【名家】沙國政：出訪日本展「太極對打」　一生博學號稱「字典」

隨著內地體育政策的轉變，很多傳統武術文化都幾近散佚。幸好還有一批名家把守關口，為中國武術留下大量珍貴的記錄。曾經出訪日本，被人譽為「武術活字典」的沙國政先生，便為其中之一。

沙國政（1904—1993），山東榮成石島人。他從六歲開始接觸武術，九歲時被送到外祖父位於文登縣的家中讀私塾，並認識了武術名家姜華亭、王者政等人，此後一直追隨他們學各式拳械。

1927年，沙國政因生活所迫，隻身去到天津謀生。其時天津武風極盛，沙國政遂與友人一同拜入槍術大師翟樹珍門下，學習槍法及內家拳術。後來在翟樹珍的同意底下，沙國政又跟從名家姜榕樵，專研形意拳和八卦掌。

1930年，沙國政因事去到朝鮮仁川，投靠在當地授武的恩師王者政。沙國政眼見仁川的治安情況日趨嚴峻，於是聯同王者政組建了一個二十人的維安小隊，擊退了不少趁戰亂生事的匪徒，而此事也讓沙國政在武術界聲名鵲起。可惜的是，在王者政因故逝世之後，沙國政也難以在朝鮮再作停留，只得返回中國。

雖然沙國政在形意、八卦的技藝，已經相當純熟，但他完全沒有就此滿足，更主動向大連通背名師修劍痴求教，學習通臂門武術。之後他一直周遊各地，並在1945年受聘於中央國術館蕪湖分館。其後他又在貴陽青年會的太極班任教，正式開始下半生的授武生涯。

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文革期間，沙國政被下放到農村進行勞改。不過艱苦的生活，並沒有令沙國政放棄對武術的熱誠，反而使他更加把握每個鍛煉的機會。1978年，隨著政府對傳統文化的解禁，沙國政也重新擔任多項公職，包括中華全國體育總會雲南分會委員、雲南省武術協會副主席、中國體育科學學會武術學會委員等。

與此同時，他亦去到日本、新加坡等地表演，向海外華人宣揚中國武術。其中在1980年，他與武術家何福生在日本示範的「太極拳對打」，更加被譽為經典。這亦是內地武術家，最早在日本活動的影像記錄之一：

1984年，河南嵩山少林寺舉辦全國武術大會，曾在少林習武的著名將領許世友，於會上高調接見了沙國政。此後，沙國政又獲頒「國家級榮譽裁判」、「優秀國家級裁判員」等奬項，足見他在當時武術界的地位。

1985年，沙國政宣布退休，並開始整理自己畢生所學，創編了沙氏太極劍、八卦連環掌、形意散手炮等多個套路。另一方面，他亦開展了對中醫藥文化的研究，經常免費為人診症，受惠者不計其數。

1993年，沙國政出訪新加坡講學，突然感到腸胃不適。回國後，他的身體便每況愈下，被送往昆明市延安醫院接受治療。同年8月1日，「沙國政武術館」正式成立。六日後，沙國政先生在家人、弟子的陪同下安然離世，終年89歲。

在他離去爾後，其子沙俊杰承其衣缽，繼續將沙氏一脈的武術傳揚開去。而沙國政生前留下的手稿，如《形意雞形拳》、《武當八仙劍》等，則成為了上世紀研究中國武術的重要遺產。豐碩的著作，加上過人的見識和閱歷，令沙國政先生至今依然為無數人所敬仰，堪稱「武術活字典」。