽及三場的慈善拳賽,讓來賓一邊近距離觀賞慈善拳賽,一邊支持微笑行動。四場賽事邀請了來自不同界別的人士參與,包括公務員、企業家、遊戲業界等。

當晚的賽事陣容包括:

第一場 - Edwin Ng vs Name: Junied Razaq

第二場 - Dixon Chin vs Kenny Wan

第三場 - Chris Cheung vs K.C. Madhav

第四場 - Ku Ka Chun vs Feng Guang Cai

參賽者 Edwin Ng (相片由大會提供)

參賽者Dixon Chin (相片由大會提供)

這八位拳手在擂台上與對手展開較量的同時,都擁有同一個想法,就是希望可以透過自己的參賽,以拳擊這項運動去將微笑行動的理念推廣出去,用生命去影響生命,用運動去改寫每一個人的人生,讓更多人去幫助患有兔唇的小朋友。是日各個活動總共籌得善款港幣1000萬。

第三場賽事 Chris Cheung vs K.C. Madhav (相片由大會提供)

第四場賽事 Ku Ka Chun vs Feng Guang Cai (相片由大會提供)

微笑行動致力為全球貧困地區患有唇顎裂的兒童提供專業、長期、可持續的手術及相關後續治療。此次「微笑擂台」晚宴所籌得的款項將協助微笑行動在全球推行的醫療項目,致力籌款幫助患有唇顎裂及面部畸型的小孩,讓他們可以接受免費手術及治療。

如欲了解更多有關微笑行動 Operation Smile的資訊,請瀏覽 http://operationsmilehk.org/index.php/about/